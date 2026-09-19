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Orlík mu vzal rodný dům, sucho ho nyní odhalilo. Pamětník se znovu podíval domů

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  15:00

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Pamětník Pavel Smrt se narodil pod Podolským mostem a dodnes vzpomíná na dobu, kdy u jejich domku ještě tekla řeka Vltava a orlická přehrada se teprve začala stavět. Díky nedostatku vody se Smrt mohl podívat na základy svého rodného domku, který stál u bývalého řetězového mostu. (16. září 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Díky prázdné přehradě Orlík se mohl Pavel Smrt zase podívat domů. Dnes sedmasedmdesátiletý pamětník z Písku se narodil přímo u Podolského mostu. Tam, kde jsou nyní kvůli nízké hladině vidět základy jeho rodného domku. Reportér iDNES.cz byl u toho.

Prochází se po písčitých odhalených březích, šedé vlasy mu zakrývá klobouk a sleduje zdánlivě nesourodou hromadu kamenů před sebou. Jenže pro něj to není jen tak ledajaké kamení, jsou to hlavně vzpomínky na dětství.

„Tady jsme natáhli provázek a hráli s kluky nohejbal. Každý viděl na jinou stranu silnice, a když jelo auto, tak jsme na sebe houkli, uhnuli a pak hráli zase dál,“ začíná vyprávět u mohutných kamenných kvádrů a zbylých patníků u cesty.

„Když jsem šel ráno do školy, už dělníci vyndavali prkna a říkali mi, ať si dávám pozor.“

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