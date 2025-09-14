Dostihy a sázky jsou přežitek, myslí si nadšenec. V Budějovicích otevřel hernu

Pavel Kortus
  8:07
Pavel Petr opustil práci zástupce obchodního manažera a v Českých Budějovicích otevřel prostor pro „gamery“. Je tam prodejna, herna i čítárna. Jeho značku Cech hráčů si internetové vyhledávače dlouho pletly se jménem známého českého brankáře.

První hru si koupil před deseti lety. Byla to živá karetní fantasy Arkham Horror. Tehdy ho ani nenapadlo, že by někdy v tomto oboru podnikal. Zkoušet nejrůznější hry, to 33letého Pavla Petra bavilo. Až před pár roky však začal přemýšlet, že by svoji vášeň mohl posunout na vyšší úroveň.

„Před třemi lety jsem si založil e-shop. Stránky jsem si dělal sám, vzalo mi to hodně času, bylo tam hodně chyb. První půlrok byl těžký, moc objednávek nechodilo. Ale vytrval jsem, učil se a začal přemýšlet, že bych si rád zřídil nějaký prostor,“ popisuje.

Nezávislá hra zbořila internet. Velká vydavatelství mohou jen tiše závidět

K tomu se povedlo udělat první krok minulý rok, kdy českobudějovická radnice hledala nového nájemce prostoru bývalé restaurace na rohu ulic Nová a Na Sadech v širším centru. Byla to spíš klasická hospoda podepsaná roky fungování.

„Musela se změnit řada věcí. Vytahaly se odtud tuny materiálu, hodně se bouralo. Oproti plánům se opravy trochu protáhly, ale to nevadí. Od 8. srpna fungujeme, ještě toho mám v hlavě hodně na vylepšení, ale pro začátek to stačí,“ ujišťuje.

Petr láká hráče i na čítárnu nebo herní koutek.

Petr uvažuje o plakátech, grafikách nebo malbách na zeď, aby byl prostor ještě autentičtější. Vylepšit chce také ještě čítárnu. Už nyní však příchozí mohou vybírat v koutku s literaturou a gamebooky. Největší místnost představuje širokou nabídku nejrůznějších deskových her.

„Chceme, aby si tam vybrali všichni – od malých dětí až po ultimátní hráče, kteří u nich tráví stovky hodin. Jsou tam i třeba klasiky jako Carcassone nebo Catan. Ale Dostihy a sázky nebo Člověče, nezlob se tam nenajdete. Podle mě je to už trochu přežitek a snažíme se ukázat i další stránky her,“ myslí si.

Chce pořádat turnaje

Místo toho si můžete zkusit hry na hrdiny a nebo něco na Playstationu 5. „Máme tady hry pro děti, ale i různé střílečky nebo něco pro dospělé. Nedávno vyšla nová Mafie, i tu si u nás můžete zahrát,“ potvrzuje.

Do budoucna Petr plánuje ve své herně pořádat turnaje v různých hrách nebo další akce. Novinkou v dohledné době bude také streamovací zóna. „Máme připravený stůl i kamery, které by snímaly hraní. Chceme se držet konceptu, který už na YouTube máme. Nechci to úplně prozrazovat, ale rádi bychom ukazovali novinky ze světa her,“ oznamuje.

V dnešní moderní a digitální době se může zdát, že kamenná prodejna s hrami je tak trochu krokem proti proudu. „Je a není. E-shop je dominantní a pohodlí objednávky z domova těžko nahradíte. Ale na e-shopu si hru nevyzkoušíte a nepotkáte komunitu hráčů, kde spolu sdílíte zážitky a zkušenosti. Navíc je tam rivalita, špičkování. Sám jsem to zažil, že jako mladší jsem hrál spíš online a teď mě to táhne osobně do komunity hráčů,“ srovnává.

Pomáhají kamarádi i manželka

To všechno v součtu tvoří silnou komunitu hráčů a Petr věří, že díky ní se může se svou hernou uživit. „Hlavní je, že mě to baví. A zároveň vidím poměrně velkou díru na trhu. Jsou tu některé prodejny s hrami, ale přímo speciálka chybí. Trošku riskantní to je, jako každý podnikatelský záměr. Ale věřím, že se nám bude dařit,“ naznačuje Petr, který buduje vlastní značku Cech hráčů. „Dlouho jsem bojoval s vyhledávači, které si to pletly s fotbalovým brankářem Petrem Čechem. Ale už nás znají,“ směje se.

Petr zpravidla mluví v množném čísle, co se týče fungování a starání se o hernu. Počítá do týmu partu kamarádů, kteří mu pomáhají. Manželka se stará o marketing a při mateřské dovolené plní obsahem sociální sítě.

Na otevření druhý srpnový víkend dorazilo na 150 lidí a úspěšný trend pokračuje. Zatím je otevřeno denně ve všedních dnech, víkendy jsou po domluvě. „Určitě to není finální otevírací doba. Budeme to ladit,“ zdůrazňuje.

Naprosto nevídaná situace. Očekávaná hra je až moc levná, diví se lidé

Nyní už bývalý zástupce obchodního manažera ve dvou firmách se naplno věnuje svému novému zaměření. Petr věří, že „gamingový průmysl“ má v dnešní době velký potenciál.

„Gaming dnes výrazně převyšuje například i filmový průmysl. Rozdíl může být třeba až o polovinu, a to mám na mysli jen hry na konzole. Nepočítám merchandising, komiksy nebo figurky,“ uvádí.

Zlom podle něj nastal v době covidu. „Lidé neměli co dělat. Byli doma, hráli hry. A nemuseli kupovat ty za tisíce, zabavily je i ty za tři stovky. Zájem je pořád velký,“ podotýká.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

Dostihy a sázky jsou přežitek, myslí si nadšenec. V Budějovicích otevřel hernu

Pavel Petr opustil práci zástupce obchodního manažera a v Českých Budějovicích otevřel prostor pro „gamery“. Je tam prodejna, herna i čítárna. Jeho značku Cech hráčů si internetové vyhledávače dlouho...

14. září 2025  8:07

U hranic s Rakouskem bojují za udržení nemocnice, jezdí tam i stovky Čechů

Nemocnice v rakouském Gmündu zavře lůžkovou část. Ovlivní to ročně také stovky pacientů z českého příhraničí. Obavy ze zrušení gmündského špitálu znějí i z rakouské strany. Místostarosta Gmündu...

13. září 2025  10:54

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

První deka mne trápila rok, říká lektorka patchworku, staré techniky šití

Patchwork je prastará textilní technika. Ženy s její pomocí zachraňovaly látky z roztrhaného oblečení a šily z nich přehozy. Dnes je to koníček, a vznikají tak často i umělecká díla. Jihočeské...

12. září 2025  17:12

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě získá druhý zájemce, první nezaplatil včas

Jindřichohradecké úzkokolejky zřejmě koupí společnost Fexlin za cenu 78,8 milionu korun. Rozhodli o tom ve čtvrtek věřitelé. Společnost Gepard Express, která v červnu uspěla v tendru na koupi...

12. září 2025  9:33,  aktualizováno  14:01

Sudlice a palcáty, s ročním zdržením si Tábor připomene 600 let od Žižkovy smrti

Loňské zářijové povodně na poslední chvíli znemožnily uspořádání tradičního festivalu Táborská setkání. Třiatřicátý ročník, který měl připomenout 600. výročí úmrtí Jana Žižky, tak přesunuli na...

12. září 2025  10:59

Když Olesen uhne, dostane přes prsty. Budějovický kouč Čihák rozdíly nedělá

Trenér budějovických hokejistů Ladislav Čihák začíná třetí sezonu na jihu Čech. Ve městě se mu líbí, rád by zůstal i nadále. K tomu potřebuje s Motorem znovu uspět. Letos poprvé bez lídra Gulaše,...

12. září 2025

Stadion v Táboře získá novou tribunu. Radnice a klub se přely o výši podpory

Fotbalový klub Táborsko předal staveniště, aby se mohla dokončit východní tribuna a zázemí na stadionu v Kvapilově ulici. Nakonec získal od města téměř 14 milionů z celkových 35, které jsou třeba na...

11. září 2025  15:22

Gentleman silnic vytáhl řidiče z hořícího vozu. Kolem šlehaly plameny, vzpomíná

Zachránil řidiče zaklíněného po nehodě ve voze, který už byl v plamenech. Ve středu si Jiří Tecl za svůj čin převzal v Jindřichově Hradci ocenění Gentleman silnic. „Riskoval vlastní život. Věřím, že...

11. září 2025  12:14

Muž po napadení mladistvými krvácel do mozku. Útoků bylo víc, trend však město odmítá

Premium

Policisté vyšetřují srpnový brutální útok skupiny mladistvých na muže v Třeboni. Jeden z jejích členů byl ve městě na dlouhodobějším pobytu z výchovného ústavu. Zraněný je stále v nemocnici. Útočník...

11. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Video, nekončící potlesk i choreo. Užil jsem si to, děkoval Gulaš za dojemnou rozlučku

Ve vzpomínkovém videu dojatý Milan Gulaš sledoval průřez vlastní kariérou. První gól v extraligovém play off, některé památné trefy. A že jich bylo. Vzkaz mu poslali jeho první kouč v extralize Josef...

10. září 2025

U rybníka, kde bývala husí farma, chystá firma rekreační apartmány a chatky

Vodní drůbež chovanou původně u rybníka poblíž Číměře na Jindřichohradecku mají nahradit rekreanti. Takový je záměr soukromé společnosti, která chce u osady Dobrá Voda a při rybníku Dolní Panský...

10. září 2025  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.