Emil je divně krotký. Až bude mít půl tuny, v říji může být zle, říká šéf NP Šumava

Ředitel Národního parku Šumava Pavel Hubený. (2. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

  20:00
Už přes deset let šéfuje Pavel Hubený Správě NP Šumava. Je tak nejdéle sloužícím ředitelem od založení národního parku v roce 1991. V novoročním rozhovoru pro iDNES.cz se ohlíží za konflikty i kompromisy, které přinesly posun v ochraně přírody a vztazích s obcemi nebo farmáři hospodařícími na území parku.

Ředitel NP Šumava Pavel Hubený mluví o vlcích i turistickém ruchu. Říká, že Šumava bude v roce 2026 ještě krásnější. A mluví i o zvířecí celebritě losu Emilovi, který se po Šumavě pohybuje.

Jak si vysvětlujete, že se vám podařilo setrvat v ředitelském křesle už přes deset let?
Klíčové je, že tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec, který mě jmenoval, fungoval dvě volební období. Takže to samo o sobě je dlouhá doba. A my jsme měli na věc stejný názor. Kolem Šumavy byly vždy emoce. A zdá se, že jeho následovníci ke mně neměli žádné vážnější výhrady. To ale těžko říct.

Bobři neměli predátora a nyní už víme, že vlci loví i je. To je drží na uzdě. Vlci mají vliv i na divoká prasata. Je to opravdu na lese vidět.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Aktualizujeme
Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

2. ledna 2026

Dispečink na D3 spatřil auto v protisměru, řidič ujel několik desítek kilometrů

Od neděle 5. října mohou řidiči jezdit na dálnici D3 v úseku mezi Českými...

Policie v pátek dopoledne zhruba na dvacet minut uzavřela dálnici D3 směr Praha - České Budějovice - Kaplice. Dispečink zaznamenal na kamerách vozidlo jedoucí v protisměru. Jelo od Kaplice na Prahu,...

2. ledna 2026  11:06,  aktualizováno  11:43

Soud zrušil část územního plánu v Lipně nad Vltavou. Žalobu podal podnikatel

Jedním z posledních developerských projektů dokončených na levém břehu přehrady...

Lipensko je pro developery stále těsnější. Ukazuje to spor v obci Lipno nad Vltavou, který v listopadu řešil krajský soud. Zrušil část územního plánu předloni schválenou zastupiteli. Důvodem jsou...

2. ledna 2026  9:22

Rok 2026 na jihu Čech: další úseky dálnice D3 i nový most přes Malši v Budějovicích

Ocelovou konstrukci estakády na dálnici D3 svařují na místě a postupně ji...

Jihočechy čeká v novém roce třeba olympijský festival na budějovickém výstavišti, stavba obchvatu Tábora i nové Alšovy galerie. Dopravu v krajském městě zkomplikují práce na novém mostě Kosmonautů....

1. ledna 2026  10:52

Pyrotechnika utrhla muži obě ruce. Policie ho viní z nedovoleného ozbrojování

Ilustrační snímek

Při silvestrovských oslavách v Českých Budějovicích pyrotechnika vážně zranila jednoho muže. Explodovala mu v rukou. Případ policie vyšetřuje jako nedovolené ozbrojování. Policie v kraji přijala...

1. ledna 2026  9:35

Muž v Táboře vypadl ze šestého patra, s těžkými zraněními přežil. V bytě se slavilo

Ilustrační snímek

Kriminalisté v Táboře vyšetřují pád muže ze 6. patra. V bytě tou dobou probíhala oslava. Muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho zdravotníci letecky transportovali do nemocnice v Českých...

31. prosince 2025  21:45

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

31. prosince 2025

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...

31. prosince 2025  9:17

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

