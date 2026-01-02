Ředitel NP Šumava Pavel Hubený mluví o vlcích i turistickém ruchu. Říká, že Šumava bude v roce 2026 ještě krásnější. A mluví i o zvířecí celebritě losu Emilovi, který se po Šumavě pohybuje.
Jak si vysvětlujete, že se vám podařilo setrvat v ředitelském křesle už přes deset let?
Klíčové je, že tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec, který mě jmenoval, fungoval dvě volební období. Takže to samo o sobě je dlouhá doba. A my jsme měli na věc stejný názor. Kolem Šumavy byly vždy emoce. A zdá se, že jeho následovníci ke mně neměli žádné vážnější výhrady. To ale těžko říct.
Bobři neměli predátora a nyní už víme, že vlci loví i je. To je drží na uzdě. Vlci mají vliv i na divoká prasata. Je to opravdu na lese vidět.