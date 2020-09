Postavili jsme jeden obchvat, to je moc málo, říká Hroch, lídr Jihočechů

Turisty bychom měli rozprostřít po celém Jihočeském kraji. Myslí si to dlouholetý starosta Kovářova Pavel Hroch (Jihočeši 2012).

„Nedávno jsme měli ve Slavonicích konferenci. Byli tam zástupci jižní Moravy, Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska. Tyhle regiony jsou propojené a domluvili jsme se, že se budeme navzájem víc propagovat a ukazovat ta méně známá místa,“ popisuje 57letý náměstek hejtmanky.

Co kraj udělal pro to, aby se podařilo zmírnit škody, které způsobil koronavirus v cestovním ruchu?

Domnívali jsme se, že budeme muset našim příspěvkovým organizacím pokrývat ztrátu, ale doposud jsou na tom poměrně dobře. Kraj jim dal volné ruce k práci, nic jsme jim nevzali. Díky tomu mohly vynaložit peníze na své aktivity. Je jasné, že už nedoženeme běžná čísla, ale na některých místech se dostáváme na původní návštěvnost. Stačilo jim dát volné ruce.

Asi bude i nadále úkolem přitáhnout na jih Čech především turisty z tuzemska. Jak se o to chcete snažit?

Měli bychom pro ně objevovat nová místa, kterých je stále celá řada. Máme tady Českou Kanadu, Dačicko, Slavonice, nejrůznější hrady a další zajímavá místa, která nabízí kromě přírody i historii. Můžeme také víc propagovat města jako Tábor, Písek či Prachatice. To je třeba ukazovat a připomínat. Turisty bychom měli rozprostřít po celém Jihočeském kraji.

Budete se snažit lákat i turisty z nejbližších zahraničních regionů v Německu a Rakousku?

Pavel Hroch (57 let) Vystudoval SOU Sezimovo Ústí jako univerzální obráběč kovů a dokončil tam také střední průmyslovou školu. Pracoval jako dělník v Kovosvitu Sezimovo Ústí, byl technikem ve firmě ZVVZ Milevsko či obchodním ředitelem v Motoru Písek. Od roku 2002 je starostou obce Kovářov na Písecku. V roce 2011 spoluzakládal hnutí Jihočeši 2012. Nyní je náměstkem hejtmanky. Jihočeši 2012 jdou do voleb s hnutími Občané pro Budějovice a Tábor 2020. Seriál: Rozhovorem s Pavlem Hrochem pokračuje seriál předvolebních rozhovorů s vybranými kandidáty na jihočeského hejtmana.

Když mluvíme o přeshraniční spolupráci, nedávno nevyšla investice do výstavby rozhledny u Lipna v zaniklé osadě Kapličky. Turisty z Rakouska by přilákala, nachází se nedaleko hranic.

Bývalá vojenská hláska se tam měla proměnit v rozhlednu. Vypadalo to jednoduše, ale bohužel to tak vždy nefunguje. Je tam špatná statika a nakonec to bylo o jiných penězích. Určitě ta myšlenka ale neskončila. Jen se na to zatím nenašly finanční prostředky. S obcí o tom ještě budeme jednat. Kdyby nám trochu pomohli, mohla by rozhledna vyrůst. Rozhodně to nepadlo.

Bude se kvůli covidu-19 omezovat rozpočet kulturních příspěvkových organizací, jako jsou Alšova jihočeská galerie, Divadlo Oskara Nedbala v Táboře a další?

Netěšilo nás, že jsme museli ty provozy zavřít. Pak se ale začaly pomalu nastartovávat a návštěvníky se podařilo přilákat. Lidé po koronakrizi nezanevřeli a toužili po kultuře. Vím, že v roce 2021 bude úbytek finančních prostředků a dojde na nějaké škrtání, ale chtěl bych dál investovat do akcí a různých malých udržovacích prací. To bychom měli zvládnout. Já tyto rozpočty krátit nechci. Lidé tam jsou pracovití, přicházejí s novými nápady a my potřebujeme, abychom tady měli stále stejnou návštěvnost.

Teď jsme v Českých Budějovicích nedaleko Senovážného náměstí. Už nějaký čas se mluví o přesunu Alšovy jihočeské galerie právě na toto místo. Jste pro?

Moc by se mi to líbilo. Je to koncept, na který město podle všeho slyší. Postavit na Senovážném náměstí galerii s podzemním parkováním by bylo krásné propojení s Jihočeským muzeem. Dává to smysl, protože je to v centru nedaleko řady památek a institucí. Bavíme se o krajském městě, kde se soustřeďuje doprava a žije kultura. V jízdárně v Hluboké galerii částečně omezuje prostor, ale jsme rádi za to, že tam může být. Nicméně věřím, že by i památkáři byli rádi, kdyby na přesun došlo.

Do Budějovic jezdíte z Kovářova, což je cesta přes polovinu kraje. Kde je trasa nejsložitější?

Jsem člověk, který si vybere jeden směr a snaží se ho držet. Jezdím přes Milevsko a Týn nad Vltavou celé čtyři roky. Před Koloději jsou zatáčky poměrně komplikované, ale nejsem Schumacher ani Lauda a jezdím opatrně.

Máme šikovné lidi, kteří potřebují příležitost. Je třeba podporovat učňovské školství. Ti lidé by měli vědět, že vystudují a dostanou práci. Pavel Hroch

Ptám se, protože jste na hejtmanství šel s plánem bojovat za venkov. S životem mimo města souvisí i infrastruktura. Jak se vám tohle za poslední roky podařilo zlepšit?

Potvrzuji, co říkáte. Celou tu dobu na to myslím. Už při první koalici, která vznikla, jsem do koaliční smlouvy zanesl, že budeme podporovat opravy místních komunikací. Tenhle dotační titul se opravdu objevoval a venkovu pomohly desítky milionů korun. Na místní komunikace se musí soustředit obce, jsou v jejich vlastnictví. Procento, kde je ta situace špatná, se zmenšilo.

Kolik peněz tedy šlo z krajského rozpočtu na místní komunikace?

Začali jsme na 50 milionech, pak to bylo 30 a teď jsme na 35. Dát na to každý rok 30 až 35 milionů korun by bylo dostačující. Teď mluvíme o místních komunikacích, nejde o silnice druhé a třetí třídy.

K venkovu patří i zemědělství. Máte pocit, že je jih Čech stále tím zemědělským regionem?

Troufám si říct, že je. Podívejme se okolo sebe. Zemědělcům kraj sice finančně nijak nepřispívá, ale napomáhá například připomínkovat zákony. Mimo jiné úzce spolupracujeme s krajskou agrární komorou.

V oblasti zemědělství je problém s nedostatkem nových zaměstnanců. Pro mladé lidi to není nejatraktivnější obor. Jak to chcete podpořit?

To je pravda. Na tohle téma jsme se nedávno bavili v radě hnutí. Diskutovali jsme to s odborníky přes vzdělání. My jsme opustili trend učňovského školství. Umožnili jsme našim žákům 9. tříd, aby si udělali maturitu bez ohledu na to, jestli na to dotyčný má nebo ne. Já si dobře vzpomínám, jak to bylo za nás. Rozhodovalo se podle průměru. Nemohu se zbavit pocitu, že to byl správný trend. Z těch žáků s horším průměrem byli šikovní zedníci, elektrikáři, obkladači, opraváři strojů a podobně. Ti dnes chybí. Vím od firem, jak velký problém mají shánět nové síly.

Jak to tedy může ovlivnit kraj?

Propagací a pobídkou. Podporujeme technické vzdělávání, po kterém je poptávka. Nejsem odborník na školství, ale z logiky věci vidím, že je potřeba tohle změnit. Máme šikovné lidi, kteří potřebují příležitost. Je třeba podporovat učňovské školství. Ti lidé by měli vědět, že vystudují a dostanou práci.

Je něco, co vás mrzí, že se za vašeho působení ve vedení hejtmanství nepovedlo?

Řeknu jednu věc. Mrzí mě, že jsme udělali jen jeden obchvat, a to Němčic. Myslím si, že máme připraveno několik dalších takových projektů. To trochu vyšumělo. To mě osobně mrzí, protože obce jako Dasný či Vlachovo Březí a další tím trpí. Mělo by se s tím začít.