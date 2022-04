Pod vodou vládne tajuplné přítmí a ponurost, libuje si fotograf-potápěč

Vypadá to, že Pavel Chalupa z Tábora umí nejen fotografovat v mořích, ale také číst myšlenky. Než jsme si v Masných krámech začali povídat, položil na stůl svůj fotoaparát. Malý digitální kompakt Panasonic Lumix TZ30 ve vodotěsném pouzdře. Žádný masivní objektiv, žádná externí světla, žádná zrcadlovka…

„Veliký a drahý foťák neznamená, že vznikne správná fotka,“ konstatoval fotograf a vzápětí vysvětlil: „Než jsem se před třiceti lety začal věnovat potápění, obdivoval jsem v časopisech sytě barevné snímky mořského světa, které se dají vykouzlit špičkovou technikou. A pak jsem na vlastní oči zjistil, že realita pod hladinou vypadá jinak. Tam přece nesvítí fotoblesky a věcem nepřidává barvy Photoshop.“

Na chviličku se zasní a vypráví o tom, že pod vodou vládne tajuplné přítmí a nostalgická ponurost, která dává vyniknout jen tomu, co si sama příroda přeje, aby člověk viděl.

„A právě to se snažím ve správný okamžik zachytit. Bez blesku a fotografických světel, abych nenarušil atmosféru. Malý digitál zavěšený na rameni mi na to úplně stačí,“ dodává.

Takový přístup má svá omezení: lze fotografovat pouze do hloubky, kam pronikne uspokojivá světelnost, autor se vzdává detailů a zaměřuje se spíše na výjevy podmořských krajin. Díky tomu vznikl třeba impresionistický snímek potopeného škuneru.

„Snažil jsem se vyjádřit zvláštní stav beztíže, jaký potápěč při ponoru zažívá a jeho optikou vnímá svět okolo,“ rozjímá nad záběrem fotograf.

Moře ho lákalo od dětství

A nejspíš se mu to povedlo, protože snímek spolu s dalšími sklízí obdiv návštěvníků výstavy Za pohledy do vodního světa, která je k vidění v Městském středisku kultury a sportu v Sezimově Ústí do 23. dubna. Pavel Chalupa zde představuje výběr ze svých prací společně s fotografem Radimem Váchou z Prahy.

„Vypadá to, že jsem první potápěč-fotograf v táborském regionu, který zde vystavuje snímky mořských hlubin,“ zmiňuje na okraj Pavel Chalupa.

Cesta k tomuto počinu byla nesnadná a na začátku zahalená jen v neurčitých rysech klukovského snění.

„Odmalička jsem se zajímal o všechno, co souvisí s mořem, potápěním, exotickými kulturami a vůbec dobrodružstvím. Obdivoval jsem svého švagra Aleše Slavíka, který se stal námořníkem. Dodnes mám schovanou pohlednici, kterou mi poslal z pobřeží Orinoka. Napsal na ni: Pavle, posílám ti tento pohled s indiány, sice nenosí čelenky, jak ty o nich čteš v knížkách, ale zato jsou praví!“

Pohlednici dostal v roce 1977, to mu bylo jedenáct let. Školní výuka ho tehdy nebavila a svůj vztah k ní nezměnil ani v dalších letech, takže v době dospívání mohl zapomenout na studium námořní školy.

Vyučil se spojovým mechanikem, pracoval v oboru, svatba, jedno dítě, druhé, ale touha po poznávání mořského světa ho pořád držela. V roce 1992 mu nasměrovala oči na inzerát v novinách, vpravdě osudový.

„Centrum potápění a vodních sportů Olson nabízelo takzvané ochutnávací potápění na Korsice pro lidi, kteří nikdy nebyli pod vodou. To jsem musel vyzkoušet. Když jsem poprvé sestoupil s instruktorem pod hladinu, hned jsem věděl, že tohle jsou ty reálné pocity, po kterých jsem odmala toužil. Otevřel se přede mnou nadpozemský svět moře,“ vzpomíná Pavel Chalupa.

Z Malediv přivezl jen dvě použitelné fotky

Následujícího roku absolvoval tříměsíční potápěčský výcvik u organizace CMAS. Vbrzku dal dohromady tým zkušených potápěčů, kameramanů a publicistů, který měl pod jeho vedením zprostředkovávat suchozemskému světu, jaké krásy se skrývají pod hladinou.

„To tehdy u nás nikdo nedělal. Jenomže všechno krachlo kvůli nedostatku financí. Neměl jsem čas shánět sponzory,“ krčí rameny. Neúspěch projektu ho inspiroval ke změně v pracovním životě. Našel si výnosnější povolání, protože mořské potápění jako koníček je drahá záležitost, a rozhodl se, že bude fotit sám.

Roku 1998 si půjčil odpovídající fotoaparát, tehdy ještě na kinofilm, a vyrazil na Maledivy. „Když jsem pak dal filmy vyvolat, jen dvě fotky byly použitelné. Na další výpravě to dopadlo stejně. Propadal jsem zoufalství, že se mi nedaří,“ vzpomíná.

V té chvíli mu dal názornou radu švagr a námořník Aleš. Navlékl si na ruku ponožku a řekl: „Představ si, že se potřebuješ dotknout jejího vnějšího konce, ale na rozdíl od těch šťastnějších nemáš druhou ruku, kterou bys to udělal. Musíš si tedy pomoct jinak.“

Pomalu si pomocí prstů nahrnul ponožku do dlaně, tím ji obrátil naruby a stejnou rukou se do ní začal zanořovat, až nakonec prsty dosáhl na její původně vnější konec. „A jsi tam,“ prohlásil. „Jen tomu musíš věřit a trpělivě za tím jít.“

Další moře, další ponory. Přemýšlení o tom, co chce svými snímky sdělovat, a vědomé i podvědomé cvičení fotografického oka. Léta plynou, je tu rok 2013. Ostrovy svatého Jana, Egypt. Pavel Chalupa si pořídil digitální kompakt. Tentokrát už si ho bere do vody proto, aby vytvořil snímky podle svých představ.

„Hned ten první se povedl,“ netají fotograf radost. „V záběru jsem zachytil modrožlutý korálový útes, dva potápěče, jak plavou dopředu, a vedle nich je vrak. Díky nepoužití blesku a světel získal snímek nádech starých fotek z dob potápěče Hanse Hasse. Přesně to jsem chtěl.“

Takové snímky pak pořizoval na výpravách rok co rok. Středomořské mělčiny, vraky v Rudém moři, filipínské korálové útesy zářící barvami, mexické jeskyně, mikronéské vody souostroví Palau. A současně obdiv přátel potápěčů, kteří pobízejí: „Už to začni vystavovat.“

V roce 2018 se seznámil s fotografujícím potápěčem Radimem Váchou, začali plánovat společnou výstavu, následujícího roku ještě vyfotil kladivouny v Egyptě, a pak všechno zastavil covid. „Onemocněl jsem jím v březnu 2020. Prodělal jsem embolii, oboustranný zápal plic. Přežil jsem díky andělům a fyzické kondici potápěče,“ prozrazuje na rovinu.

Výstavou v Sezimově Ústí nyní shrnuje jednu etapu své fotografické tvorby. O tom, jestli se bude dál potápět, rozhodnou lékaři.

„Potápěč po embolii musí absolvovat specializovanou lékařskou prohlídku. Pokud to dobře dopadne, rád bych se vydal do Ománského zálivu. Jsou tam prý úžasné lokality, jaké bývaly v Rudém moři před třiceti lety,“ říká potápěč Pavel Chalupa.