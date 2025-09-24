Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

  16:46
Poblíž jezu na řece Volyňce na okraji Strakonic našli ve středu dopoledne kolemjdoucí odložené osobní věci, dámské boty, oblečení i sportovní tašku. Protože tím vznikly obavy, že by se mohl v řece někdo utopit, ihned se rozjela velká pátrací akce. Do akce vyrazili policisté, hasiči i vojáci a strážníci.
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...

Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod Mutěnickým jezem. (24. září 2025) | foto: Policie ČR

Na místě byla i tato odložená kabelka. Policisté, hasiči či vojáci pátrali...
Na místě byla i tato odložená bunda. Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem...
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod...
Hlášení o odložených věcech dostala policie ve středu dopoledne. „Od té doby pátráme u Mutěnického jezu na okraji Strakonic,“ potvrdila policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Hasiči mimo jiné prohledávají koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo záchranáři povolali rovněž policejního psovoda, v akci jsou i psi specializovaní na metodu mantrailing, tedy pátrání po konkrétních osobě podle pachu.

Záhadný muž z jihu Čech zůstává na psychiatrii, podle policie je to cizinec

„Dosud se nepodařilo zjistit totožnost majitele věcí ani kontaktovat osobu, která je odložila,“ informovala Nováková odpoledne.

Policie proto žádá veřejnost o spolupráci a ohlášení každé informace, která by mohla vést ke ztotožnění. Pokud by někdo věci na fotografiích poznal nebo by věděl, komu patří, ať neprodleně kontaktuje tísňovou linku 158, vyzývá policie.

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

