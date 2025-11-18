Muž napsal dopis na rozloučenou a chtěl vypít žíravinu, našel ho myslivec

Myslivci pomohli k záchraně muže, který si chtěl vzít život. V dopise se loučil s blízkými, nechal bývalé manželce na hlídání psa a odjel neznámo kam. Odpoledne jí volal, že má v autě žíravinu a chce vše ukončit. Do pátrání se kromě policie zapojili právě i myslivci. Jeden z nich našel živého nešťastníka u obce Kojákovice na Budějovicku, několik kilometrů od bydliště.
Zhruba padesátiletý muž navštívil minulý pátek ráno v Borovanech na Budějovicku svoji bývalou manželku. Nechal jí na hlídání psa, předal jí dopis a odjel.

„Žena dopis otevřela a zjistila, že muž se se všemi loučí a pravděpodobně chce spáchat sebevraždu. Okamžitě spustila poplach a volala na linku 158,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Společně s policisty se žena snažila vytipovat místa, která měl bývalý manžel rád a kam mohl vyrazit. U jeho domu vozidlo nebylo. Nevěděli o něm ani v Třeboni nebo na Lipně, kde působil jako kuchař. Hledali ho také v Trhových Svinech, Besednici či Šalmanovicích.

„Jeden tip zmiňoval dokonce Kvildu. Policisté zjistili jeho současné zaměstnání, ale ani tam nebyl, nikdo o něm nevěděl,“ líčí Matzner.

Policisté pročesávají Domažlicko a hledají svého kolegu. Bojí se o jeho život

Kolem čtvrté odpoledne se muž exmanželce ozval s tím, že sedí někde v autě, asi v lese, vedle sebe má žíravinu a hodlá vše ukončit. Do akce se zapojil i policejní vyjednavač, ale znovu už muž telefon nezvedl.

Policisté oslovili i myslivecké hospodáře, ti předali mužův popis a informace o jeho vozidle dalším kolegům. Do podvečerních hodin bylo pátrání přesto neúspěšné.

Až kolem 19. hodiny se situace změnila. „Volal myslivec, pan Michal, že našel za silážní jámou u Kojákovic vozidlo s rozsvícenými světly s pohřešovaným. Byl při vědomí. S policisty pak muže předali přivolaným záchranářům. Policisté ve vozidle skutečně našli dvě lahve, jednu s rumem a jednu s žíravinou. Upito bylo naštěstí jen rumu,“ dodal Matzner s tím, že myslivcům patří za jejich zapojení a ochotu velké poděkování.

