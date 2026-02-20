Vážně nemocný muž se nevrátil do nemocnice v Táboře, může být nebezpečný

  17:25
Policie pátrá po třicetiletém muži z Písecka. Ve čtvrtek odešel z plicního oddělení nemocnice v Táboře a nevrátil se k hospitalizaci. Pohřešovaný, který je kvůli nemoci v přímém ohrožení života, může být pod vlivem omamných látek a nebezpečný, informovala policejní mluvčí Lenka Pokorná. Pátrá se i po muži, který odešel z jihlavské psychiatrie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Hledaný Milan Poláček je 178 centimetrů vysoký, střední postavy a má hnědé oči. Na sobě měl modré montérky postříkané žlutou barvou, od žluté barvy měl i ruce. Na hlavě měl tmavou kšiltovku, na sobě tričko s nápisy a na nohou tmavé boty.

Pohřešovaný Milan Poláček. (20. února 2026)

„Muž byl naposledy viděn dne 19. února 2026 kolem poledne na plicním oddělení v Nemocnici Tábor, odkud odešel neznámo kam. Dnes se měl do nemocnice vrátit k hospitalizaci. Pro své onemocnění je v přímém ohrožení života,“ uvedla mluvčí.

Policisté upozorňují, aby se muže nikdo nepokoušel zadržet, protože by mohl být ovlivněn omamnými látkami, a tudíž i nebezpečný. Může se pohybovat po celém území České republiky.

Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků

Policie také od úterý pátrá po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice, který se v pondělí odpoledne nevrátil z procházky.

Hledaný David Ciklamini. (20. února 2026)

Muž bydlí v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. K cestování využívá stopování, v minulosti takto odjel i do Rakouska.

Pohřešovaný muž je hubený a vysoký 183 centimetrů. Má rovné hnědé prošedivělé vlasy střední délky. Při odchodu měl na sobě tmavozelenou bundu, bílou mikinu a šedé kalhoty. Obuté měl tmavé boty a s sebou si nesl hnědou nákupní tašku.

Jakékoliv informace o pohřešovaných policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.

