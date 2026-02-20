Hledaný Milan Poláček je 178 centimetrů vysoký, střední postavy a má hnědé oči. Na sobě měl modré montérky postříkané žlutou barvou, od žluté barvy měl i ruce. Na hlavě měl tmavou kšiltovku, na sobě tričko s nápisy a na nohou tmavé boty.
„Muž byl naposledy viděn dne 19. února 2026 kolem poledne na plicním oddělení v Nemocnici Tábor, odkud odešel neznámo kam. Dnes se měl do nemocnice vrátit k hospitalizaci. Pro své onemocnění je v přímém ohrožení života,“ uvedla mluvčí.
Policisté upozorňují, aby se muže nikdo nepokoušel zadržet, protože by mohl být ovlivněn omamnými látkami, a tudíž i nebezpečný. Může se pohybovat po celém území České republiky.
|
Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků
Policie také od úterý pátrá po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice, který se v pondělí odpoledne nevrátil z procházky.
Muž bydlí v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. K cestování využívá stopování, v minulosti takto odjel i do Rakouska.
Pohřešovaný muž je hubený a vysoký 183 centimetrů. Má rovné hnědé prošedivělé vlasy střední délky. Při odchodu měl na sobě tmavozelenou bundu, bílou mikinu a šedé kalhoty. Obuté měl tmavé boty a s sebou si nesl hnědou nákupní tašku.
Jakékoliv informace o pohřešovaných policisté přijmou na bezplatné tísňové lince 158.