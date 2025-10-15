Osmnáctiletému mladíkovi může jít o život. Policisté a hasiči u Boršova hledají v rojnici

Policisté a hasiči na Českobudějovicku od dnešního poledne pátrají po osmnáctiletém Jiřím Kropáčkovi. Panují obavy, že by si mohl sáhnout na život. Lidé mohou informace o jeho výskytu a pohybu volat na linku 158.

Policisté a hasiči pátrají po osmnáctiletém mladíkovi. | foto: policie ČR

„Na Boršovsku u Českých Budějovic dnes v poledne zahájili policisté s hasiči pátrání po osmnáctiletém Jiřím Kropáčkovi, mohl by být v přímém ohrožení života,“ napsali jihočeští policisté na síti X.

Kvůli obavám, že by si mladík mohl sáhnout na život, se rozjela rychlá pátrací akce.

„V takových případech prohledáváme místa, k nimž má dotyčný nějaký vztah nebo je měl rád,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Policisté a hasiči pátrají po osmnáctiletém mladíkovi.

Dodal, že okolí Boršova nad Vltavou policisté a hasiči prohledávají v rojnici a chystají se nasadit i drony. „Informace k jeho pohybu mohou lidé volat na linku 158,“ dodal Matzner.

