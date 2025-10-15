„Na Boršovsku u Českých Budějovic dnes v poledne zahájili policisté s hasiči pátrání po osmnáctiletém Jiřím Kropáčkovi, mohl by být v přímém ohrožení života,“ napsali jihočeští policisté na síti X.
Kvůli obavám, že by si mladík mohl sáhnout na život, se rozjela rychlá pátrací akce.
„V takových případech prohledáváme místa, k nimž má dotyčný nějaký vztah nebo je měl rád,“ vysvětlil jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Dodal, že okolí Boršova nad Vltavou policisté a hasiči prohledávají v rojnici a chystají se nasadit i drony. „Informace k jeho pohybu mohou lidé volat na linku 158,“ dodal Matzner.