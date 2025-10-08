Věci odložené u řeky spustily pátrací akci. Pak se ozvala žena, že ji okradli

  15:55
Odložené osobní věci, oblečení i sportovní taška na břehu řeky Volyňky na okraji Strakonic odstartovaly pátrací akci po možná utopené ženě. Všechno dobře dopadlo. Věci jí ukradl zloděj, u řeky je prohledal a nechal na místě.
Policisté, hasiči či vojáci pátrali kolem řeky Volyňky, ale třeba i ve vodě pod Mutěnickým jezem. (24. září 2025) | foto: Policie ČR

U Mutěnického jezu na Volyňce si lidé koncem září všimli odložených věcí včetně dámských bot. Hrozilo, že se jejich majitelka mohla v řece utopit, tak se rozjela velká pátrací akce. Zapojili se do ní policisté, hasiči, vojáci a strážníci.

Hasiči mimo jiné prohledávali koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo záchranáři povolali rovněž policejního psovoda, v akci byli i psi specializovaní na metodu mantrailing, tedy pátrání po konkrétním člověku podle pachu.

Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece

„Případ měl naštěstí dobrý konec. Poté, co jsme zveřejnili informace o pátrací akci u řeky, se přihlásila majitelka nalezených věcí,“ oznámila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Žena uvedla, že jí věci někdo ukradl. Zloděj, pravděpodobně muž bez domova, pak svůj lup odnesl k řece, kde ho prohledal a nechal na místě.

