U Mutěnického jezu na Volyňce si lidé koncem září všimli odložených věcí včetně dámských bot. Hrozilo, že se jejich majitelka mohla v řece utopit, tak se rozjela velká pátrací akce. Zapojili se do ní policisté, hasiči, vojáci a strážníci.
Hasiči mimo jiné prohledávali koryto řeky, aby vyloučili možnost utonutí. Na místo záchranáři povolali rovněž policejního psovoda, v akci byli i psi specializovaní na metodu mantrailing, tedy pátrání po konkrétním člověku podle pachu.
|
Manévry u Volyňky. Čí jsou dámské boty a oblečení u jezu? Hasiči hledají v řece
„Případ měl naštěstí dobrý konec. Poté, co jsme zveřejnili informace o pátrací akci u řeky, se přihlásila majitelka nalezených věcí,“ oznámila strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Žena uvedla, že jí věci někdo ukradl. Zloděj, pravděpodobně muž bez domova, pak svůj lup odnesl k řece, kde ho prohledal a nechal na místě.