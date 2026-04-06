Poslední večeře Páně, Jidášova zrada polibkem, zatčení v Getsemanské zahradě, samotné ukřižování, ukládání těla Ježíše Krista do hrobu či zmrtvýchvstání.
To všechno najdete mezi více než dvěma stovkami postav, které tvoří unikátní pašijový, velikonoční či postní betlém. Tím vás rád provede samotný řezbář Libor Šedina. Má ho v garáži svého rodinného domku v Bechyni.
Každý rok se snaží doplňovat nové výjevy z posledních dní Ježíše Krista. „Přidal jsem scénu, jak šli dva poutníci z Jeruzaléma do Emauz a Ježíš se k nim připojil. Dalším novým výjevem je losování o Ježíšův šat, když ho svlékali před přibitím na kříž,“ ukazuje na dřevěné postavičky. Řezbářskou tradici v rodině udržuje už pátou generaci.
„Přidal jsem i korunovaci – říká se tomu také výsměch. To po Pilátově odsouzení k trestu smrti římští vojáci Ježíšovi přes rameno přehazují plášť, na hlavu dávají trnovou korunu a do ruky dřevěný klacek,“ přibližuje Šedina.
Pašijový výjev ukrývá postavičky vyřezané z pečlivě vysušeného lipového dřeva. A každá z nich má svůj předobraz, své jméno i funkci, které jsou uvedené v biblických evangeliích. I proto v bechyňském velikonočním betlémě najdete opravdu málo žen.
V garáži vystavují unikátní pašijový betlém s výjevy ze života Ježíše Krista
„Evangelia se o nich příliš nezmiňují. A já si do jednotlivých výjevů opravdu nemohu dovolit dát figurku, která do daného příběhu nepatří. Nemůžeme si nic vymýšlet, opravdu jsou to příběhy Velikonoc,“ přidává Libor Šedina.
Ten se svým otcem, který ho do řemesla zasvětil, navazuje na rodinnou tradici. Řezbářskému řemeslu se už věnovali jejich předci, kteří rovněž vytvořili pašijový betlém, a to v roce 1916.
Velikonoční betlémy jsou méně časté než ty vánoční, které zlidověly a jsou téměř v každé domácnosti. Pašijové oproti tomu bývaly vystavené ve velkých kostelích, které si tak nákladné zobrazení mohly dovolit. Zajímavostí velikonočních výjevů je také to, že středem celého betlému je scéna ukládání Ježíše do hrobu.
„V další místnosti máme ještě vánoční betlém, který je pohyblivý. Zrovna teď na něj dodělávám pár postaviček,“ říká Šedina. „Je to zdlouhavá práce, musíte mít představivost a vše si pečlivě promyslet. Navíc já se snažím vše dělat ručně, takže nejprve si dřevo oříznu pilkou, kterou mám ještě po pradědovi. A pak už postavičku dodělávám dlátky a nožíky. Nejvíce dají zabrat například klečící figury či lidé v chůzi a podobně,“ přidává bechyňský řezbářský mistr.
Na prohlídku unikátního velikonočního betlému máte čas do 31. října. Do té doby je u Šedinových v ulici U Stadionu otevřeno denně od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin.