Ferraty, naučné stezky i hřiště. Lidé vybírají, jak vylepšit svá města

Dětská a sportovní hřiště, ovocné sady, městské parky, ferraty nebo kulturní festival. To je stručný výčet projektů, které tento rok přihlásili obyvatelé většiny bývalých okresních měst na jihu Čech do participativních rozpočtů, jež lidem dávají možnost říct, co by ve svém městě chtěli.