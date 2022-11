Obyvatelé Budějovic si vybrali centrum válečných veteránů i sportovní zónu

Třetí ročník českobudějovického participativního rozpočtu zná vítězné projekty. Do dvou let by ve městě mělo přibýt centrum válečných veteránů, sportovní zóna Stromovka, solární nabíječka pro elektrokola nebo dětské hřiště v Havlíčkově kolonii. Vítězných projektů je letos dvanáct a rozdělí si mezi sebou deset milionů.