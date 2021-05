Kdy budou lavičky nad řekou? Proměna nápadů obyvatel ve skutečnost se vleče

Ještě na podzim náměstek primátora Petr Holický (ANO) slíbil, že budějovická radnice bude v roce 2021 investovat do projektů z participativního rozpočtu. Jak ale MF DNES zjistila, neznamená to, že se obyvatelé Českých Budějovice letos dočkají všech vítězných nápadů z loňského ročníku.

Potvrdil to i náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice). „Všechny vítězné projekty jsou v různých stadiích rozpracovanosti. U většiny je stav takový, že se vyhotovuje projektová dokumentace,“ oznámil a upřesnil, že není reálné, aby se všechny letos dokončily.

„V pravidlech je uvedeno, že pokud je u nápadu potřeba projektová dokumentace, stavební povolení a jiná vyjádření, může se dokončení protáhnout na 24 měsíců,“ vysvětlil Thoma.

Na webu probudejce.cz je možné sledovat, jak se jednotlivé záměry posouvají. U všech je poslední aktualizace datovaná k prosinci nebo lednu, kdy se sešli zástupci radnice s jednotlivými navrhovateli.

Vítězné projekty 2020 - Lavičky nad vodou

- Zeleno-modré srdce Nového Vráta

- Osvěžení v centru města

- Havraní náměstí

- Obnovme polní cesty

- Pumptrack Havlinda

- Pohybový park Nemanice

- Tréninkové hřiště Kaliště

- Květnaté pásy a hmyzí hotely

- Branišovský les pro děti a zábavná stezka

Thoma vyjmenoval ty nápady, u nichž se letos počítá s dokončením. Je to přesně polovina vítězných projektů. „Určitě se počítá s dokončením Zeleno-modrého srdce Nového Vráta, květnatých pásů a hmyzích hotelů, obnovením polních cest, osvěžením v centru města a tréninkovým, posilovacím a překážkovým hřištěm Kaliště,“ upřesnil.

U ostatních bude podle něj záležet na jejich připravenosti, takže je možné, že se stihnou i některé další. Mezi nimi chce být i Alena Doležalová, která uspěla s havraním náměstím u Rabenštejnské věže. „My rozhodně věříme, že se nám to podaří stihnout. Chceme to mít hotové začátkem června,“ ujistila autorka a členka spolku Umění ve městě. „Trochu mě překvapilo, že nejsme mezi záměry, s jejichž dokončením se letos počítá. Žádáme teď o stanoviska jednotlivých odborů, které jsme si už dříve obešli. Měli bychom být úspěšní. Dokončujeme teď vizualizace a projektovou dokumentaci,“ popsala Doležalová.

Návrh počítá s novým nasvícením Rabenštejnské věže a celého náměstíčka, speciálními výtvarnými lavičkami a dalším venkovním nábytkem nebo pódiem pro různé kulturní akce. „Takové záměry brzdí zákonem dané procesy, u nichž jsou dlouhé čekací lhůty. Já myslím, že se nám to podaří stihnout. Složitější bude asi umístění pódia, ale poradíme si s tím,“ přidala Doležalová, která chce se svými kolegy probudit okolí bývalých hradeb města.

Úspěch loni slavil také nápad laviček nad řekou u slepého ramene Malše. V tomto případě zatím není jasné, jestli se instalace podaří, aby se na nich lidé mohli vyhřívat už v létě.

Podle Thomy by se to stihnout mohlo a stejně mluví i autor návrhu Tomáš Holub. Ten je v kontaktu se specializovanou firmou. „Mají zkušenosti s plovoucími moly a dalšími zařízeními u vody. Doporučili konkrétní dřevo a úpravu konstrukce pro lepší odolnost, aby nám lavičky déle vydržely a město neutrácelo zbytečně moc za údržbu,“ popsal s tím, že nejprve budou tři lavičky u soutoku řek. „Protože už je jasná podoba, podávám žádosti na příslušné odbory a jednám s Povodím Vltavy. Věřím, že budou do prázdnin na místě,“ dodal.