Parkovacímu domu na Máji ustoupí stovka stromů. Radní odpověděli na hlavní otázky

Lukáš Marek
  11:57
Zvládne příjezdová silnice větší nápor aut, jak bude místo zabezpečené, kolik stromů pokácíte, jak silný bude světelný smog? Když zatím naposledy zasedli zastupitelé Českých Budějovic, dorazili na radnici i obyvatelé, kteří chtějí znát detaily projektu parkovacího domu na Máji. Redakce iDNES.cz má k dispozici odpovědi vedení města.
Parkovací dům vyroste na samém okraji sídliště Máj v Českých Budějovicích, bude pro 399 aut. Projekt však nemá jen fanoušky, ale také kritiky, kteří zpochybňují právě i výběr lokality na okraji sídliště u Branišovského lesa.

„Prohlubuje se nedůvěra kvůli tomu, jak je projekt připravovaný. Pro koho je ta stavba vlastně navržená. Jakým způsobem tam bude možné získat parkovací místo? “ ptala se nedávno Martina Jakubcová.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko) i s ohledem na tyto dotazy dostal na konci března od opozičního zastupitele Tomáše Chovance (Občané pro Budějovice) celkem 12 otázek, na které písemně odpovídal. Redakce iDNES.cz má kompletní reakci k dispozici.

Bureš například píše, že součástí stavby bude závorový a dohledový kamerový systém. „Přímo v parkovacím domě bude i služebna městské policie a zázemí pro řidiče MHD a WC pro veřejnost,“ vyjmenoval náměstek.

Stále platí, že letošní rok je určený pro projektování a získání potřebných povolení a příští rok by měla stavba za 228 milionů korun bez daně vyrůst. Zakázku ve výběrovém řízení získalo sdružení firem Hochtief CZ – Metrostav DIZ.

Na sídlišti Máj chybí tisíc míst pro auta, parkovací dům ale část obyvatel straší

V budově, kde bude 399 míst, jich deset bude pro handicapované. „Na střeše bude možné parkovat vozidla s CNG palivem,“ pokračoval Bureš. V prvním nadzemním podlaží bude také dobíjecí stanice. Pod stropní konstrukcí pak budou připravené otvory pro vedení instalace k dalším dobíječkám pro elektromobily, mají být připravené na každém pátém místě v prvním podlaží a na rampě do druhého.

Javory, olše, duby i lípy

Chovanec se také ptal, kolik stromů kvůli stavbě pokácí a zda je zajištěná i náhradní výsadba. K zemi půjde přibližně stovka stromů, místo nich se má vysadit 215 javorů, olší, habrů, dubů či lip. „Jsem rád, že jsme odpovědi dostali,“ reagoval zastupitel s tím, že předtím byla některá vyjádření mlživá a nejasná.

Otazník ale zatím zůstává nad tím, kolik bude parkování v domě stát. O tom se teprve rozhoduje a vedení města mělo vést jednání i se zástupci územní skupiny, pod kterou sídliště Máj spadá. Zastupitel a předseda finančního výboru Viktor Lavička (ANO) přidal, že by tam viděl systém parkování takzvaně průtokový.

„Jde o to, aby si tam někdo nezaparkoval auto a to tam pak měsíc nestálo. Mělo by to skutečně sloužit pro ty, kteří jsou místní a své vozy pravidelně používají,“ uvedl. Cena by pak měla být taková, aby si tam člověk mohl dovolit denně zastavit.

Například za stání v modrých zónách platí obyvatelé Českých Budějovic roční poplatek většinou 400 či 500 korun. Na druhou stranu, v parkovacím domě bude auto pod střechou a celkově lépe zabezpečené, takže z tohoto pohledu by to mohla být větší suma. Prozatím ale ani není jisté, jaké budou podmínky krátkodobého či dlouhodobého stání.

Hledají plochy pro parkování

Zástupci vedení radnice si od projektu slibují, že se díky němu v docházkové vzdálenosti vyřeší nelegální parkování a o stání v domě bude zájem. Celkově je podle propočtů na sídlišti Máj o tisíc vozidel víc, než je počet parkovacích míst.

Obyvatelé z okolí budoucí stavby, tedy z ulic A. Barcala a U Lesa, se také ptali, jak to bude se světelným smogem. Cílem projektu je mimo jiné i to, aby světlo v budově směřovalo dolů na parkovací plochu a co nejméně unikalo ven k panelákům. V maximální míře se má použít žluté světlo, které je šetrnější k přírodě, a naopak se má co nejvíce omezit krátkovlnné modré světlo, jež mate hmyz a narušuje orientaci ptáků.

I nadále platí, že město chce na Máji zvýšit počet parkovacích ploch i na dalších místech. Radnice má k dispozici studii, která řeší navýšení počtu míst pro auta na již existujících parkovištích. Týká se to například ulice K. Štěcha u silnice na Zavadilku. Podobně by to mohlo vypadat i za ZŠ Oskara Nedbala, kde je rovněž parkoviště, nad nímž by mohlo vzniknout ještě jedno nadzemní patro. Město také nevzdává jednání o koupi pozemku nedaleko supermarketu Penny.

Chtěl vystřílet třídu. Matka podala ústavní stížnost, ráda by syna dostala na svobodu

Premium
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba...

Třináctiletý chlapec, který přišel do školy v Rudolfově u Českých Budějovic s pistolí, nožem a sekerou a mířil zbraní na učitelku i zmáčkl spoušť, skončil v ústavu. Jeho matka ho však hájí a obrátila...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

Dřív po náspu jezdily vlaky na Prahu, teď patří bývalá trať cyklistům

Na trase nechybí přístřešky nebo dřevěné zábradlí. Denně ji využijí desítky...

Ještě před patnácti lety se tudy proháněly vlaky na trati z Českých Budějovic do Prahy. Po vybudování moderního železničního koridoru původní násep ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku na čas osiřel. Už...

Karviná byla podezřelá i komisi. Šéf sudích volal Wolfovi: Říkali mi, že to není normální

Libor Kovařík, předseda komise rozhodčích FAČR

Další velké jméno, které se skloňuje v souvislosti s aktuální kauzou v českém fotbale. Šéf profesionálních sudích Libor Kovařík hovoří na jaře 2024 s karvinským primátorem a hlavou tamního klubu...

Transport po schodech by byl rizikový, pacienta snesli z bytu na plošině hasičů

Pacienta snesli z bytu v panelovém domě v Dačicích pomocí plošiny hasičů. (25....

Záchranáři a hasiči zasahovali společně v Dačicích na Jindřichohradecku. Pacienta se srdečním onemocněním, který měl výrazné potíže s dýcháním, transportovali z bytu pomocí výškové techniky. Pak ho...

27. dubna 2026  9:55

Rychlovlaky na trase z Ostravy do Polska i Brna jsou priorita, potvrdilo ministerstvo

Vysokorychlostní trať (ilustrační foto)

Ministerstvo dopravy potvrdilo důležitost výstavby vysokorychlostní trati do Ostravy s plánovaným zahájením prací v roce 2029 a dále s plánovaným využitím soukromého kapitálu formou takzvaných PPP...

27. dubna 2026  6:48

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

26. dubna 2026  12:16

Metoda rozvíjí soustředění i chuť objevovat. Pomáhá žákům s pochopením zadání úlohy

Učitel Pavel Prázdný vysvětluje svým žákům jednu z matematických úloh. (duben...

Reportérka iDNES.cz navštívila jednu z vyučovacích hodin matematiky na českobudějovické Základní škole Nová. Do ní chodí žáci z cizojazyčného prostředí a ze sociálně slabších rodin. Mnozí přicházejí...

26. dubna 2026  11:37

OBRAZEM: Bílá, kam se podíváte. Ovocné sady rozkvetly do krásy

Rozkvetlé ovocné sady u Lhenic a Chelčic na Prachaticku a Strakonicku. (23....

Všude, kam se podíváte, uvidíte bílou krásu. Tisíce ovocných stromů nejen u Lhenic a Chelčic na jihu Čech v těchto dnech kvetou naplno. Ovocnáři a sadaři se těší na slibnou úrodu a řada lidí si zase...

25. dubna 2026  10:15

Výlet na Včelí stezku i k nejmohutnější lípě. Aplikace podporuje ohleduplnou turistiku

Kalvárie stojí nad Česticemi. Podíváte se k ní, když vyrazíte na Včelí stezku.

Aplikaci EPU, která propojuje turistiku s ohleduplným přístupem k přírodě, využívá zhruba 28 tisíc lidí a s každou sezonou přibývají další. Pilotním územím je předhůří Šumavy. „Systematicky tam...

24. dubna 2026  16:19

Desítky nelegálních billboardů mizí od silnic. Spolek se obává novely zákona

Ředitelství silnic a dálnic začalo v úterý 8. září s evidencí billboardů v...

Dva nelegální billboardy u kruhové křižovatky nedaleko jindřichohradeckého sídliště Vajgar dělilo zhruba sto metrů. Nyní už jsou pryč. Spolu s dalšími několika ve městě je v lednu odstranilo...

24. dubna 2026  12:24

Všechny složky IZS cvičily v Budějovicích zásah proti útočníkovi v obchodním centru

Všechny složky IZS se účastnily v OC Mercury a okolí v Českých Budějovicích...

Policisté, hasiči, strážníci a záchranáři v noci na dnešek nacvičovali v okolí vlakového a autobusového nádraží v Českých Budějovicích zákrok proti útočníkovi, který ohrožuje návštěvníky obchodního...

24. dubna 2026

Stěhování Dynama do Chomutova? U nás máte zavřeno, vzkazuje Zaťko majitelce

Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech...

23. dubna 2026  13:59,  aktualizováno  18:28

Římovská přehrada dostane přísnější ochranu, má zamezit výskytu sinic

Přehradu na řece Malši dokončili v roce 1977.

Přísnější hygienickou ochranu dostane římovská přehrada – největší jihočeská nádrž na pitnou vodu. Hydrologové totiž doporučili upravit režim v jejích ochranných pásmech, aby se z preventivních...

23. dubna 2026  17:16

Nouzový signál z banky zalarmoval policisty, místo lupičů řešili horlivou úřednici

ilustrační snímek

Kuriózní případ řešili ve čtvrtek po poledni jihočeští policisté. Přijali oznámení o poplachu v jedné z bank v Českých Budějovicích. Na místo okamžitě vyrazili všechny dostupné hlídky. Brzy ale...

23. dubna 2026

