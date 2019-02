Nápor aut v Budějovicích může pomoci zachytit velké parkoviště v Rožnově

Okolí silnice ze Včelné do Rožnova v Českých Budějovicích se za poslední roky zcela proměnilo výstavbou, ale stále je tam také místo, kde by mohlo stát velké záchytné parkoviště.

MF DNES zjistila, že právě to si vytipovali na radnici jako jednu z možných ploch, která by mohla každý den zčásti mírnit nával aut jedoucích do krajského města. Stát by jich tam mohlo zprvu 500, později více než dvojnásobek.

Už začala první jednání. Nejprve musí město získat potřebné pozemky. „V této lokalitě na výjezdu z Budějovic je to asi jediné velké místo, kde je něco podobného možné. Je to ale soukromá půda, takže musíme nejdříve jednat s majiteli o možném odkupu,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO).

Někteří ze sedmi majitelů budou zřejmě ochotni prodávat, jiní souhlasí spíše s pronájmem. Bude to stát desítky milionů korun.

Také bude nutné připravit a následně schválit změnu územního plánu, protože za současných podmínek by se tam budovat nemohlo. Termíny stavby proto zatím nejsou na místě. Ale vhodné by bylo, pokud by se v místě podařilo auta zachytit v době, kdy poblíž Jihočeský kraj zprovozní jižní tangentu. Pak lze předpokládat, že pojede do Budějovic na Lidickou třídu ještě více vozidel, než je tomu dnes.

„Z parkoviště by musela jezdit městská hromadná doprava,“ doplnil Konečný. První část tangenty má být hotová v roce 2022. MHD by pak musela z místa jezdit v krátkých intervalech, aby to mělo smysl a fungovalo skutečně jako záchytné.

Ne všichni na radnici jsou záměru naklonění. „V této lokalitě jsem k tomu skeptický. Můj přístup opírám o to, že se v minulosti změnila z nezastavitelného na území určené pro individuální bydlení. Místo je velice atraktivní a ploch pro rodinné domy je v katastru města nedostatek,“ reagoval první náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice), který má na starost územní plán.

Místo kamionů má být parkoviště pro 500 aut

Parkoviště na kraji Rožnova tak vnímá jako krátkozraké řešení, přičemž si nemyslí, že by bylo pro řidiče ze Včelné či Kamenného Újezda až tolik atraktivní, a raději budou pokračovat dál do města.

Na opačném konci Budějovic je naopak téměř jisté, že se letos rozšíří plocha v Jírovcově ulici na sjezdu od Třeboně a dálnice D3. „Věřím, že do konce roku bude parkoviště hotové a nabídne celkem 440 míst,“ upřesnil Konečný.

Nyní je hotová první etapa pro 185 aut. V pracovních dnech bývá zcela obsazené a obdobné je to třeba také u fotbalového stadionu Dynama či sportovní haly na Dlouhé louce, kde lze stát zdarma.

A právě na Dlouhé louce u Kauflandu je v plánu další velké záchytné parkoviště, jehož zřízení má už delší dobu velkou podporu. Má vyrůst místo odpočívky pro kamiony a nabídne kolem 500 míst.

„Je to stále kousek od centra, takže skvělá plocha. Snad tam bude co nejdříve,“ řekla řidička Helena Jirásková, která jezdí do Budějovic pravidelně z Tábora. Na druhé straně silnice je navíc navržený parkovací dům. Dohromady by tak mohla být v tomto prostoru v rozmezí dvou až pěti let tisícovka nových míst včetně ploch pro dálkové autobusy, kterých je v Budějovicích rovněž veliký nedostatek.

Kamiony by pak jako náhradu měly získat odstavnou plochu u Letiště České Budějovice v Plané. „Ve chvíli, kdy budeme mít zpracované potřebné studie, budeme jednat o zřízení této plochy s Jihočeským krajem, který tam vlastní pozemky,“ doplnil náměstek pro dopravu.

O dalším záchytném prostoru město uvažuje poblíž budoucího sjezdu z dálnice a zanádražní silnice v Mladém. U hřbitova už je tam dnes poměrně prostorné parkoviště, které je většinou skoro prázdné. Není na něj totiž přímo navázaná MHD, která by odtud motoristy svážela do centra, a pěšky už je to daleko.