V Budějovicích rozšířili parkovací zóny, vznikly i nové jednosměrky

Motoristé, kteří sice v místě nebydlí, ale jsou tam zvyklí parkovat, by měli zpozornět. Musí začít za stání platit.



Poplatek za krátkodobé stání na Pražském předměstí začíná ve vybraných lokalitách už na příznivých třech korunách za půl hodiny. Rezidenti a abonenti, kteří si pořídili dlouhodobé oprávnění, už nic navíc platit nemusí.

Pro obyvatele s trvalým bydlištěm stojí roční karta 400 či 500 korun podle toho, zda je blíže, či dál k centru, kde je částka vyšší.



Dnes ráno byly ještě některé dopravní značky související se zavedením nového systému přelepené. V průběhu dne však pásky pracovníci odstranili. „V provozu jsou také všechny parkovací automaty,“ potvrdil náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.

Oproti první části zón na předměstí, je ve čtvrti blíže k Vltavě o něco méně retardérů. Při první etapě se právě na ně a jejich někdy nesmyslné umístění snesla pravděpodobně největší kritika.

I nyní jsou ale někteří motoristé zmatení a zatím parkují po paměti. „Každý řidič by měl být pozorný, někde jsou nově jednosměrky a dostalo se i na další úpravy provozu,“ zdůraznil Lavička. Týká se to například lokality U Trojice a dalších míst.

Jednosměrný provoz byl často nutný, aby se v ulicích dál mohlo legálně parkovat, ať už oboustranně, nebo při jedné straně. Předtím to bylo možné také, volná šířka silnice však mnohdy neodpovídala předpisům.

Proto také nyní někteří obyvatelé vnímají, že je parkovacích míst vlastně méně. Je to tím, že už třeba není možné, aby auta parkovala až do zatáčky a omezovala tak rozhled do křižovatky.

Lavička ještě upozornil, že než si obyvatelé, ale i dojíždějící na nový systém zvyknou, bude městská policie v místě benevolentnější. „Jsme na tom domluveni. Určitě hned nezačnou pokutovat. Kontroly samozřejmě budou, ale ze začátku prohřešek vyřeší tak, že umístí na vozidlo informační leták, že zde došlo ke změnám,“ potvrdil náměstek.

Na první vyhodnocení přínosu rozšíření zón budou podle něj třeba určitě alespoň dva měsíce. „Také budeme sledovat, kam se někteří řidiči budou přesouvat,“ dodal.

Třeba část ulice Budivojova, kde je modrá zóna, byla v první den ostrého provozu v podstatě prázdná. Jenže s tím, jak roste zástavba a přibývají vysoké panelové domy, stoupá i obsazenost

„A třeba úpravy před Základní školou v Kubatově mi nepřijdou dvakrát dobré. Teď tam budou děti muset více vystupovat z aut do silnice,“ poznamenal jeden z rodičů Václav Netušil.

S nástupem další etapy parkovacích zón město zpoplatnilo také stání na Dlouhé louce v Budějovicích. Za celý den na záchytném parkovišti tam lidé zaplatí 40 korun, čtyři hodiny jsou za 20 a jedna hodina za 10 korun.

Zóny na předměstí platí od pondělí do pátku od 8 do 20 hodin. O víkendu je stání zdarma. Na Dlouhé louce je to podobné, záchytné parkoviště je ovšem ve všedních dnech zpoplatněné už od 6 hodin.

Ve smíšených zónách je parkování možné pro všechny, v modrých je to především pro rezidenty a abonenty, ale mohou tam i další, což už ale stojí mnohem více peněz.