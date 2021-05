Táborské trhy v centru města odhalily slabinu, chybí parkovací místa

Je středeční ráno a v centru Tábora jsou pravidelné farmářské trhy. K Žižkovu náměstí míří desítky lidí, někteří pěšky, jiní auty. Ti, kteří zvolili druhou možnost, mezi sebou bojují o to, kde nakonec své vozy zaparkují.

Rozčilení řidiči se na sebe nervózně tlačí, snaží se rychle obsadit jedno z mála volných míst. Zejména v době středečních trhů je to obvyklý obrázek.



Někteří mají štěstí a volné místo nakonec najdou, další pak stojí, kde se dá. „Kdyby se zrovna neuvolnilo tohle místo, musíme auto nechat někde, kde se normálně parkovat nesmí,“ vysvětluje důchodkyně Jana Douchová, která přijela se svým mužem.

Nechat auto na vzdálenějším parkovišti by pro ni podle jejích slov nebylo ideální, manžel má totiž problém s chůzí. Proto se snaží přijet autem co nejblíže ke stánkům. Takových návštěvníků trhů je víc.

Další řidič parkuje přímo v průchodu na náměstí a lidé ho musí obcházet. Za normálních okolností by zřejmě dostal pokutu, v době středečních trhů jsou ale prý táborští policisté shovívavější a řidiče tu za takové přestupky obvykle nepostihují.

„Jindy bych takhle nestál, ale dnes to vážně jinak nejde,“ konstatuje řidič Jan. „Zůstanu tu pět minut, jen jsem si chtěl koupit něco na trzích,“ hájí se.

Strážníci přivírají oči

V podobných případech je skutečně městská policie benevolentnější. „Pokud řidič přímo nezpůsobí nějakou škodu nebo nebrání v průjezdu ostatním, necháváme to v období trhů být,“ potvrzuje za strážníky Pavel Šimek a dodává, že také záleží na samotném městském policistovi, jak konkrétní situaci posoudí.

S takovým přístupem vůči přestupkům ale nesouhlasí například zastupitel Jakub Smrčka (Jinak!). „Je jasné, že v době trhů je centrum vytíženější než jindy, ale nemůžeme přece řidičům promíjet přestupky. Není to spravedlivé vůči těm, kteří pak za to samé dostanou další den pokutu,“ domnívá se Smrčka.

Radní se pokusili nápor aut vyřešit stavbou parkovacího domu pod budovou Střelnice na hrázi Jordánu. Část řidičů tam začala jezdit, svou kapacitou přesto nestačí. Navíc je podle místních uvnitř špatně proporčně navržený.

„Nájezdy do jednotlivých pater jsou strašně úzké. Téměř se tam nevytočíte a hrozí, že si auto odřete,“ vypráví místní podnikatel Petr Zika a dodává, že parkování v domě se spíše vyhýbá.

Město tak plánuje v budoucnu poblíž centra postavit i druhý parkovací dům. Stát by mohl na místě bývalé synagogy, kde je dnes parkoviště. V dohledné době se ho ale Táborští zřejmě nedočkají.

„Druhý parkovací dům je pro město důležitou stavbou, proto je nutné projekt dobře připravit. Řešili jsme třeba, kolik pater může mít, jak hluboko se budou moci stavaři pustit a podobné detaily. To všechno výstavbu prodlužuje,“ míní starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Zatím je na stole alespoň provizorní varianta, která by měla centru odlehčit při náporu turistů. „Chtěli bychom zřídit jedno odstavné parkoviště, odkud by třeba mohla jezdit pravidelná kyvadlová doprava do centra,“ uvádí Pavlík.

Rada města se podle jeho slov chystá podrobnosti tohoto návrhu projednat na svém dalším zasedání v půlce května. „Před začátkem hlavní turistické sezony pak chceme pro návštěvníky vydat takový manuál, ve kterém se dozví, kam v Táboře mohou své vozy bezpečně zaparkovat a kde najdou například odstavné parkoviště,“ vysvětluje.

Parkující auta brání průjezdu záchranářů

Situace ale zatím zůstává špatná. „Například z náměstí Mikuláše z Husi se pravidelně stává plošné parkoviště. Auta tam stojí, kde řidiče napadne. A to je přece nepřijatelné,“ zlobí se zastupitel Smrčka.

Podle jeho slov mají komplikace s parkováním v centru ještě další roviny. „Kromě vytíženosti v době trhů je zde i dlouhodobější problém, který pociťují hlavně samotní obyvatelé, kteří tam žijí,“ domnívá se.

Ve Starém městě platí celoročně režim obytné zóny, v níž je parkování dovoleno jen na vyznačených stáních. Zároveň je ale i hodně míst, která označena vůbec nejsou, přesto na nich lidé svá auta nechávají.

„Svádí to především návštěvníky a turisty, kteří neznají místní poměry a často zapomenou, že tu platí obytná zóna,“ vysvětluje Smrčka. S tím by měl pomoci právě manuál, který pro ně chtějí radní připravit.

Letošní sezona už se blíží, a pokud bude podobná té předchozí, bez zásahu radnice by čekaly na Táborské opět krušné chvíle. Auta v létě často zaplní centrum tak, až tím způsobují potíže například i vozidlům integrovaného záchranného systému, která mají někdy ulicemi problém vůbec projet.

Trpí i lidé, kteří do centra jezdí za prací. „Mám v centru dvě firmy a denně musím řešit, jak se k nim dostanu a kde nakonec budu muset auto nechat,“ stěžuje si podnikatel Petr Zika poté, co zaparkuje svůj vůz. Měl štěstí a na Žižkově náměstí nakonec místo našel, ale podle něj to byla spíše výjimka.