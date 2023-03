Další modré zóny Budějovice zatím nechystají, podporují sdílenou dopravu

„Zavedení modrých zón musí jít souběžně s nabídnutím alternativy těm, kteří ve městě trvalé bydliště nemají. Dřív, než se do jejich zavádění město pustí, mělo by vybudovat dostatek parkovacích domů a záchytných parkovišť. V tom Budějovice trochu zaspaly a musíme to co nejdříve napravit,“ přiznal náměstek primátorky Lubomír Bureš (ODS).

V době zavádění zón v krajském městě přibylo pouze záchytné parkoviště v Jírovcově ulici, které úbytek stání nedokázalo zcela kompenzovat. Nyní město buduje parkovací dům pro téměř 500 aut u sportovní haly. Projekt záchytného parkoviště v Mladém padl kvůli nevhodnosti lokality a vedení radnice za něj hledá náhradu.

Modré zóny začaly v centru a jeho okolí platit v roce 2017 a v letech 2019–2021 se rozšířily na Pražské předměstí či Havlíčkovu kolonii. Nyní tak vyhrazují 4 852 míst pro rezidenty. Ve městě fungují i smíšená parkoviště pro 3 265 aut a návštěvnická stání s kapacitou 792 míst. Jejich rozšiřování teď radnice nechystá.

„Další alternativou, jak vyřešit parkování, může být sdílená doprava, která rodinám nahradí druhé auto a sníží tak nároky na parkování. Budějovice jsou spolu s Prahou jediným městem v Česku, které podporuje všechny druhy sdílené dopravy. Už zde fungují kola, koloběžky i auta a v budoucnu se chceme zaměřit na rozvoj a popularizaci železnice,“ vyjmenoval náměstek.

Zdůraznil, že pro správné fungování modrých zón je také důležitá pečlivá kontrola. Ve městě ji zajišťuje dopravní podnik s městskou policií. Ta uvedla, že po zavedení zón výrazně vzrostl počet přestupků spjatých s parkováním, za něž řidičům hrozí až dvoutisícová pokuta.

„Nejsme ale schopni přesně rozlišit, kolik z těchto přestupků se týkalo neoprávněného užívání zón. Na kontrole se kromě strážníků podílejí dvě kamerová vozidla s automatizovaným systémem,“ sdělila mluvčí strážníků Věra Školková s tím, že vloni městská policie zaznamenala v Budějovicích dvanáct tisíc přestupků spjatých s placeným parkováním.

V Písku stojí dva projekty

Problém s parkováním ale neřeší jen v Budějovicích, proto o zavedení modrých zón uvažují i v Písku. Nechtějí však dopadnout jako v krajském městě a plánují nejdříve vybudovat dostatečné zázemí.

„Nejdřív musíme dokončit výstavbu parkovacího domu u pošty a upravit náměstí, abychom měli dostatek míst, kam auta z budoucích zón přesunout,“ vysvětlil písecký místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Oba zmíněné projekty se ale městu dlouhodobě nedaří uskutečnit, a tak je zavádění zón stále v nedohlednu. Výstavbu parkovacího domu nejdříve komplikovalo pozůstalostní řízení a nyní jej brzdí odpor místních obyvatel, kteří se bojí zvýšení dopravní zátěže v lokalitě. Jejich stížnosti nyní podpořil i krajský úřad, a Písek tak pro stavbu stále nemá ani územní povolení.

Podobně to vidí i v Táboře – druhém nejlidnatějším městě jižních Čech, kde chtějí před zavedením zón nejprve dokončit nový parkovací dům na sídlišti Nad Lužnicí. „Situace s parkováním je všude stejná, každý potřebuje více míst a snadné řešení neexistuje. My v centru používáme smíšený režim, který přes den poskytuje parkování dojíždějícím a přes noc rezidentům. Modré zóny bychom chtěli časem zavést na sídlištích, kde je potřeba parkování regulovat,“ sdělil starosta města Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Dodal, že před jakýmikoli změnami v systému parkování musí město dokončit parkovací dům pro 250 aut, jenž má stát přibližně 100 milionů. Město chce rovněž dále prosazovat výstavbu podzemního parkoviště na místě bývalé synagogy, kterou nyní blokují památkáři.

„Plánujeme také zvednout taxu za parkování na náměstí, abychom lidi více motivovali k využívání parkovacího domu pod Střelnicí. Ten má kapacitu 95 aut a většinu roku bývá poloprázdný. Přitom je pouze tři minuty od centra,“ trápí starostu Pavlíka.