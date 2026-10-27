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Místní si stěžovali na špatně parkující studenty, teď sami dostali pokuty

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  10:05
Články na iDNES.cz otevřely problematiku parkování v ulicích u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Místním vadí, že přibývá studentů s vlastními vozy a v okolí areálu není místo, kde odstavit auta. Ta pak parkují v křižovatkách i na trávnících. Strážníci tam rozdávali pokuty.

Stěžovali si, schytali to sami. Velmi nepříjemný pátek zažili v minulém týdnu obyvatelé v okolí kampusu Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích. Ty dlouhodobě trápí neutěšená dopravní situace u jejich domovů. Na radnici adresovali své stížnosti, vyjádřili se za územní skupinu i v článcích pro iDNES.cz. Vadí jim stále rostoucí příliv aut studentů a neúměrná dopravní zátěž.

Reakce? Dva dny po zveřejnění druhého článku, v pátek dopoledne, dorazilo do okolí několik hlídek strážníků, kteří pokutovali ve velkém, a to hlavně místní obyvatele, protože denní výuka na JU v tento den tak častá není a většina studentů mizí na víkend domů už ve čtvrtek.

Ulice kolem kampusu Jihočeské univerzity jsou v obležení aut. Odstavují je tam i studenti, kteří nemají v areálu dost parkovacích míst.
Parkování v křižovatce nebo na trávě? V okolí univerzity standard. (8. října 2026)
Parkování v křižovatce? V okolí univerzity standard. (8. října 2026).
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10 fotografií

„Ozvali jsme se, tak to máme. Tak jsme si slibovaná koncepční řešení opravdu nepředstavovali,“ zlobili se místní. Veřejně už po minulých zkušenostech raději vystupovat nechtěli. Apelovali na zklidnění dopravy a kontrolu zejména aut studentů, kteří běžně parkují v křižovatkách, zákazech i na trávnících. Místo toho našli za stěračem pokutu za přestupek, kdy nedodrželi zákonem daný šestimetrový průjezd kolem jejich vozidla.

„Když už nás někdo na místo zavolá, musíme řešit všechny přestupky, tedy i tento,“ vysvětlil pro iDNES.cz ředitel českobudějovických strážníků Martin Hrinko.

Záměr v postihu místních za kritiku a stížnosti odmítá i náměstek budějovické primátorky pro dopravu Lubomír Bureš. „Je to hloupost. Proč bychom to dělali? Místní chtěli situaci řešit, městská policie lokalitu častěji kontroluje. Ale sám nejsem fanoušek represí a pokut,“ řekl Bureš.

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Náměstek i šéf strážníků s redaktorem iDNES.cz o tématu dlouze debatovali. Zřejmě rychle upustí od původního záměru pokutovat v oblasti tak dlouho, než v ní nastaví „správné pořádky“. To je totiž téměř nemožné. Ulice Studentská, Buzulucká, Karla Fleischmanna a další jsou tak úzké, že jakmile zaparkujete vozidlo na jedné straně, povinných šest metrů na průjezd nikdy nezachováte. Zákazové značky v místě sice nejsou, ale i tak by ulice musely zůstat zcela bez zaparkovaných aut, pokud nebudou místa přesně označená.

Obyvatelé lokality si přejí zklidnit dopravu, ať studenti parkují svá vozidla jinde. Zlobu cílí hlavně na JU, která podle nich problém roky neřeší. Nechtějí však za svůj odpor dostávat pokuty. „V týdnu máme domluvené jednání s kvestorem univerzity i se zástupci územní skupiny. Existují návrhy řešení, o kterých se budeme bavit,“ předestřel Bureš.

Všichni zúčastnění se shodují, že aktivní měla být ve věci univerzita, a to už dávno. Ta příští rok rozšíří studentské parkoviště o 90 míst, případné stavbě parkovacího domu dává šanci jedině při spolupráci s městem.

Modré zóny spíše ne, záchytná parkoviště ano

Jako se odpor místních otočil proti nim v okolí univerzity, podobné by to mohlo být i v jiných částech města. Nesprávné parkování by tam lidé mohli nahlašovat den co den. „Parkování v Budějovicích je velmi složité. Nechceme jen rozdávat pokuty,“ zdůraznil Hrinko.

Sídliště Máj, Vltava, ale i Rožnov, Mladé a další lokality by se při tvrdých kontrolách změnily v jednu velkou budějovickou parkovací válku a strážníci by nestíhali měnit bločky na pokuty. V minulosti se vedení radnice snažilo řešit situaci zaváděním takzvaných modrých zón a hodně pomohlo třeba záchytné parkoviště v Jírovcově ulici.

Zóny začaly v centru Českých Budějovic a jeho okolí platit v roce 2017 a v letech 2019–2021 se rozšířily na Pražské předměstí či Havlíčkovu kolonii. Od té doby se ale politici k dalšímu rozšíření stavějí spíše odmítavě, a není proto aktuální.

Okolí univerzity v obležení aut, stále víc studentů jezdí do školy vozem

„Zavedení modrých zón musí jít souběžně s nabídnutím alternativy těm, kteří ve městě trvalé bydliště nemají. Dřív, než se do jejich rozšíření město pustí, mělo by vybudovat dostatek parkovacích domů a záchytných parkovišť,“ uvedl už dříve náměstek Bureš.

Jenže zatím se nedaří stavět právě ani další záchytná parkoviště. Mohlo by být například v Mladém, Rožnově či na příjezdu od Písku.

Problematice se věnoval například Ondřej Talíř, který je novým městským zastupitelem, ale také dopravním inženýrem. „Záchytné parkoviště by mohlo být například v Rožnově, v místě zastávky Hrnčířská, tedy poblíž nové zástavby směrem na Včelnou. Museli bychom získat pozemky a také počítat s tím, že je to záplavová oblast. Ale to vše jsou řešitelné věci. Může tam být točna linky 5. Město k tomu také má studii už z roku 2013,“ zdůraznil Talíř.

Studie počítala právě i s prostorem u hřbitova v Mladém. „Ve své bakalářské práci jsem to analyzoval tak, že by mohlo být i na okraji sídliště Vltava, jak se otáčí linka 9. Na příjezdu od Písku to podle mě dává smysl,“ podotkl.

V nejbližší době se město chystá stavět parkovací dům na Máji, kam se vejde 400 vozidel, což má částečně pomoci řešit neúnosnou situaci na největším budějovickém sídlišti. Začít by se mělo příští rok.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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