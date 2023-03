Až tisíc aut na nelegálních místech. Sídlišti Máj pomůže parkovací dům

Objekt má mít tři podlaží pro vozidla, přičemž městské autobusy a trolejbusy se budou točit v přízemí domu. Hotovo by mohlo být koncem roku 2025, či v roce 2026.

„Toto místo jsme vytipovali jako nejvhodnější. Nedaleko jsou ulice N. Frýda, M. Chlajna a V. Volfa, kde je situace nejhorší z celého sídliště. Takže by to mělo výrazně pomoci,“ konstatoval náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Například v N. Frýda je 280 parkovacích míst, při průzkumu byla všechna plná, dalších 260 aut tam stálo v podstatě nelegálně. V okolních ulicích je to jen o něco málo lepší.

Problémy tam tak mají i hasiči. „Průjezd je tam velmi komplikovaný a to máme hodně šikovné řidiče. Pokud by se povedlo, že z problematických míst auta zmizí, určitě to uvítáme,“ reagovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Stejně tak by to pomohlo i záchranářům. Každodenní zkušenosti s tím mají i samotní obyvatelé. „Auto má dnes každý. Na to nebylo sídliště postavené. Lidé jsou tu zvyklí, že někomu vůz odtlačí a pak odjedou. Pokud to nebude v parkovacím domě drahé, určitě tam bude plno,“ myslí si jedna z obyvatelek ulice V. Volfa Jana Jančiová.

„Pokud to nebude zadarmo, myslím, že to moc fungovat nebude a problém bude pokračovat dál,“ reagovala Martina Sváčková, další z obyvatelek Máje.

Když se MF DNES ptala přímo v ulicích, obyvatele hodně zajímaly právě podmínky, za jakých bude možné objekt využívat. Zda bude úplně zdarma, či za poplatek. V tom zatím zástupci města nemají jasno. Projekt je na začátku. Hotová je první studie, zastupitelé budou za několik dní schvalovat návrh změny územního plánu, aby bylo možné parkovací dům postavit.

„Určitě o tom povedeme debatu s obyvateli. Pak vše upřesníme,“ zdůraznil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš. Odhaduje, že při současných cenách by stavba mohla stát přes čtvrt miliardy korun i s daní. „Bude ale záležet na dalším vývoji cen,“ doplnil.

Plánují další parkoviště

Jednou z možností je, že by si zájemci mohli v objektu koupit přímo vyhrazené místo vždy na celý rok, další by pak byla volná za sumu, jaká je třeba na záchytném parkovišti. Ale nic ještě není rozhodnuté.

„Stejně tak podoba parkoviště je opravdu jen orientační. Ve výsledku může vypadat jinak,“ upozornil hejtman a radní města Martin Kuba. Každopádně dům má mít fotovoltaické panely, aby vyráběl elektrickou energii a vydělal si tak třeba na svůj provoz. To by pak mohlo řešit i cenu za samotné stání.

Zástupci radnice vědí, že ani pět stovek míst při plném využití současnou situaci zcela nevyřeší. Jednají i s majiteli soukromého pozemku, kde by mohlo být další parkoviště. To by pak mohlo vzniknout nedaleko Penny Marketu u ulice M. Horákové. Pomohlo by například obyvatelům ulice K. Štěcha, kde je situace rovněž hodně špatná.

„V nočního hodinách jsme sečetli všechna auta, která na sídlišti Máj parkují a výsledky jsou alarmující. Celkem 4 700 vozidel, z nichž bezmála tisícovka stojí na místech, kde to není povolené,“ přidal Bureš.