Místní se bojí rekonstrukce ulice. Nebudeme mít kde parkovat, tvrdí

Část obyvatel Erbenovy ulice v Písku stojí před svými domy. Je úterý ráno a právě teď by se zde možná i nějaké místo k zaparkování našlo. Jenže odpoledne po práci už je to den co den boj o místa, který je často předem prohraný.

V úterý měli místní šanci, aby do problematiky zatáhli přímo zástupce radnice, kteří do Erbenovy také dorazili. Vedení města se před časem rozhodlo, že ulici kompletně zrekonstruuje. Jenže obyvatelé mají obavy, že pak to bude s parkováním ještě horší. Teď ale zase riskují poškození svého vozu, když volné místo najdou.