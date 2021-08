Nové parkovací zóny ovlivní další tisíce řidičů v Českých Budějovicích

Jedni netrpělivě čekají, až se zaregistrují, a věří, že tím skončí jejich problém s parkováním. Druzí se obávají, že se situace nezlepší, ale budou platit čtyři nebo pět stovek ročně navíc. A třetí, ti dojíždějící, už zdarma blízko centra auto neodstaví.

V Českých Budějovicích se rychle blíží další rozšíření parkovacích zón. Tentokrát směrem na jih od historického jádra – do Havlíčkovy kolonie, na Žižkovu třídu či do okolí nemocnice.

Po prázdninách začne kampaň k této zásadní dopravní změně ve městě. A od 1. října mohou začít fungovat i samotné zóny. „Zatím se držíme tohoto termínu. Ale k celé akci ještě čekáme na vyjádření odboru dopravy. Může nastat ještě menší posun,“ upozornil náměstek primátora Ivo Moravec.

Obsazenost lokalit přes den Havlíčkova kolon. 139,1 %

Krumlovské před. 171,4 %

U Malše 147,4 %

U Matice školské 118,3 %

U Novohradské 174,6 %

V Háječku 160,7 % Pozn.: Z čísel vyplývá, že všude parkuje více aut, než je počet legálních míst. Zdroj: M.O.Z. Consult

Jisté podle něj je, že lidé s trvalým bydlištěm v dotčené čtvrti nebo tamní podnikatelé (rezidenti a abonenti) si zajistí dlouhodobé oprávnění a zaplatí až za rok 2022. Pokud budou nové zóny fungovat od října či listopadu, první měsíce pro ně budou zdarma.

Jinak bude vše obdobné jako v předchozích případech. V části ulic se objeví modré pruhy určené především pro rezidenty a abonenty, nikoli například pro dojíždějící. Ale existují i výjimky, nebo tam lze stát, ovšem za větší poplatek. Modré se budou střídat s bílými pruhy pro smíšené parkování, tedy i to krátkodobé. To pak stojí například pět korun za půl hodiny. Záleží na ulici. Většinou je to tak, že čím blíže centru, tím je stání o něco dražší.

O 800 aut více, než je legálních míst

Záměr a cíl je jasný, uvolnit další část parkovacích míst v Budějovicích pro co možná největší počet stálých obyvatel. Problémem je, že v celé oblasti, kde mají zóny začít platit, denně stojí o 800 vozidel více, než je počet legálních míst.



Je tak pravděpodobné, že se někteří dojíždějící posunou dál do Rožnova a Mladého a budou hledat místa tam, z čehož mají obavy zase tamní obyvatelé.

„Myslím, že v Rožnově to určitě hrozí. Nechají tady auto a pojedou dál MHD nebo to dojdou,“ reagoval jeden z obyvatel Rožnova František Mareček.

Naopak třeba v Žižkově třídě blízko Senovážného náměstí čekají místní zlepšení. „Jakmile se teď uvolní místo, hned ho někdo zabere. Takže zóny by mohly pomoci a snad parkování poblíž najdeme. Pokud si tu tedy teď všichni neudělají trvalé bydliště,“ přemýšlel další z obyvatel Vítězslav Kotrba.

Na zahájení kampaně už je připravený dopravní podnik (DP). „Všechny dotčené domácnosti dostanou do schránek informace o tom, jak postupovat. Připravení jsou i zaměstnanci na kontaktních místech. Součástí bude i mediální kampaň, aby se změna dostala ke všem, kterých se týká,“ konstatoval Viktor Lavička, vedoucí útvaru obchodu DP. Je to kolem pěti tisíc adres.

Možnost registrace bude otevřená až po prázdninách, přesný termín zatím není stanovený. Ale měl by na to být měsíc, než začnou zóny platit. Navíc lze předpokládat, že první týdny budou kontroly parkování benevolentnější, jako tomu bylo i v minulosti, než si celý systém sedne a lidé si na něj zvyknou.

Výměny stovek značek, malování pruhů na silnice, ale i montáž zpomalovacích polštářů na vozovky do míst, kde bude zóna 30, se ujme opět firma Kaska. Ta měla na starost i zatím poslední etapu na Pražském sídlišti. Právě v této lokalitě je nejlépe vidět, jak někde zóny pomohly. Ale jinde je obyvatel a aut tolik, že potíže s volnými místy přetrvávají.

Čtyři sta podnětů a připomínek

Obyvatelé dostali i tentokrát možnost do příprav projektu zasáhnout a dávat k němu připomínky. V lednu proto město uspořádalo dvě online jednání. Při nich dorazilo 400 podnětů, i když někdy to byly jen výkřiky a nadávky. Do poloviny února lidé poslali e-mailem 65 návrhů. Někdy stačilo jen odpovědět na vydávání parkovacích oprávnění.

„Sedm připomínek jsme zcela akceptovali a projekt podle nich upravili,“ informovala Jitka Brůha Welzlová, mluvčí budějovické radnice. I některé další se podařilo zapracovat, ale třeba jen zčásti. To když například dorazil e-mail až s dvaceti upozorněními. „Vše každopádně posoudil projektant a jeho doporučení projednali zástupci města, odbor dopravy a správce komunikací,“ doplnila mluvčí.

Například zpomalovacích prvků by mělo být výrazně méně než při předchozích etapách. Řidiči to hlavně na Pražském předměstí hodně kritizovali. Na jaře jich bylo v projektu pro Havlíčkovu kolonii, Krumlovské předměstí či okolí Novohradské jen sedm.