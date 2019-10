Modré pruhy zkomplikují výjezd z garáží. Dřív tam parkovací místa nebyla

Mezi obyvateli Pražského předměstí v Budějovicích, kde začnou už brzy platit parkovací zóny, panuje nervozita. Ve čtvrti mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou se mění dopravní značení. Ukazuje se, že změna nemusí být všude ideální. Někde se podaří nejasnost vysvětlit, ale někteří lidé už narazili na problémy.

Dobře to ilustruje situace na rohu Puklicovy a Neplachovy ulice. Tam jsou nově modré pruhy pro stání rezidentů. To samo o sobě ještě nic neznamená. Jenže jsou na silnici nakreslené i v místě, kde jsou naproti garáže.

A jejich majitelům to v praxi znemožní výjezd i vjezd do nich. Dosud tam přitom je značka zákaz zastavení, která do 1. prosince zmizí. Objevit se má na druhé straně silnice, což ale problém jen umocní.

Vlastníci garáží už se na příslušných místech ptali, zda bude možné situaci nějak řešit. Nyní chystají i podání písemné stížnosti.

„Jsme nuceni ji podat a požádat o místní prošetření se všemi dotčenými stranami. Žádáme, abychom se šetření také mohli účastnit a vyjádřit se k dané problematice. Nikdo nepředpokládal, že by v tomto úseku mohla radnice řešit parkovací stání, když byl v místě doposud minimálně 30 let zákaz zastavení. Současná situace je absurdní. Značení není dokončené, ale lidé už v místě i přes zákaz parkují. Stížnost půjdeme podat osobně, abychom měli jistotu, že se tím bude někdo zabývat,“ upozornili majitelé garáží Kateřina Johnová a Jan Čermák.

Zdůraznili, že nejde jen o problém několika vlastníků. Úpravou značení se v ulici mění dopravní situace, což může ve výsledku ohrozit i chodce. V místě se pohybuje hodně seniorů z nedalekého domova, ale i dětí ze škol a družin.

Na odboru dopravy magistrátu o problému vědí. „Hovořili jsme o něm společně telefonicky a doporučil jsem písemné podání podnětu. Nelze samozřejmě hned vyrazit na místo a modré pruhy vymazat. Ale na základě upozornění věc určitě prověříme,“ reagoval Jaroslav Mráz, vedoucí odboru dopravy.

Před spuštěním druhé etapy zón teď denně řeší více telefonátů, které se týkají parkování na předměstí. Některé nové značení už je hotové, jiné staré ještě není odstraněné. Také z toho plynou některá nedorozumění. Vše má být do konce listopadu dotažené, včetně osazení parkovacích automatů a svislých značek. Pokud by to nedovolilo počasí, na některé značení bílých pruhů pro smíšené zóny se může dostat až na jaře.

Zůstalo jen u příslibu

Překvapení zůstali i někteří obyvatelé Průběžné ulice u Strakonické. Loni při veřejném projednání navrhli a pak i oficiálně požádali o prohození části modré zóny za smíšenou.

Tehdy to vypadalo, že se jim podaří návrh prosadit. I podle příslibu předchozího náměstka pro dopravu Františka Konečného přímo při slyšení.

Projektant situaci znovu posoudil, ale po dohodě s městem nakonec vše nechal v původním stavu. Ve výsledku to znamená, že v místě smíšené zóny budou moci parkovat i dojíždějící. Samozřejmě ale ve stanovenou dobu až po zaplacení. V modré zóně je to rovněž možné, ale má to více omezení a je dražší.

„Do budoucna je vedle našich paneláků naplánovaná další bytová výstavba. Dostali jsme stanovisko, že po dokončení dojde k revizi a prohození zón,“ doplnil tamní obyvatel Petr Zákostelecký.

Zóny vznikají mezi Pražskou a řekou Vltavou. MF DNES tuto část předměstí v uplynulých dnech projela. Oproti první etapě mezi Pražskou a Rudolfovskou je v místě méně retardérů. Právě „polštáře“ na silnici motoristé nejvíce kritizovali.

Mizí staré a přibývají nové značky. „Čeká nás osazení asi tisíce svislých značek, další dvě stovky budeme naopak odstraňovat,“ uvedl Václav Kaska, jednatel firmy Kaska, která má tuto zakázku na starost.

Dosud přijal dopravní podnik přes 500 žádostí o dlouhodobé parkovací oprávnění a toto číslo roste o desítky denně. Žadatelé si často nejsou v některých věcech jistí. Nejlepší je pak navštívit poradenské místo v IGY centru.

Mezi časté dotazy tam patří, jak je to s parkováním služebních vozů, nebo vyřešení nejasností ohledně vlastnictví více než jednoho vozu. „Lidé si také nejsou jistí, jak postupovat, pokud nemají v dané oblasti trvalé bydliště,“ doplnila Hana Matějková, marketingová specialistka dopravního podniku.

Pracovníci v IGY mimo jiné poskytují i pomocné mapky se zónami. A v souvislosti s kampaní dorazí obyvatelům informace o zónách do schránek. Další podrobnosti jsou na stránkách parkovanicb.cz.