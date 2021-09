Další budějovické čtvrti pohltí parkovací zóny. Problém je, že aut je moc

Důležitá zpráva pro několik tisíc obyvatel Českých Budějovic. Od pondělí 27. září si mohou začít žádat o parkovací oprávnění, které souvisí se třetí etapou rozšíření zón placeného stání. Týká se to především těch, kteří žijí v Havlíčkově kolonii či kolem nemocnice na jihu od centra.

Vše budou moci vyřídit elektronicky na stránkách parkovanicb.cz. Další možností je vyrazit přímo na pobočky do IGY či Mercury centra, kde žadatelům na přepážkách pomohou s vyplněním žádostí. Hned několik zásadních termínů k této věci sdělil náměstek primátora Petr Holický.

Parkovací zóny v Českých Budějovicích První dvě etapy parkovacích zón už v Českých Budějovicích platí na Pražském předměstí a Pražském sídlišti, rovněž v ulicích centra a přilehlém okolí. Třetí etapa rozšíří zóny placeného stání do oblasti na jih a jihozápad od historického jádra. Pokryjí například Havlíčkovu kolonii, prostor v okolí nemocnice a polikliniky Jih, Lidickou třídu a odtud celou lokalitu až k řece Vltavě, ale také prostor mezi Žižkovou třídou a Mánesovou ulicí či Novohradskou až ke kolejím v Mladém.



„Kde budou následně zóny vyznačené, mohou prakticky ihned začít platit. Víme ale i po zkušenostech, že je třeba vyčkat a nechat uplynout určitou dobu tolerance a nechat lidi na systém zvyknout. Na ostro tak vše začne platit od 1. ledna 2022,“ potvrdil.

Firma Kaska už v ulicích maluje vodorovné značení a přidá i svislé značky. To má být hotové do poloviny listopadu. V případě špatného počasí se může tento termín o něco prodloužit. Řidiči by proto měli být v nadcházejících týdnech více obezřetní a sledovat, kde se zrovna dělají nátěry a nesmí se tam dočasně parkovat.

V případě, že bude auto hodně překážet, mohli by ho i odtáhnout. „Pokud nic jiného nezbude, může se to stát,“ doplnil náměstek. Včas mají být dodané a nainstalované také parkovací automaty pro ty, kteří budou krátkodobě stát ve smíšených zónách.

Dopravní podnik (DP), který systém spravuje, spustí kampaň k rozšíření v nejbližších týdnech. „Všechny dotčené domácnosti dostanou do schránek informace o tom, jak postupovat. Připravení jsou i zaměstnanci na kontaktních místech. Součástí bude i mediální kampaň, aby se změna dostala ke všem, kterých se týká,“ konstatoval Viktor Lavička, vedoucí útvaru obchodu DP. Je to kolem pěti tisíc adres.

Ceník je obdobný jako v místech, kde už zóny fungují. Obyvatelé s trvalým bydlištěm zaplatí za rok 400, nebo 500 korun. Takzvaní abonenti, tedy lidé v místě podnikající, 4 000, či 5 000. Existují i přenosné karty, oprávnění pro osoby pečující a podobně.

Stejné je to i s pruhy. V části ulic se objeví modré určené především pro rezidenty a abonenty, nikoli například pro dojíždějící. Ale existují i výjimky nebo tam lze stát, ovšem za větší poplatek.



Modré se budou střídat s bílými pruhy pro smíšené parkování, tedy i to krátkodobé. To pak stojí například pět korun za půl hodiny. Záleží na ulici. Většinou je to tak, že čím blíže centru, tím je stání dražší.

K rozšíření zón Budějovice přistupují, protože se tím pokoušejí uvolnit další část parkovacích míst ve městě pro co možná největší počet stálých obyvatel.

V praxi však mohou potíže přetrvávat na některých místech dál. Problémem totiž je, že v celé oblasti, kde mají zóny začít platit, denně stojí o 800 vozidel více, než je počet legálních míst. Některé ulice tak budou nejspíš plné i nadále.

Míst pro auta je málo, vyřeší to parkovací domy

Stačí se podívat na obsazenost některých lokalit přes den. Havlíčkova kolonie je na 140 procentech při porovnání parkovacích míst a počtu stojících aut, Krumlovské předměstí dokonce na 170 procentech. A mnohdy jsou některá místa plná i přes noc, kdy už dojíždějící odjeli z města.

Obavy teď navíc mají obyvatelé Rožnova, někteří očekávají, že se právě lidé dojíždějící za prací přesunou se svými auty k nim. „Už i tak jsou tu některé ulice dost obsazené. Očekávám, že to bude horší,“ uvedla jedna z obyvatelek Rožnova Iva Macáková, která bydlí poblíž Lidické třídy.

Rozšíření parkovacích zón také znamená, že v mnoha ulicích bude nově platit takzvaná zóna 30, kdy je rychlost aut omezená. Někteří už si tohoto nového značení mohli všimnout na silnici v ulici U Tří lvů nedaleko Senovážného náměstí.

Například zpomalovacích prvků by však mělo být výrazně méně než při předchozích etapách. Řidiči to hlavně na Pražském předměstí hodně kritizovali. Na jaře jich bylo v projektu pro Havlíčkovu kolonii, Krumlovské předměstí či okolí Novohradské jen sedm.

Velký nedostatek míst pro auta mají v budoucnu pomoci alespoň částečně řešit parkovací domy. Naplánovaný je například na Dlouhé louce nedaleko sportovní haly.



Vhodná jsou také záchytná parkoviště, jedno z nich stojí v Jírovcově ulici u výpadovky na Lišov a dálnici D3. O dalším na radnici dříve uvažovali poblíž sjezdu z dálnice u hřbitova v Mladém či v Rožnově.