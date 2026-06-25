Na více než 400 parkovacích míst připadá 671 vozidel. Část aut tak řidiči nechávají na plochách, kde stát nesmějí. Taková je realita na Blanickém předměstí v Táboře podle mapování brněnského Centra dopravního výzkumu (CDV). Jejich skenovací auto jezdilo v květnu 2024 po celém městě a zaznamenávalo legálně i nelegálně zaparkovaná auta. Ke každé ulici navrhovali opatření, jak navýšit parkovací kapacity.
„Jednoduchá dopravní opatření jsou zjednosměrnění ulice, zóna 30 a obytná nebo sdílená zóna. Díky nim navrhli v celém městě navýšení o 1 883 míst,“ řekl místostarosta Martin Mareda na debatě k parkování.
Na zmíněném Blanickém předměstí by takto mohlo vzniknout 285 nových míst. CDV však navrhlo, aby k tomu docházelo současně se zaváděním modrých zón kvůli lepší kontrole. Proto si od něj město nechalo zpracovat návrh, jak postupovat.
Když Mareda odprezentoval statistiky, ozval se Tomáš Vančura, který na Blanickém předměstí bydlí. Nemá pocit, že by situace byla až tak špatná. Zastáncem modrých zón, jejichž možné zavádění radnice představila zhruba před měsícem, není. „Myslím si, že modré zóny nám neuvěřitelně znepříjemní život,“ uvedl. Analýzu však ocenil.
Reagoval i na Maredova slova, že o ceně rezidentních oprávnění budou rozhodovat politici v novém volebním období. „Může přijít další garnitura, která si řekne, že lidé mají auto, tak jim to osolí,“ obával se, že z parkování může být snadný příjem městské kasy.
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Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že lidé budou mít možnost parkovat i v modrých zónách, ale budou si za jednorázové parkování muset zaplatit. Hlavní princip zón ale je, aby rezidenti měli větší šanci najít místo. Blanické předměstí má nevýhodu, že se nachází blízko vlakového a autobusového nádraží.
„Trpí tím rezidentní čtvrť domů, u kterých parkují lidé, kteří jdou do města nebo jedou do Prahy,“ komentoval Pavlík. Pokud by tam byly modré zóny, lidé by se zřejmě roztáhli do jiné části města, dokud v místě nebude parkoviště. Už v září by tam mohlo vzniknout 80 míst na pozemku bývalé myčky.
Neznamená to však, že v tu chvíli město rovnou namaluje modré pruhy v ulicích. Ve všech oblastech chce nejprve debatovat s místními. „My to potřebujeme slyšet. Modré zóny jsou někdy takový strašák, že lidé budou platit. Ale ono to není jen o placení, ale i o benefitech pro rezidenty. Nedokážu si představit, že bychom zóny neměli na Novém a Starém městě,“ reagoval Mareda.
Plánují zóny A, B a C
V Táboře by mohly vzniknout zóny A, B, C. První typ by zahrnoval stávající zóny v centru, druhý by mohl být například na Blanickém a Pražském předměstí. Parkování by se tam platilo přes den a v noci by bylo zdarma. V zóně C by se naopak platilo večer, aby měli rezidenti místo u domů.
„V zónách B a C je navržená první hodina zdarma,“ dodal Mareda. Pro rezidenty by vznikl navíc systém „květinky“, kdy by mohli zaparkovat i v sousední oblasti. Každý rezident má získat i 200 hodin parkování pro návštěvy či řemeslníky. Byla by i možnost dokoupení.
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CDV navrhlo i poplatky. Za první auto v zóně A má rezident platit 900 korun za rok. „V zóně B se počítá 500 korun, v zóně C 250 korun, ale je to jen návrh,“ upřesnil Mareda. Reagoval tak i na dotaz Milana Jůzy z části Měšice, zda se budou poplatky lišit v různých oblastech. Několikrát zaznělo, že cílem není plnit městskou kasu.
Část dotazů směřovala i k časovému plánu zavádění zón či jejich nákladnosti. Zóny se v návrhu dělí na nezbytné a doporučené. Pavlík si představuje, že nezbytné se budou zavádět po roce. „Kdyby to mělo být komplet, tak bych to odhadoval až na osm nebo deset let,“ dodal s tím, že je to jen jeho názor.
Podle Maredy je nyní hlavní zjistit, kolik všechno bude stát, a dát částku do návrhu rozpočtu na příští rok. Víc v tomto volebním období nestihnou. Jen Technické služby Tábor mají potřebovat přes dva miliony, dopravně inženýrské opatření vyjde na 1,2 milionu.
Někteří apelovali na to, aby radnice ukazovala výhody parkovacích zón pro život ve městě. „Jedná se o společný prostor, který musíme organizovat pro nás všechny a neomezovat to jen na debatu o autech,“ řekl táborský obyvatel Miroslav Vosyka.