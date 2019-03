Bývalé hokejbalové hřiště v Táboře přestaví na parkovací dům

Na sídlišti je dlouhodobě nedostatek volných parkovacích míst. Podle průzkumu jich chybí desítky.

„Proto jsme už delší dobu měli vytipovaných několik ploch. Nakonec jsme se rozhodli pro bývalé hřiště, už je nějaký čas nevyužívané, a navíc je tam v havarijním stavu opěrná zeď. Pouze její rekonstrukce by vyšla na tři miliony. My nyní necháme zpracovat studii stavby domu. Technické služby mají za úkol udělat přípravu a ověření proveditelnosti,“ sdělila místostarostka Tábora Michaela Petrová.

Upřesnila, že dnes areál funguje jako odstavná plocha pro přibližně 70 vozů. Představu budoucí podoby mají na radnici už nyní. Jedno patro by bylo zabudované do země a k tomu dvě nadzemní podlaží. „Uvidíme, jak vyjde studie,“ pokračovala Petrová.

Město chce ve Světlogorské ulici vybudovat spíše jednodušší konstrukci, stavba by tak měla vyjít odhadem na 50 milionů korun bez daně.

„Výhodou je, že plocha není zatížena žádnými sítěmi a je nevyužitá,“ podotkla místostarostka.

Technické služby mají dodat studii co nejdříve. „Samotná výstavba pak není příliš náročná a montování zabere přibližně tři měsíce,“ navázal starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Na radnici v souvislosti s rozšířením míst pro auta uvažovali také o proměně vnitrobloku ulic Vídeňská - Minská - Budapešťská - Bukurešťská a vzniku podzemního parkoviště, tento nápad ale nyní padá.

„Z urbanistického hlediska to nebylo úplně vhodné. Bylo to spíše takové nouzové řešení, navíc by to bylo velmi nákladné. Naopak na bývalém hřišti by objekt neměl nikoho rušit,“ reagoval starosta.

Provoz domu stojí ročně jeden milion korun

Pokud nenastanou komplikace, mohlo by se stavět ještě letos. Zástupci města také uvažují, v jakém režimu bude parkovací dům fungovat. Nejspíše bude placený.

„Mohlo by to být tak, že by si zájemci koupili celoroční kartu, a získali by tak jistotu vyhrazeného volného místa. Tím by se uvolnila místa v ulicích,“ uvedl Pavlík.

Provoz takového domu stojí podle odhadů jeden milion korun ročně a město by prodejem míst mohlo tuto částku získat. Vychází to na pět tisíc korun za rok, ale to je jen úvaha a radnice žádnou přesnou sumu prozatím neuvedla.

Nová parkovací místa letos přibudou také ve Větrovech u Tábora nedaleko rozhledny Hýlačka, kde vznikne 60 nových stání.