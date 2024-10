Táborský parkovací dům jako zelený ostrov, rostliny se budou pnout po lankách

Moderní čtyřpodlažní objekt vznikne na místě někdejšího hokejbalového hřiště, které se později změnilo na parkoviště pro 73 aut.

„Novinka přináší naději na vyřešení parkovacích problémů na největším táborském sídlišti, kde žije deset tisíc lidí. Autorem domu je Ateliér Dvořák architekti. Projekt zahrnuje také související úpravy terénu, nové chodníky a zelené plochy,“ vyjmenoval mluvčí města Luboš Dvořák. Stavba potrvá přibližně rok, za 82 milionů korun bez daně ji mají na starosti firmy Metrostav DIZ a Památky Tábor.

Jedná se o první akci ve městě v režimu design and build, což je metoda projektového řízení, která kombinuje fáze návrhu a výstavby do jednoho sjednoceného procesu. „Projekt jsme odsouhlasili už před čtyřmi lety, je to naše největší investice tohoto roku. Koncem příštího léta se můžeme těšit na zkušební provoz. Věřím, že parkovací dům pomůže ke zvýšení kvality života na sídlišti,“ řekl starosta Štěpán Pavlík.

Vjezd do parkovacího domu a výjezd bude z ulic Světlogorská a Vídeňská, čímž se zajistí snadný přístup pro obyvatele a rozdělení dopravní zátěže. Objekt nabídne i místa pro elektromobily vybavená dobíjecími stanicemi.

Stavba bude využívat moderní technologie a ekologická řešení, jako je například vegetační střecha s retenční nádrží na dešťovou vodu pro zavlažování.

„Celý dům bude zeleným ostrovem. To umožní lankový systém na fasádě, po kterém se budou popínat rostliny. Typově by tam měly být barevně kvetoucí liány. S břečťanem se nepočítá, protože roste příliš agresivně a mohl by poškodit prvky na fasádě,“ vysvětlil architekt Jan Dvořák.

Ohledně ceny parkování a karet pro rezidenty zveřejní Technické služby Tábor informace začátkem příštího roku.

Řadu let se v Táboře diskutuje o vzniku pětipatrového parkhausu Na Parkánech, kde dřív stála židovská synagoga. Architektonickou soutěž radnice pozastavila předloni, kvůli námitkám památkářů. V podzemí se totiž nachází dochované středověké sklepy pod památkovou ochranou.

„Snažíme se to ještě rozhýbat přes oponentské posudky od státního archeologického ústavu či ministerstva kultury,“ řekl před časem Pavlík ohledně stavby se dvěma podzemními patry.

Velké plány na Senovážném náměstí

Nové garáže pod povrchem plánují i České Budějovice spolu s Jihočeským krajem. Vzniknou na Senovážném náměstí, kde se chystají zásadní úpravy včetně stavby nové budovy pro Alšovu jihočeskou galerii. Ta má být hotová do roku 2028.

„V tuto chvíli například řešíme, zda bude mít podzemní parkoviště jen jedno, nebo dvě patra. Pokud by ta dvě vyšla jen o menší procenta dráž než jedno, tak určitě zvýšíme kapacitu,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Pět set parkovacích míst zajistí parkovací dům Máj, který má vzniknout na stejnojmenném sídlišti do roku 2026. Jeho původní návrh počítal s vícepatrovou budovou, jejíž přízemí by fungovalo jako točna pro MHD. Kvůli technické i finanční náročnosti však město od plánu upustilo.

„Ve hře jsou dvě možnosti – buď bude točna stát zcela mimo parkovací dům, nebo ho budou trolejbusy objíždět. Konečnou podobu ale určí až výsledek soutěže. Ta je vypsaná v režimu design and build. Pravděpodobně prodloužíme termín pro odevzdání nabídek, protože chceme upravit návrh smlouvy kvůli zapojení dotačních titulů,“ informoval náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Se zajímavým nápadem, jak nabídnout nová parkovací místa a výrazně přitom ušetřit městské peníze, přišli v Jindřichově Hradci. Radnice tam plánuje poskytnout vhodné pozemky na sídlišti Vajgar novému bytovému družstvu, které si podzemní garáže vybuduje na své vlastní náklady. Ty se podle odhadů budou pohybovat kolem 60 milionů korun. Projektovou dokumentaci připravila společnost Peter Mark.

„Podzemní jednoúrovňový parkovací dům nabídne 110 stání. Bude to železobetonová stavba, zelená střecha bude součástí parku,“ vysvětlila mluvčí Jindřichova Hradce Karolína Bartošková.