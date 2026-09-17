První oznámení přijala městská policie půl hodiny před půlnocí od ostrahy parkovacího domu. Upozornilo na řidiče bílého BMW, který po parkovišti jezdil agresivně, driftoval, zbytečně vytáčel motor a způsoboval nadměrný hluk. Svědek zároveň uvedl, že se stejné vozidlo i řidič na místě objevují opakovaně.
Hlídka na plošině vedoucí ke střešnímu parkovišti skutečně nalezla zaparkované bílé BMW. Nedaleko postávala skupinka mladíků a na dotaz strážníků se k vozidlu přihlásil jeho dvacetiletý majitel.
„Strážníci muže seznámili s podezřením ze spáchání přestupku podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. S tím nesouhlasil a odmítl se k věci písemně vyjádřit. Svůj postoj okomentoval slovy: Já jsem s autem nedriftoval, to driftovalo samo,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková a dodala, že případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán.
Měl jsem jedno pivo na hokeji, drmolil řidič
O necelou půlhodinu později si stejná hlídka při další kontrolní činnosti povšimla řidiče mercedesu, který se chystal z parkovacího domu odjet. Protože se mu při výjezdu nezvedla závora, vystoupil a snažil se přivolat obsluhu pomocí zvonku.
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„Právě tehdy strážníci zaznamenali jeho nejistou chůzi a zhoršenou koordinaci pohybů. Osmačtyřicetiletý muž se podrobil orientační dechové zkoušce na alkohol, která ukázala výsledek 1,63 promile. Druhá zkouška následně naměřila dokonce 1,73 promile,“ uvedla mluvčí.
Řidič strážníkům sdělil, že byl na hokejovém zápase a údajně vypil pouze jedno pivo. Vzhledem ke svému stavu však nebyl schopný na dotazy hlídky srozumitelně odpovídat. Strážníci celý případ předali pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky přivolané hlídce Policie ČR.