Na jedné straně prohlášení: „Bude to moc z ruky. Budete kvůli tomu kácet stromy.“ Na té druhé: „Na sídlišti se nedá zaparkovat. Proč s tím město něco nedělá.“

Když začne mezi obyvateli největšího českobudějovického sídliště Máj debata na téma parkování, prakticky každý řidič situaci nějak kritizuje. Jedno je jisté, podle oficiálních výpočtů tam chybí více než tisícovka míst, aby se všechna auta vešla na legální parkoviště.

Už před více než dvěma lety tak zástupci radnice představili plány na parkovací dům na okraji sídliště, kde je točna vozů MHD a začátek Branišovského lesa.

V pondělí radní vybrali vítěznou firmu, která má připravit finální projekt, zajistit potřebná povolení a nakonec i dům postavit. To vše za přibližně dva roky a za cenu 270 milionů korun. Jméno zhotovitele zatím město nemohlo sdělit, protože je zde ještě možnost odvolání neúspěšných uchazečů.

„Nicméně jsme počítali s náklady 360 milionů korun, takže jsme na částce nižší o 90 milionů,“ upozornil náměstek primátorky pro investice Petr Maroš.

Jeho kolega a náměstek pro dopravu Lubomír Bureš následně upřesnil, že po podpisu smlouvy bude mít vybraná firma 270 dní na projekční a inženýrské práce a následně může začít samotná stavba.

„Oproti naší původní představě ale nebude mít parkovací dům 500 míst, nýbrž 400. Územní plán zkrátka víc neumožnil. Navíc tam nebude stát stavba, pod kterou by projížděly trolejbusy a až nad tím by parkovala auta. Byla by příliš vysoká, a to především pro obyvatele, kteří žijí blízko v terasovém domě,“ vysvětlil Bureš.

Zatím není jisté, kolik bude například nutné pokácet stromů, ale ve smlouvě bude i náhradní výsadba. „Součástí prací bude nejen nový dům, ale také úprava točny. Navíc uvnitř objektu vznikne zázemí pro řidiče MHD a také tam bude služebna městské policie, takže prakticky nikdy nebude prázdný,“ zmínil Bureš.

Ceny ještě nejsou stanovené

Zajímavé je, že snad každý obyvatel a majitel auta na Máji sice ví, jak složité je tam parkovat a někdy vlastně i nemožné, ale už zdaleka ne každý si myslí, že parkovací dům na konci ulice A. Barcala je tím správným řešením. Při průzkumu dvě třetiny dotázaných zmiňovaly, že je to pro ně příliš daleko od jejich bydliště.

„Pro mě už je to kilometr pěšky, to budu určitě nejdříve hledat místo u nás,“ zmínil třeba Honza, který žije na Máji v ulici K. Štěcha.

Stále také platí známé a roky neměnné tvrzení, že by každý nejraději parkoval pod svým oknem, aby na auto viděl. Jenže na to sídliště vůbec nejsou stavěná. Dnes jsou na jednu rodinu často i dva vozy. To bylo třeba před čtyřiceti lety nemyslitelné. A mezi panelovými domy nelze jen tak navyšovat kapacity, prostě tam není místo.

„Na auto sice někteří neuvidí, ale zase ho budou mít bezpečně pod střechou. Parkovací dům se uvnitř bude podobat tomu ve Stromovce,“ reagoval Bureš.

Jak to bude vypadat s cenami za stání, zatím ještě nikdo nerozhodl, ale město je chce nastavit tak, aby byl objekt atraktivní a využívaný. Kolem v ulicích M. Chlajna či V. Volfa je také neustále přeplněno, takže právě odtud by mohli řidiči do nového objektu mířit.

Navíc ve chvíli, kdy vznikne 400 nových míst, radnice zpřísní kontroly stání na sídlišti v zákazech či na trávnících a podobně a začne to pokutovat.

Nad parkoviště přidají podlaží

Časem se navíc mají dočkat vylepšení parkování i na dalších místech, třeba u zmíněné ulice K. Štěcha, kde je velké parkoviště poblíž silnice na Zavadilku.

„To je jedna z lokalit, kde máme zpracovanou studii na vybudování nadzemního podlaží, takže by se tam počet volných míst výrazně zvýšil,“ potvrdil náměstek pro dopravu.

Podobně by to mohlo vypadat například za ZŠ Oskara Nedbala u ulice V. Talicha, kde je rovněž parkoviště, nad nímž by mohlo vzniknout další.