Parkovací dům nabídne celkem 200 míst, z toho 30 si mohou lidé, především obyvatelé okolních ulic, pronajmout. Nájemné město stanovilo na dva tisíce korun měsíčně včetně DPH. Zájemci se zatím nehrnou, radnice jich nyní eviduje pět. Další přihlášky chce přijímat začátkem příštího roku.
Nedostatek míst k odstavení aut patří na sídlišti Jih k dlouhodobým problémům. Proto se město před několika lety rozhodlo pro výstavbu objektu, který má navýšit kapacitu bez dalšího zabírání volných ploch mezi panelovými domy.
S dokončením stavby chce radnice vrátit život v lokalitě k běžnému režimu. „V současnosti parkování na Jihu tolerujeme i tam, kde by lidé úplně stát neměli. Jakmile bude otevřený parkovací dům a otevře se ulice, budeme v tom přísnější,“ uvedl starosta Michal Čapek.
Podle vedení města se skutečný zájem ukáže až ve chvíli, kdy skončí nynější výjimky. Část motoristů dnes nechává vozy na místech, kde radnice kvůli stavebním pracím postupovala benevolentněji.
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Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje
V posledních dnech se objevily také dotazy na zákaz vjezdu vozidel na LPG, CNG a LNG. Podle provozního řádu do domu taková auta nebudou smět. Vedení města upozornilo, že nejde o výjimku typickou pro Písek, ale o omezení běžné i v řadě dalších podobných objektů.
Debatu vyvolala rovněž podoba stavby. Dům je nižší než řada obdobných staveb. Podle představitelů města šlo o kompromis, který pomohl získat podporu v hustě zastavěné části sídliště. „Je opravdu nízký. Kdyby nebyl, tak by pravděpodobně nevznikl,“ vysvětlil Čapek.
Právě omezená výška byla jednou z podmínek, díky nimž město pro projekt získalo podporu. Současně však přinesla i některé praktické limity. Podle starosty může být například problém dostat dovnitř techniku používanou při odtahu vozidel.