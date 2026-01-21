Písek se chce pustit do stavby parkovacího domu pro 200 aut, další tři plánuje

Město Písek má plány na čtyři parkovací domy - na sídlištích Jih a Portyč, u pošty a na výstavišti. První začnou stavět na sídlišti Jih už letos. Bude stát 70 milionů korun a nabídne 200 míst. Naopak o objektu u pošty už se mluví řadu let, ale podle slov starosty se nezačne budovat před rokem 2029.
V Písku plánují na sídlišti Jih vystavět nové etážové parkoviště s 200 místy.

Parkovací dům na sídlišti Portyč nabídne 450 míst.
V Písku na výstavišti slouží řidičům parkoviště. Radnice by na jeho místě...
Třicetitisícové město se dlouhodobě potýká s nedostatkem parkovacích míst. Na situaci na sídlišti Jih tak radnice v Písku reagovala tím, že se pustila do projektu dvoupodlažního parkoviště. A to zdaleka není všechno. Rozpracovanou dokumentaci má také na objekt u pošty.

Ve výhledu zvažuje rovněž výstavbu parkovacího domu na výstavišti. A na sídlišti Portyč je situace tak neúnosná, že tam auta stojí i na místech vyhrazených pro zásah záchranných složek, také tam chce proto vedení města zvýšit počet míst pro auta.

První z plánovaných parkovacích domů na sídlišti Jih bude stát 70 milionů korun. Nové dvoupatrové parkoviště má ulevit hlavně lidem z panelových domů, kteří nemají kde nechávat stát svá auta. Bude takzvané etážové, oproti klasickým stavbám, kterých je po Česku spousta, je montované z prefabrikovaných dílů. Zkrátí se tím doba výstavby a sníží nákladnost.

Sídliště ve městech jsou přeplněná auty, pomoci mají nové parkovací domy

Mezi patry bude rampa a kapacita se plánuje na 200 míst. Jak vedení města potvrdilo, vypsalo už výběrové řízení a chce začít s výstavbou ještě letos. Ta si vyžádá i dílčí úpravy okolí, například rekonstrukci příjezdových cest nebo vykácení či přesazení několika stromů.

Zastupitelé města se pak na své prosincové schůzi seznámili s vizemi dalších parkovacích domů, které by mohly vyrůst na výstavišti a na „Fezovce“ na sídlišti Portyč.

„Jsou to výhledy k diskusi, ne něco, co se bude příští rok zahajovat. Je to teprve na začátku,“ zdůraznil starosta Michal Čapek.

Místostarosta Josef Soumar doplnil, že větší prioritu by podle jeho názoru mělo dostat parkoviště na sídlišti, protože to zasahuje i obyvatele lokality nábřeží 1. máje. „Potýkají se s návalem automobilů,“ konstatoval. S tím souhlasí také starosta. „Lidé zde parkují, jak se dá, dokonce na místech pro hasiče.“

V Písku na výstavišti slouží řidičům parkoviště. Radnice by na jeho místě chtěla postavit parkovací dům, aby se zvýšila kapacita.
Návrh parkování na „Fezovce“ pracuje s třípatrovým objektem ze železobetonu, který by zajistil až 450 dlouhodobých i krátkodobých stání. Zabere 2 500 metrů čtverečních plochy. Náklady se odhadují na 100 milionů korun bez DPH.

Oproti tomu plochy na výstavišti, které se nacházejí v blízkosti centra a sportovišť, slouží právě při pořádání sportovních a společenských akcí. Dvoupodlažní objekt by mohl počet parkovacích míst navýšit, a to bez nutnosti záboru dalších pozemků. Celkem by kapacita mohla činit 280 míst. Předběžné plány operují s náklady ve výši 85 milionů korun bez DPH.

Město naopak zatím nezařadilo do svých investičních plánů parkovací dům u pošty v Žižkově ulici, ačkoli projekt už je v procesu řízení. „Občané se oprávněně ptají, kdy to bude. Ale na pozadí se řeší právní bitvy těch, kdo to mají na starosti,“ komentoval Soumar stav, kdy dokumentace čelí stížnostem.

Tamní parking by měl rovněž zajistit odstavení aut po dobu budoucí rekonstrukce náměstí. Ale ani s touto akcí finanční výhledy příliš nepočítají. „Momentálně jsme ve fázi projektů a osobně neočekávám, že se s tím začne dříve než v roce 2029,“ dodal s tím, že i při procesu příprav opravy náměstí předpokládá zásahy stěžovatelů do řízení.

V Písku vyroste parkovací dům pro 234 aut

A v plánu není ani výstavba parkovacího domu na sídlišti Dr. Horákové. A to z technických důvodů. „Polovinu parkovacího domu by vzaly nájezdy a až teprve tu druhou místa. Objekt by tedy musel být vysoký aspoň pět pater, aby se výrazně navýšila kapacita,“ vysvětlil Soumar.

Na jednání zastupitelstva zaznělo také upozornění zastupitele Miroslava Krejči, že se ve veřejném prostoru objevují návrhy, které si lidé mohou plést s oficiálními projekty města. „Jsou to práce studentů, kteří zde zpracovávají své nápady,“ vysvětlil starosta s tím, že některé vize jsou vystavené přímo ve městě na informačních tabulích. „Například právě na výstavišti navrhli bytový dům. Leccos ale reálně ani uskutečnit nelze,“ vysvětlil.

Město každopádně počítá pro rok 2026 s rekordními investicemi ve výši 881 milionů korun, a to zejména do oblasti školství a sportu. Připravuje se ale i na drahou rekonstrukci čistírny odpadních vod. „Mělo by se jednat o akci na dva až tři roky, město ji zvládne bez úvěru, jde asi o 180 milionů ročně,“ připomněl místostarosta. Další roky to pak bude právě rekonstrukce náměstí.

