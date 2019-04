Tábor chce na místě synagogy stavět parkovací dům s „duchovním rozměrem“

Byla to impozantní stavba, která dokládala, jak významnou se stala židovská obec v Táboře. Jenže tamní synagogu potkal osud jako mnoho jiných. Za druhé světové války se proměnila ve sklad, chátrala, až ji nakonec nechali v roce 1977 zbořit.

Na jejím místě má teď podle plánů radnice vyrůst parkovací dům. Z poloviny ho chtějí usadit pod zem a na střeše by třeba mohla být kavárna, aby obyvatelé nepřišli o výhledy na část města, které lokalita v centru nabízí.

Vedení Tábora se rozhodlo, že na akci vyhlásí architektonickou soutěž. „O tomto místě se uvažovalo řadu let. Dokonce existuje i starší projekt včetně archeologických průzkumů s výsledkem, že stavba může mít dvě podzemní podlaží. Původní záměr počítal s tím, že nahoře už nic nebude, jen místa pro auta jako nyní. My bychom nyní chtěli více,“ konstatoval starosta Tábora Štěpán Pavlík.

Na Starém městě jsou kapacity omezené a v turistické sezoně je podle Pavlíka naplno využívaný i parkovací dům pod Střelnicí.

„Bude to pro architekty složitý úkol, jak se s místem popasovat. V radě už jsme spustili proces příprav směřující k soutěži. Musíme vyřešit zadání, výši odměn, sestavit porotu,“ pokračoval starosta. Pomoci s přípravou by městu mohla Společnost Petra Parléře, která se na podobné záměry specializuje.

Na radnici uvažují, že by měl parkovací dům kromě podzemí ještě přízemí a jedno patro. „Chceme přidat ještě něco navíc, aby to nebyla jen schránka na auta. Proto by součástí našeho zadání mělo být také připomenutí duchovního rozměru původní stavby. Jakým způsobem, necháme na architektech,“ podotkl Pavlík.

Synagoga byla poměrně vysoká, u kupole měla 26 metrů, k zemi s ní šly v roce 1977 ještě další dva přilehlé domy.

V úvahu přichází jen drobné upozornění na fasádě, ale třeba i kaplička na střeše nebo průhled do podloží synagogy, kde je její část zachovaná.

Součástí má být i výstupní a nástupní místo pro turistické autobusy, které by pak parkovaly u zimního stadionu. A vzhledem k výhledům je představa radních taková, že na střeše by byla terasa pro veřejnost.

Počet míst by mohl být kolem 200 a město předpokládá, že za architektonickou soutěž zaplatí půl milionu korun. Cenu samotné stavby zatím neodhaduje. Několik měsíců má trvat příprava zadání, na tvorbu návrhů pak budou další dva až tři měsíce. Vítěze by na radnici mohli oznámit do konce roku.

Město pracuje i s variantou, že na soutěž může být vypsán dotační program, pak by ji o pár měsíců odsunulo a pokusilo se získat peníze. Parkovací dům by měl být hotový nejdříve do tří let. „Určitě se hodí, Budějovická je plná, pod Kotnovem také, i placená místa jsou hodně obsazená,“ potvrdil Lukáš Sládek z Tábora, který právě hledal místo pod hradem.

Parkovací dům plánují i na místě bývalého hřiště pro hokejbal

Prostor bývalé synagogy ale není jediné místo, kde mají řidiči získat nová parkovací místa. Také bývalé hokejbalové hřiště na sídlišti Nad Lužnicí v Táboře čeká proměna. Město tam postaví parkovací dům pro 200 vozidel. Dnes areál funguje jako odstavná plocha pro 70 vozů.

Představu budoucí podoby mají na radnici už nyní. Jedno patro by bylo zabudované do země a k tomu dvě nadzemní podlaží. Město chce ve Světlogorské ulici vybudovat jednodušší konstrukci, stavba by měla vyjít odhadem na 50 milionů korun.

„Samotná výstavba pak není příliš náročná a montování zabere přibližně tři měsíce,“ navázal Pavlík. Pokud nenastanou komplikace, mohlo by se budovat ještě letos.