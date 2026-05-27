Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

  9:14
Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. V uplynulých letech došlo v lokalitě k vážnějším nehodám paraglidistů.

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu. | foto: HZS Jihočeského kraje

Paraglidista pravděpodobně startoval ze stanoviště pod Kreplickým vrchem nedaleko Volovic. Svůj let ale skončil v koruně vysokého stromu.

„Za pomoci nastavovacích žebříků, lezeckých prostředků a trhacího háku se podařilo k ‚trosečníkovi‘ vylézt a následně společnými silami slanit ze stromu dolů,“ popsali hasiči na síti X. Muž vyvázl bez zranění.

Paraglidista na Znojemsku uvázl na stromě, pomoc si zavolal přes aplikaci

Takové štěstí neměli paraglidisté, kteří v lokalitě havarovali v uplynulých letech. V březnu 2023 havaroval krátce po startu osmačtyřicetiletý muž. Zhruba z patnácti metrů spadl po hlavě na zalesněnou skálu. Do budějovické nemocnice ho musel transportovat vrtulník.

O rok později vyjížděli záchranáři na louku u Kahova, kam se paraglidista zřítil z výšky 20 až 30 metrů. Utrpěl mnohačetná poranění, s nimiž ho vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Policista srazil vzdávajícího se muže pěstí k zemi a pak do něj i kopal, ukázalo video

ilustrační snímek

Na sociální síti se objevilo video, na kterém policista v Českých Budějovicích dopadne prchajícího muže. Když se k němu přiblížil, mladík se vzdal. Policista ho i tak srazil k zemi pěstí, čímž však...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

Z minima maximum. Na úvod baráže se trápil, přesto má Baník třígólový náskok

Brankář Táborska Martin Pastornický čelí hlavičce ostravského záložníka Ondřeje...

Kdo jiný, než Michal Frydrych hlavičkou po rohu mohl vstřelit první, úlevný, gól fotbalistů Baníku Ostrava v úvodním utkání baráže o první ligu. Ostravští nakonec díky dalším gólům Marka Havrana a...

26. května 2026  21:41

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

26. května 2026  17:40,  aktualizováno  20:39

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

26. května 2026  20:09

Na toto dítě odpovídat nebude. Kritizované testy škola zastavila i bez ministra

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Někde již měli hotovo, jinde se konci blížili a některé školy ještě nezačaly. Kontroverzní testy z dílny České školní inspekce se nevyhnuly ani jihočeským školám. Ministr školství Robert Plaga (za...

26. května 2026  15:07

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

25. května 2026  14:11,  aktualizováno  26. 5. 12:55

České házenkářky zachránily na šampionátu život, pomohlo jejich povolání

Premium
Brankářka Lenka Zimmelová (v černém) a Olga Nováková (dole s číslem 7) na...

České házenkářky se zapsaly mezi hrdinky veteránského turnaje Masters, který se konal minulý týden v chorvatském Omiši, přestože na medaile nedosáhly. Na zahajovacím ceremoniálu Lenka Zimmelová...

26. května 2026  12:49

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

26. května 2026  10:14

Divadlo má dílčí jistotu. Točna zůstane v krumlovské zámecké zahradě další tři roky

Proti letohrádku stojí otáčivé hlediště.

Přesun českokrumlovského otáčivého hlediště se řeší už roky a stále není jasné, kdy a jestli vůbec k němu dojde. Nyní se však rýsuje dohoda na podobě smlouvy, která zachová současný stav do konce...

26. května 2026  9:03

Baráž o fotbalovou ligu: Soupeři, program zápasů, výsledky, systém

Fotbalisté ostravského Baníku se radují z první branky proti Dukle Praha.

Baník Ostrava a Slovácko. Dva tradiční ligové kluby, které budou muset hájit příslušnost k elitě v baráži. Baník vyzve Táborsko, Slovácko si zahraje proti Artisu Brno. Program, výsledky, herní systém...

26. května 2026  8:49

Omluvte se, žádá vedení Hluboké zastupitele, kterému žháři zapálili auto

Jedno auto shořelo celé, oheň se šířil rychle. (25. února 2026)

Když koncem února zapálila dvojice mužů auto u domu zastupitele Hluboké nad Vltavou Martina Vebera (KDU-ČSL), způsobilo to poprask. Policisté žháře brzy dopadli, ale případ nekončí. Stále se čeká,...

25. května 2026  16:55

Žena množila psy v nevhodných podmínkách, štěňata měnila za alkohol a cigarety

Žena chovala psy v nevhodných podmínkách. V jedné místnosti žili dospělí psi i...

Českokrumlovští kriminalisté se zabývají případem chovu psů v nevhodných podmínkách. Žena navíc vydělávala jejich množením. Narozená štěňata s odběrateli mimo jiné směňovala, a to často ještě před...

25. května 2026  15:49

