Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista pravděpodobně startoval ze stanoviště pod Kreplickým vrchem nedaleko Volovic. Svůj let ale skončil v koruně vysokého stromu.
„Za pomoci nastavovacích žebříků, lezeckých prostředků a trhacího háku se podařilo k ‚trosečníkovi‘ vylézt a následně společnými silami slanit ze stromu dolů,“ popsali hasiči na síti X. Muž vyvázl bez zranění.
Takové štěstí neměli paraglidisté, kteří v lokalitě havarovali v uplynulých letech. V březnu 2023 havaroval krátce po startu osmačtyřicetiletý muž. Zhruba z patnácti metrů spadl po hlavě na zalesněnou skálu. Do budějovické nemocnice ho musel transportovat vrtulník.
O rok později vyjížděli záchranáři na louku u Kahova, kam se paraglidista zřítil z výšky 20 až 30 metrů. Utrpěl mnohačetná poranění, s nimiž ho vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.