Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového papíru ve střední Evropě. Stavba rotostroje v podniku začala v roce 1929, ze kterého období je i tento snímek.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Základy podniku položil Ignác Spiro, když koupil Pečkovský mlýn u Vltavy a přeměnil ho na celulózku. Následně sem postupně přesunul výrobu z fabriky v Českém Krumlově.
Autor: Markéta Sedláčková, MF DNES
Hans Spiro byl synem zakladatele podniku Ignáce Spira. Za jeho vedení byla ve firmě uvedena v provoz největší rotačka na novinový papír ve střední Evropě.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Pohled na firmu Spiro v roce 1925. Papírna byla jedním z nejmodernějších podniků v Československu.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Již v roce 1935 byl ve Větřní postaven největší papírenský stroj pro rotační tisk ve střední Evropě
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
1. máj 1976 ve Větřní. Některá hesla průvodu připomínají výrobu sulfátové buničiny jako součást tehdejšího národního podniku Jihočeské papírny. Ten zahrnoval provozy ve Větřní, Loučovicích, Českých Budějovicích a dalších městech.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Dětí z Větřní v prvomájovém průvodu v roce 1976.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
V roce 1934 byla sulfitová celulózka (tzv. sulfitka) ve Větřní jedním z klíčových provozů papíren.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Zahájení výroby rotačního papíru na novém rotostroji ve Větřní v roce 1934 znamenalo technický průlom v československém papírenském průmyslu. Mechanické zpracování dřeviny umožnilo masovou produkci novinového papíru pro domácí i zahraniční trh.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Sušící část rotostroje představovala úsek, kde se novinový papír formoval do finální podoby. Fotografie je z roku 1935.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Rotostroj ve Větřní byl v roce 1939 jedním z největších a nejmodernějších v Evropě. Šířka pásu papíru dosahovala několika metrů.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Délka rotostroje se pohybovala kolem 100 metrů, včetně všech sekcí, od mokré části přes lisy až po sušící a navíjecí jednotky. Výrobní rychlost byla až 500 metrů za minutu, což z něj činilo jeden z nejrychlejších strojů své doby ve střední Evropě.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Kalandr je část papírenského stroje, která slouží k vyhlazení a zhutnění papírového pásu pomocí systému válců. Foto je z roku 1934.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Rodina Spiro se po roce 1945 už do Větřní nevrátila. Většina členů emigrovala nebo zahynula během holokaustu. V roce 1948 byla papírna znárodněna a začleněna do nově vzniklého národního podniku Jihočeské papírny.
Autor: archiv Regionálního muzea v Českém Krumlově
Českobudějovický krajský soud rozhodl na začátku června 2025 o definitivním ukončení provozu společnosti JIP – Papírny Větřní.
Autor: Markéta Sedláčková, MF DNES
Nad areálem papíren ve Větřní se tak po 158 letech zatáhly mraky. Co se tu bude dít dál, se zatím neví.
Autor: Markéta Sedláčková, MF DNES