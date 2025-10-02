|
OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát
Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko
Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...
Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...
Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení
Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...
Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela
Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...
Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně
Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...
Chata na vrcholu Kleti slaví 100 let, je o polovinu mladší než přilehlá rozhledna
Turistická chata na vrcholu Kleti slaví 100 let od svého otevření. První hosty přivítala 4. října 1925. Nechal ji postavit kníže Jan Schwarzenberg, vnuk stavitele rozhledny. Ta letos slaví dokonce...
Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný
Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....
Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM
Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký,...
Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila
Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...
Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer
Osm lidí zahynulo letos v září při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Poslední zářijová nehoda se stala uplynulou sobotu v noci na...
Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila
Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....
Dejte si pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka
„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se...
Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu
Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání
Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...
Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí
České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...