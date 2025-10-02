OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Autor:
  15:29
Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového papíru ve střední Evropě. Základy podniku položil Ignác Spiro, když koupil Pečkovský mlýn u Vltavy a přeměnil ho na celulózku. Následně sem postupně přesunul výrobu z fabriky v Českém Krumlově.
Přeprava válce papírenský stroje ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce... Papírny ve Větřní na Českokrumlovsku. (2. června 2025) Hans Spiro, syn zakladatele papíren Spiro (JIP - Papírny Větřní) Papírna Větřní v roce 1898 Papírna Větřní v roce 1922 Pohled na firmu Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1925 Papírenský stroj ve firmě Spiro (JIP - Papírny Větřní) v roce 1939 1. máj 1976, JIP - Papírny Větřní 1. máj 1976, JIP - Papírny Větřní Na speciálním plošinovém voze dorazil v roce 1932 do papíren z přístavu v... Vzácný snímek lokomotivy T200.102 v areálu papírny v roce 1937 Pohled na sulfitku, firma Spiro (JIP - Papírny Větřní) , r. 1934

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

Chata na vrcholu Kleti slaví 100 let, je o polovinu mladší než přilehlá rozhledna

Turistická chata na vrcholu Kleti slaví 100 let od svého otevření. První hosty přivítala 4. října 1925. Nechal ji postavit kníže Jan Schwarzenberg, vnuk stavitele rozhledny. Ta letos slaví dokonce...

3. října 2025  10:57

Motor si brousí dánský klenot. Olesena chceme udržet, hlásí manažer Novotný

Jediný dánský hokejista v české extralize si libuje na čele tabulky produktivity. Stejně jako Motor v extraligovém pořadí. Nick Olesen je symbolem trochu nečekané budějovické jízdy v úvodu sezony....

3. října 2025

Když děti střídají sporty, vlastně pořád začínají, tvrdí šéf sportu v DDM

Přemysl Šesták vede sportovní oddělení v českobudějovickém Domu dětí a mládeže už čtvrtstoletí. Pořádá také akce a turnaje. Vnímá, jak se děti i rodiče mění. Zájem o kroužky je v poslední době velký,...

3. října 2025  9:11

OBRAZEM: Od časů slávy až ke krachu. Papírny ve Větřní měly i jeden velký unikát

Po 158 letech se uzavírá kapitola jednoho z nejstarších papírenských podniků v Česku. Končí továrna ve Větřní na Českokrumlovsku, kdysi chlouba průmyslu s největším strojem na výrobu novinového...

2. října 2025  15:29

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...

2. října 2025  11:39,  aktualizováno  11:48

Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer

Osm lidí zahynulo letos v září při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Poslední zářijová nehoda se stala uplynulou sobotu v noci na...

2. října 2025  10:23

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  14:57

Dejte si pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka

Premium

„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se...

1. října 2025

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:20

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.