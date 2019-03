Papírny ve Větřní mají zakázky. Firma vyrábí, ale chybějí zaměstnanci

Víc hluku než ohromný areál papíren dělají děti, které si naproti přes ulici hrají u obchodu. Mezi starými objekty s opadanou omítkou jednou za čas projede vysokozdvižný vozík. Jinak působí rozlehlá plocha za zeleným plotem pustě. Situace ve společnosti JIP – Papírny Větřní ale není tak špatná, jak se může jednoho sychravého dne při pohledu na ohromný areál zdát.

„Firma vyrábí, získává zakázky a snad i vydělává,“ prohodí na cestě z práce jeden ze zaměstnanců, který právě skončil směnu, a rychle odchází pryč.

Peníze firma posílá v termínu

Že by jeho slova mohla být pravdivá, naznačuje cedule, která visí na jedné z budov u hlavní silnice. „Přijmeme nové zaměstnance. Staň se jedním z nás,“ láká reklama a přidává bonusy v podobě stravenek nebo týdnu dovolené navíc. Nabírání posil by mohlo být jedním ze znamení, že se papírny staví na nohy. Na počet 2,5 tisíce lidí z 90. let minulého století se ale jen tak nedostanou. V současné době tady totiž pracují zhruba dvě stovky.

„Firma má u nás požadavek na šest zaměstnanců. Lidi shání do pozic manipulant rozvláknění, kontrolor kvality, provozní elektrikář, obsluha papírenského stroje a řidič nákladního automobilu,“ líčí Jindra Vávrová, vedoucí oddělení zprostředkování českokrumlovského úřadu práce.

Problém je ale v tom, že se do papíren, které mají za sebou těžké roky, moc lidí nehrne. Příliš nepomáhají ani billboardy v okolí města, které práci nabízejí. To je vidět i na těch, kteří z areálu papíren odcházejí, nebo naopak právě míří do práce. „Příliš spokojená nejsem. Peníze sice chodí přesně v termínu, ale jsou nic moc. I proto k nám mladí asi moc nechtějí,“ kroutí hlavou jedna ze zaměstnankyň a s mávnutím ruky odchází pryč.

V létě 2013 dlužil podnik lidem mzdy a dodavatelům za faktury. Výroba se zastavila a zaměstnanci odcházeli. Šance na restart byla mizerná. To se ale nakonec podařilo. U firmy se od června 2013 vystřídali tři insolvenční správci. Posledním z nich je od března 2017 Zuzana Orbesová. Na ni odkázalo vedení firmy MF DNES. Poslední zprávu o stavu řízení zveřejnila v říjnu loňského roku.

„Za uplynulých pět let od prohlášení konkurzu na JIP-Papírny Větřní a.s. došlo k obnovení provozu podniku. Probíhá splácení pohledávek, které vznikly po prohlášení konkurzu. Zároveň je při provozu závodu zaměstnáváno okolo 200 zaměstnanců, jejichž mzdy se zvýšily od obnovení provozu podniku o 25 procent,“ napsala Orbesová.

Bývala to největší papírna ve střední Evropě

Na dotaz MF DNES odpověděla emailem, že se k situaci ve společnosti JIP-Papírny Větřní nebude jakkoliv vyjadřovat. Kromě nabírání má společnost, která vyrábí papírové obaly pro potravinářský průmysl, získávat i nové zakázky a situaci se jí podařilo stabilizovat. Zhruba půlmiliardové tržby z prodeje výrobků závod mezi roky 2016 a 2017 zvedl o 16 milionů.

Co se v papírnách děje, sleduje i místostarosta Pavel Štindl, který tam sám pracoval 18 let. Jeho tatínek zde působil dokonce celý život. „K tomu, jak vypadá hospodaření papíren, se mohu těžko vyjádřit. My máme jen obecné informace, které jsou všeobecně známé nebo kolují po našem městě. Z toho, co slyšíme, máme pocit, že se papírnám daří dobře. Víme, že nabírají nové zaměstnance. To nás těší, protože firma vždy byla a doposud je významným partnerem města,“ vypráví Štindl ve své kanceláři na městském úřadě.

Obrovský komplex byl pro Větřní klíčový. Díky němu získala tehdy ještě obec na významu. „Stalo se tak v 60. letech 19. století, kdy byla založena papírna, jak ji dnes známe. Byla to největší papírenská fabrika ve střední Evropě a největší zaměstnavatel v jižních Čechách. Jen tenhle závod měl okolo dvou tisíc pracovníků. Na období privatizace a následného úpadku významu vzpomínáme se smutkem,“ přidává místostarosta.

„Vztah k závodu máme a nic by nás nepotěšilo víc než slyšet, že se mu daří. Doufáme, že se jim podaří postavit se na nohy. Jsou tam lidé, kteří závodu rozumí, řídí ho z pohledu odborníků. Máme v ně důvěru, že konečně papírny posouvají dopředu,“ uzavírá Štindl.

Podnik je pro čtyřtisícové město významný i v současné době. Většina lidí, kteří zde pracují, je právě z Větřní. Nezaměstnanost je tady s 6,5 procenta jednou z nejvyšších v regionu.