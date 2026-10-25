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Točila se tu Svatba upírů nebo Zlatí úhoři. Teď zámeček ve Bzí zase ožívá

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  11:13
Panství Bzí na Vltavotýnsku ožívá. Před čtyřmi lety ho koupilo architektonické studio z Prahy a postupně z něj vytváří nové místo pro odpočinek. Po letech chátrání a rozpadání budov má bývalý zámeček, kde se natáčely i filmy, zase naději, že bude jednou z perel regionu.

Velké svatby, firemní a teambuildingové akce či nejrůznější školení. Anebo několikadenní pobyt na dovolené spojený třeba s projížďkami na loďkách na tamním rybníku. Když jedete okolo, nemůžete si nevšimnout zcela zrekonstruovaného objektu zářícího bílou barvou a stavebního ruchu v okolí.

Od roku 2022 má panství Bzí poblíž Týna nad Vltavou nového majitele, který mu vdechuje další – a zdá se, že i lepší – život. Je jím architektonická a projekční kancelář Loxia sídlící v Praze. Zakladatelem je Milan Veselý, u něhož zároveň vznikla celá myšlenka znovuzrození jihočeské památky.

Architekt a vizionář Milan Veselý od roku 2021 dává nový život panství v obci Bzí na Vltavotýnsku. Bude zde hotel, stylové ubytování či restaurace a rybník. (21. října 2026)
Architekt a vizionář Milan Veselý od roku 2021 dává nový život panství v obci Bzí na Vltavotýnsku. Bude zde hotel, stylové ubytování či restaurace a rybník. Na snímku manažeři a architekti společnosti Loxia (zleva) Michal Hendrych, Milan Veselý a Jana Mastíková. (21. října 2026)
Architekt a vizionář Milan Veselý od roku 2021 dává nový život panství v obci Bzí na Vltavotýnsku. Bude zde hotel, stylové ubytování či restaurace a rybník. (21. října 2026)
Architekt a vizionář Milan Veselý od roku 2021 dává nový život panství v obci Bzí na Vltavotýnsku. Bude zde hotel, stylové ubytování či restaurace a rybník. (21. října 2026)
13 fotografií

„Podědil jsem tu nedaleko chalupu po babičce a okolo zámečku jsem pravidelně celý život jezdil. V roce 2021 jsem zjistil, že je Bzí v dražbě, tak jsem se ptal kolegů, jestli by to do toho se mnou šli. Odpověděli, že ano, ale dražbu jsme nevyhráli,“ líčí Veselý úplně začátky. „Až rok poté nám volali z aukční společnosti, že výherce od nákupu panství upustil, že by se mu to prý nevyplatilo. Tak nás oslovili jako druhého v pořadí a my jsme do toho opravdu šli,“ přibližuje.

O pět let později byste místo možná ani nepoznali. Na panství, které v minulosti patřilo několika šlechtickým rodům, ale bývalo tu i JZD, vyráběly se zde likéry a sýry či se tu natáčely filmy Zlatí úhoři a Svatba upírů, se neustále pracuje. Samotnou léty zchátralou budovu zámečku už stavebníci připravují na kompletní rekonstrukci.

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„Podél nádvoříčka bychom chtěli znovu vybudovat pavlače na krakorcích, a to na všech stranách. Odtud by se pak chodilo například do nového baru. My se netajíme tím, že chceme panství zachránit, máme k památkám vztah, ale projekt musí být také soběstačný a umět si na sebe vydělat,“ ukazuje Veselý přímo ve Bzí svou vizi.

Nad vstupní branou návštěvníky vítá velký kamenný alianční znak Dětřicha z Germersheimu a jeho manželky Voršily Kateřiny. Brzy už tu však v interiérech vzniknou pokoje.

Teď tu uvnitř kromě oprýskaných zdí najdete třeba vzácné valené klenby nebo i honosné krby.

Neodvezli jsme odtud ani kubík zeminy, vše se v areálu zpracuje při renovaci. I tyto cihly jsme vyčistili a použili je znovu. Takto vnímáme ekologii.

Milan Veselý, architekt

„Jenže to jsou jen kulisy, jsou dřevěné. Ty tu zůstaly po filmařích ze Svatby upírů. V některých pokojích však chceme krby vybudovat nově,“ přibližuje architekt jednu ze zajímavostí panství.

To vedlejší zámecká taverna už má kompletní rekonstrukci za sebou, je to jedna z hospodářských budov bývalého zámečku. Nahoře v patře jsou už hotové jednotlivé pokoje k ubytování a dole se pracuje na restauraci či sálech pro konference. Místu, kde dříve bývaly stáje, dominují stěny z přiznaných původních cihel.

„Pracujeme ekonomicky, ale i ekologicky. Proto jsme odtud neodvezli ani kubík zeminy, vše se v areálu zpracuje při renovaci. I tyto cihly jsme vyčistili a použili je znovu, stejně tak řadu kovových prvků. Jako třeba zábradlí na schodišti k pokojům. Dáváme práci i lokálním řemeslníkům, kteří pro nás pracují. Takto vnímáme ekologii, protože k nám na stavbu nemusí jezdit kamiony sem a tam,“ domnívá se Veselý.

Zámek Bzí

První písemná zmínka o Bzí pochází z roku 1345, kdy Jan Lucemburský daroval vesnici Petrovi z Rožmberka. Od roku 1392 v ní byla doložena tvrz. V roce 1673 se zámek popisuje jako jednopatrová budova s velkým sálem a obytnými pokoji. Až do roku 1898 sloužilo Bzí jako sídlo správy třeboňského velkostatku. Ve druhé půlce 20. století tam sídlilo JZD Rozkvět, v zámku byly byty a výrobna likérů a sýrů. Zajímavostí je, že se v zámeckém areálu natáčely filmy Zlatí úhoři a Svatba upírů. Po roce 2021 ho koupila architektonická a projekční kancelář Loxia a zahájila jeho rekonstrukci.

V areálu obnovují i rybník, který panství dříve sloužil. Spolu s budovami jej Loxia rovněž dokoupila. Bude novým místem k relaxaci, kde mohou být například svatební obřady, projížďky na lodičce k ostrovu či tam budou připravené k ubytování bungalovy, jež budou stát přímo nad hladinou. Nyní u hráze staví tepelné čerpadlo, které v zimě pro panství zajistí teplo a v létě bude s pomocí vody z rybníka budovy naopak chladit.

Společnost Loxia ještě plánuje z jednoho bývalého objektu vytvořit wellness, už teď v areálu funguje třeba i dětské hřiště. Proměna celého panství se vyšplhá na několik stovek milionů korun.

„Každá doba a každá její generace do toho tady vložila svou vrstvu, úpravu či přestavbu A ta současná není jiná. A kde máme teď najít tu jedinou správnou hranici? I my tedy do panství vkládáme svou vrstvu, vizi. Zkušenosti a vědomosti na to máme, myslím si, dostatečné,“ hodnotí současnou kompletní přeměnu panství Jana Mastíková, hlavní architektka studia Loxia.

Společnost jde postupnými kroky k citlivé rekonstrukci zámečku na Vltavotýnsku. Cílem je zachovat historického ducha panství do dnešní doby. Už nyní mají v panství Bzí zamluvené termíny na svatby. Ta první by se na zámečku měla uskutečnit v květnu roku 2027.

„Už v březnu příštího roku otevřeme část panství. Ale na konci roku 2029 tu bude stát víceúčelový a rekreační areál, který bude mít 180 lůžek a společenskou kapacitu, ve které se do sálů vejde až 240 lidí. Panství chceme mít pro odpočinek, setkávání i jedinečné zážitky. Šli jsme do toho především proto, aby se Bzí úplně nerozpadlo a někdo ho obrazně jen pak nesmetl na lopatku a nevyhodil,“ dodal Milan Veselý.

Ještě dříve, 21. listopadu, se však ve Bzí uskuteční už třetí Kateřinské slavnosti. Při nich si lidé mohou od 11 do 18 hodin něco koupit na trhu nebo si užít kulturní vystoupení, ale hlavně se podívat, jak se panství proměňuje.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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