Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného umění na zámku v Bechyni na Táborsku. Turisté si tu kromě výletu do historie a poznávání malebné jihočeské krajiny užijí i desítky instalací výtvarníků či sochařů i přímo na prohlídkových trasách.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Od druhé poloviny 13. století stál na vysokém ostrohu nad řekou Lužnicí a říčkou Smutnou hrad s úzkým centrálním nádvořím. Zakladatelem hradu byl po roce 1268 král Přemysl Otakar II. Větší stavební úpravy zažil hrad od konce 15. století, když Bechyni od roku 1477 vlastnili Šternberkové. Jedním z nejznámějších majitelů byl Petr Vok, který původní hrad začal proměňovat na zámek.
Za uměním v Bechyni stojí kurátorka a spolumajitelka zámku Nicole Stava. „Letos je to už šestý ročník projektu. Je tu zhruba deset autorů v průřezu třech generací. Jako každý rok je výstava prodejní. Což je pro nás důležité, chceme zde vytvářet dialog mezi současným moderním uměním a historií zámku. Zároveň chceme propagovat světové umělce v našem regionu. Sezonu zahajujeme v pátek 29. května,“ přiblížila Stava.
Tuto sezonu charakterizují také výrazné site-specific instalace, které daní umělci vytvářeli přímo v Bechyni, kde chvíli pobývali. Pak jsou to práce se zvukem nebo vůbec první vstup současného umění do historických interiérů na prohlídkové trase zámku. „Letošní výstavy jsou pro nás především o vztazích – mezi uměním a prostorem, minulostí a současností, ale také mezi jednotlivými umělci a návštěvníky samotnými. Poprvé jsme se rozhodli otevřít současnému umění také historické interiéry zámku a hledat nové způsoby, jak mohou jednotlivá díla s tímto prostředím komunikovat,“ říká Nicole Stava.
Jedním z vystavujících výtvarníků je švýcarská multimediální umělkyně Nives Widauer. Dlouhodobě pracuje s videoartem, instalací, kresbou i scénografií. Vytvořila sérii děl přímo pro bechyňský zámek. Její objekty a zásahy se objeví téměř v každém sále prohlídkové trasy. Někde jako drobný detail, jinde jako výrazný figurální objekt.
Zámek v Bechyni, kde se nachází i tato červená chodba s loveckými trofejemi od majitelů panství, je otevřený až do září vždy od čtvrtka do neděle. První prohlídka začíná v 10 hodin, poslední pak končí v 15 hodin.
I toto je instalace multimediální umělkyně Nives Widauer ze Švýcarska. V rytířském sále najdou návštěvníci „opilé“ figuríny dam. Kbelíky na chlazení alkoholických nápojů symbolizují právě rytířské helmice a rytířský „boj“ zase umělkyně vidí tam, kde v dnešní společnosti řada žen bojuje právě s alkoholem.
Za poměrně krátkou turistickou sezonu se do Bechyně na zámek vydá přibližně deset až 13 tisíc návštěvníků. Stále více turistů dojíždí právě za moderním uměním a zdejšími instalacemi.
Vokův sál, Rožmberský sál, svatební síň Petra Voka. Jedna z nejhonosnějších a největších místností zámku se nazývá různě. Zde měl Petr Vok svou svatební hostinu. Najdete tu nejrůznější malby, které například přestavují lidské neřesti či naopak ctnosti. Jižní a západní stěnu sálu zdobí vyobrazení zemských soudů.
„Spousta lidí k nám jezdí vyloženě jen za uměním. Ale je tu pochopitelně i řada těch, kteří přijíždí za historií zámku a pak jsou konfrontováni s výstavami. Kolikrát jsou to lidé, co by například do galerie nikdy nešli. A i když často říkají: Co to je? To bych taky udělal, nebo to by lépe namalovalo moje šestileté dítě. Ale to jsou také nějaké reakce, to je ten dialog,“ míní kurátorka a spolumajitelka.
V prvním poschodí zámku se nachází takzvaná galerie dětských portrétů. Jde o ojedinělou galerii tří desítek obrazů, která je největší svého druhu v Evropě. I tady pozorní návštěvníci najdou minimalistická díla umělkyně Nives Widauer.
Výstavní část v zámecké sýpce propojí mezinárodní i českou současnou scénu napříč generacemi. První patro představí výběr mezinárodního konceptuálního a minimalistického umění z Konrad Fischer Galerie – od Sol LeWitta, Daniela Burena, Candidy Höfer, Yuji Takeoky a Haralda Klingelhöllera přes Thomase Schütteho a Palomu Varga Weisz až po nejmladší generaci zastoupenou například Zonem Item nebo Alicí Channer.
„Jejich díla reflektují krásu i křehkost světa, v němž žijeme, a zdůrazňují potenciál vztahů a soužití na mnoha úrovních. Jejich práce odhalují jemné, ale odolné vazby, které formují způsob, jakým svět vnímáme, obýváme a pamatujeme si jej,“ zdůrazňují kurátoři.
Nacházíme se stále v prvním patře zámecké sýpky. Tu majitelé, rodina Stavova, přetvořila na velkou třípatrovou galerii. Přízemí sýpky se tak například věnuje právě rodinné sbírce prostřednictvím nově vydaného katalogu The Stava Family Collection, Part I. Sýpka patří k nejstarším budovám v zámeckém parku, její výstavba spadá do konce 15. století.
Třetí patro je hodně audiovizuální. Patří nizozemskému umělci Rolandovi Emilu Kuitovi a jeho interaktivní instalaci Mass. Část prostoru zde zaplňuje 10 tisíc pingpongových míčků, které budou návštěvníci moci sami rozhýbat proudem vzduchu, a ovlivňovat tak dynamiku celé instalace. Interiér zároveň vyplní fialové UV světlo. Kuitova část v sýpce tak navazuje například na zámeckou prohlídkovou trasu, kam umělci umístili „dýchací“ starodávnou skříň.
Roland Emil Kuit vystavuje i v parku samotném. Také zde si hraje se zvukem, stejně jako v podkroví sýpky. I on se byl před vernisáží sám podívat, jak jeho dílo vnímají první návštěvníci.
„Rolandova zvuková instalace Intermodal Morphology je vytvořená přímo pro Bechyni. Návštěvníci si prostřednictvím QR kódu spustí zvukovou stopu a vydají se na procházku parkem, během níž se jednotlivé vrstvy zvuku propojí s okolním prostředím parku i pohybem návštěvníků. Barevné kůly z bechyňských lesů je povedou od jednoho zvukového pole ke druhému. Kuit patří k průkopníkům elektronické hudby a vytváří imerzivní prostředí, do nichž diváci fyzicky vstupují. Jako první nizozemský hudební skladatel se se svými díly dostal až do vesmíru na palubě mise NASA OSIRIS-RE,“ líčí Stava.
Známým českým jménem je Maxim Velčovský, jeden z nejvýznamějších současných českých designerů. I on přispěl svou instalací do mozaiky kulturní Bechyně. Před samotným zámkem najdou návštěvníci už nastálo Velčovského dílo, které pojmenoval The Candy Tree. Umělcova díla jsou součástí sbírek Victoria & Albert Museum v Londýně, Centre Pompidou v Paříži nebo Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Všechny výstavy na zámku či v parku a sýpce potrvají do 13. září.
