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Jezdíte také do Afriky. Té se dnes budeme věnovat. Nebojí se tam klienti vyrazit?
To je takový fenomén a ano lidé se bojí do Afriky. Je to ale obrovský kontinent a my jezdíme na severu do Maroka a pak na jih, kde je hodně rozšířené křesťanství. Jihoafrická republika, Lesotho, Svazijsko, Zimbabwe, Botswana či Namibie. Co se týká turismu, tak tam dál hodně působí Angličané a Němci. To zázemí je tam unikátní. My třeba jeli 42 dnů a ani jednou jsme nebyli mimo kemp. Do centrální Afriky už nejezdíme. Základem je, aby byli naši klienti v bezpečí.
Na palubě hotelbusu jste i natáčeli film.
Ano, jmenuje se Afrika nekouše. Jsou to záběry našich klientů a zájemci tam uvidí, do čeho by šli. Film je na našich webových stránkách www.pangeotours.com.
Jaroslav Michal
Narodil se v roce 1964 a vystudoval lesnickou školu. Do roku 1996 pracoval jako revírník Lesů České republiky. Po pádu želené opony začal cestovat za volantem hotelbusu a pak řídil firmu Pangeo tours.
Kdy jste do Afriky vyrazil poprvé?
To je strašně dávno, snad sedmnáct let. Tehdy jsme přepravili naše vozidlo z Jižní Ameriky, kde jsme měli dvě. A poprvé jsme jeli Afriku expedičně. Měli jsme nějaký program, ale vlastně jsme nevěděli, kam jedeme. Teprve jsme vytvářeli ten scénář pro zájezdy. Bylo štěstí, že jezdíme na podvozku volva, protože se občas jede po cestách necestách. Dnes už víme přesně, co kde je, kde lze nakoupit, a tak dále.
Jak se tam dá fungovat, co je nejtěžší na provozu?
Protože je tam ten servis prakticky evropský, tak to není složité. Dříve bylo třeba složité nakoupit potraviny v Zambii či Zimbabwe, ale dnes už jsou tam supermarkety, platíte dolary. To zázemí je skvělé. Akorát je zvláštní, když se mě klienti někdy ptají, jestli bude v kempu wi-fi či bazén, vždyť přece jedou na expedici. I silnice jsou na místní poměry dobré, snad s výjimkou Zambie, ale už ji známe a dáme si tam vždy časovou rezervu. A pak jedem 1300 kilometrů pouští.
Zmínil jste jídlo, co přesně tam jíte?
Na místo nejdříve dorazíme letecky a až tam se přesuneme do auta. Takže nemá smysl tahat nějaké konzervy. Vaříme tam hezky od základu, cibulka, maso. Jsem tam schopný perfektně nakoupit a navařit. Dokážu tam připravit steak z antilopy, vaříme si omeletu z pštrosího vejce a podobně.
Musíte si dělat i zásoby?
Určitě, na cestu pouští je to třeba. Tam jedeme tři dny. Máme věci v mrazáku a i tam si v klidu navaříme. Pak ale máte najednou uprostřed pouště kemp, kde si dokonce večer dáte chlazené pivo. A je tam sprcha a všechno.
Uvázli jste někdy?
Jasně, to se stane. Paradoxně jsem v poušti Kalahari uvázl v období dešťů. To se tam nedá jezdit. Bylo to v deltě řeky Okavango. Museli jsme auto vyhrabat pánvičkami. Povedlo se to, akorát jsem pak musel koupit nové pánve.
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Pomohou vám tam?
Pomoc je, ale všude jsou to velké vzdálenosti. Skvěle funguje servis, zavoláte na firmu a oni mají různě rozmístěné mechaniky a on je schopný pak vyrazit na místo.
Zajímá vás, jak vypadá expedice s hotelbusem Afrikou? Poslechněte si celý podcast přímo zde na budejovice.idnes.cz nebo na Spotify a dozvíte se mnohem více.