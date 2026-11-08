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Jak začalo vaše jihoamercké dobrodružství a co vás nejvíce překvapilo?
Jižní Amerika byla hustá. V roce 1997 jsme přeplavili auto do Střední Ameriky a opět to byla expedice, takže jsme nevěděli, kam jedeme. Sebrala se parta kamarádů, kteří byli ochotní zaplatit náklady s tím, že jedeme expedici. Jako Hanzelka a Zikmund. Jenže tam byl tehdy hurikán. My jsme chtěli původně na sever, ale všechny cesty byly rozflákané. Tak jsme se s klienty domluvili, že pojedeme přes Panamu dolů. A prostě se jelo. Tenkrát jsme přitom neměli zkušenosti, bylo to na první dobrou. Pak jsme se přeplavili do Kolumbie. Akorát, že to bylo v období dešťů. Cesty byly strhané. Mezinárodní silnice vypadala jako řečiště. Bylo to opravdu srdcařské. Dnes už to máme propracované.
Přijedete do servisu na výměnu oleje a filtru. A oni řeknou: „Sí, no problema.“ Řeknete si o zlatý volant s diamanty a oni řeknou zase: „Sí, no problema.“ Oni slíbí úplně všechno.
Ještě bych zůstal u toho přeplavení, můžete porovnat, jaké to bylo tehdy a jaké je to dnes?
Nic se nezměnilo, je to stále neskutečný chaos. Nikdy nevíte, kdy ta loď přijede, milostivě čekáte. Dnes je to tedy poměrně drahé. I ve čtyřiceti stupních pak musíte mít kalhoty, na hlavě helmu, vestu, pevné boty. Všechno musíte vyndat z auta, jestli nevezete drogy. Vše se pak zapečetí.
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Při našem předchozím setkání jsme se bavili o Africe. Jsou tam s Jižní Amerikou nějaké podobnosti?
Je to úplně něco jiného. Jižní Amerika je i o nátuře těch lidí. Tam se používají tři věty. Buď v klidu. Co blázníš. Až zítra. A tak to funguje, oni jsou naprosto v pohodě. Příklad, přijedete do servisu na výměnu oleje a filtru. A oni řeknou: „Sí, no problema.“ Řeknete si o zlatý volant s diamanty a oni řeknou zase: „Sí, no problema.“ Oni slíbí úplně všechno. No, ale vy ten olej a filtr potřebujete do čtvrtka za tři dny. Přijedete tam ve čtvrtek ráno a na auto nikdo nesáhl. A ještě řeknou, proč se rozčiluješ, gringo. Musí s tím člověk počítat. Takže musíš příště říct, že to chceš už v úterý. Ale ta nátura lidí vás pohltí. Oni mají obrovské srdce.
Jaké oblasti v Jižní Americe navštěvujete?
Obsáhneme ji celou, záleží na klientovi, co si vybere. Třeba kompletně po celé Latinské Americe. Ale kde není bezpečno, tak tam nejedeme. To už máme vše vychytané.
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A jak je to tedy s bezpečností?
Někdy je to, dneska jo, zítra ne. Třeba se nám stalo, že byla zavřená hranice s Bolívií. Situace se opravdu může díky jejich mentalitě měnit ze dne na den. Ale my pak už víme, kudy to máme objet. Třeba jsme jezdili na nádherný zájezd do Venezuely, teď ale nemůžeme, změnil se režim. Ale není to tentokrát o bezpečnosti, to jsme schopní zajistit, ale tam chybí potraviny. Ale třeba se to do půl roku, do roka zase změní a začneme tam jezdit. Abych ale úplně nepřeháněl, obecně je ta situace poměrně stabilní.
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