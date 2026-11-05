Viktor, Greta a Edita Steinovi, českobudějovičtí zubní technici a jejich čtrnáctiletá dcera. Až do roku 1942 žili v dnešní Krajinské ulici v domě číslo 1, tedy tam, kde dnes vcházejí lidé například do prodejny drogerie.
Pak ale Steinovi museli s ostatními českobudějovickými Židy nastoupit do transportu do Terezína. Ještě ten rok nacisté všechny zavraždili, otce Viktora v koncentračním táboře v polském Majdanku.
Tento týden na jejich památku lidé z jihočeské pobočky Paměti národa umístili na chodník do Krajinské ulice před dům, kde bydleli, tři Stolpersteiny – kameny zmizelých.
„Ve středu jsme celkem usazovali deset nových kamenů na tři místa v Budějovicích. Pokud počítáme i tyto, tak ve městě už jich máme 87 na 28 adresách,“ zmiňuje badatel a historik Paměti národa Jan Ciglbauer. A když se budete při chůzi městem dívat dolů, na řadě míst můžete najít další.
|
Kameny zmizelých ve vizovických ulicích připomínají rodiny majitelů pálenic
Kameny zmizelých jsou například na rohu Dukelské a ulice U Tří lvů, kde bydleli Flusserovi. Kameny s mosaznou destičkou jsou usazené v chodníku v Otakarově ulici před Kendeho vilou či na Mánesově ulici, kde před deportací žil Rudolf Ferda.
„V důsledku víme o 909 lidech, kteří byli odvezeni z Budějovic v transportu AKB z 18. dubna 1942, to je vše zaevidované a ti lidé jsou ztotožnění. Myslím si, že tedy přímo z města odjelo do Terezína pět až šest stovek lidí, takže máme rozhodně kde pokračovat. V příštím roce bychom chtěli mít usazených rovných sto kamenů ve městě,“ uvádí Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa.
|
Rodinu Židů z Jindřichova Hradce připomínají kameny zmizelých
Stále více dobrovolníků se ve svém volném čase stará o kameny zmizelých. „Jsou to lidé, kteří o kameny pečují, čistí je a třeba i kontrolují. Je to čistě občanská aktivita, nám pak jen třeba nahlásí poškození a podobně,“ těší Trantinu.
Autorem projektu Stolpersteine je německý umělec Gunter Demnig, který první kámen položil v Kolíně nad Rýnem v roce 1992. Samotný kámen je ručně vyráběná betonová kostička o rozměrech 10x10 centimetrů, jedna strana má pak mosaznou destičku. Na ní je vyryté jméno oběti, kdy se narodila, kdy byla transportována a kdy ji nacisté zavraždili.
Kameny se umisťují přímo před domy do dlažeb chodníků. „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ uvedl k tomu v minulosti sám autor myšlenky Gunter Demnig.