Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Autor:
  16:45
Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve městě žily židovské rodiny před deportacemi do koncentračních táborů za 2. světové války.

Viktor, Greta a Edita Steinovi, českobudějovičtí zubní technici a jejich čtrnáctiletá dcera. Až do roku 1942 žili v dnešní Krajinské ulici v domě číslo 1, tedy tam, kde dnes vcházejí lidé například do prodejny drogerie.

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě, přidali do ulic Českých Budějovic badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa. (5. listopadu 2026)
Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě, přidali včera do ulic Českých Budějovic badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa. (5. listopadu 2026)
Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě, přidali včera do ulic Českých Budějovic badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa. (5. listopadu 2026)
Kameny zmizelých - Stolpersteine - upomínají místa židovských rodin, které bydleli v Českých Budějovic před odjezdy transportů (nejčastěji do Terezína). Do ulic je umisťuje jihočeská pobočka Paměti národa. (5. listopadu 2026)
7 fotografií

Pak ale Steinovi museli s ostatními českobudějovickými Židy nastoupit do transportu do Terezína. Ještě ten rok nacisté všechny zavraždili, otce Viktora v koncentračním táboře v polském Majdanku.

Tento týden na jejich památku lidé z jihočeské pobočky Paměti národa umístili na chodník do Krajinské ulice před dům, kde bydleli, tři Stolpersteiny – kameny zmizelých.

„Ve středu jsme celkem usazovali deset nových kamenů na tři místa v Budějovicích. Pokud počítáme i tyto, tak ve městě už jich máme 87 na 28 adresách,“ zmiňuje badatel a historik Paměti národa Jan Ciglbauer. A když se budete při chůzi městem dívat dolů, na řadě míst můžete najít další.

Kameny zmizelých ve vizovických ulicích připomínají rodiny majitelů pálenic

Kameny zmizelých jsou například na rohu Dukelské a ulice U Tří lvů, kde bydleli Flusserovi. Kameny s mosaznou destičkou jsou usazené v chodníku v Otakarově ulici před Kendeho vilou či na Mánesově ulici, kde před deportací žil Rudolf Ferda.

„V důsledku víme o 909 lidech, kteří byli odvezeni z Budějovic v transportu AKB z 18. dubna 1942, to je vše zaevidované a ti lidé jsou ztotožnění. Myslím si, že tedy přímo z města odjelo do Terezína pět až šest stovek lidí, takže máme rozhodně kde pokračovat. V příštím roce bychom chtěli mít usazených rovných sto kamenů ve městě,“ uvádí Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměti národa.

Rodinu Židů z Jindřichova Hradce připomínají kameny zmizelých

Stále více dobrovolníků se ve svém volném čase stará o kameny zmizelých. „Jsou to lidé, kteří o kameny pečují, čistí je a třeba i kontrolují. Je to čistě občanská aktivita, nám pak jen třeba nahlásí poškození a podobně,“ těší Trantinu.

Autorem projektu Stolpersteine je německý umělec Gunter Demnig, který první kámen položil v Kolíně nad Rýnem v roce 1992. Samotný kámen je ručně vyráběná betonová kostička o rozměrech 10x10 centimetrů, jedna strana má pak mosaznou destičku. Na ní je vyryté jméno oběti, kdy se narodila, kdy byla transportována a kdy ji nacisté zavraždili.

Kameny se umisťují přímo před domy do dlažeb chodníků. „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ uvedl k tomu v minulosti sám autor myšlenky Gunter Demnig.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

„S hnutím Naše Česko do koalice v Českých Budějovicích nevstoupíme,“ oznámil dnes Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice (OPB), kteří pro komunální volby vytvořili společnou kandidátku se STAN....

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

Vyhrál, ale obešli ho. „Král“ Břetislav po 12 letech opustí vedení Strakonic

Čtyři lídři, kteří se dohodli na společném postupu v povolebních vyjednáváních....

Dvanáctileté působení Břetislava Hrdličky v pozici starosty Strakonic brzy skončí. Jeho uskupení Strakonická Veřejnost sice ve volbách získalo s přehledem nejvíc hlasů, ostatní čtyři uskupení se však...

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě,...

Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve...

5. listopadu 2026  16:45

Proč to tak dlouho trvá? Budějovice neznají skoro měsíc po volbách nové vedení

ilustrační snímek

Do ustavující schůze zastupitelstva se všechno stihne, ujišťoval ještě nedávno Tomáš Chovanec, lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN. Nakonec se budou snažit, aby měli koalici hotovou aspoň do...

5. listopadu 2026  12:06

Gymnazistům chyběly dílny, tak budou v zednickém kroužku opravovat kapličku

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích

Na Biskupském gymnáziu Jana N. Neumanna v Českých Budějovicích vzniká zednický kroužek. Škola tak reaguje na opakovanou zpětnou vazbu absolventů, jimž při studiu chyběly dílny a možnost naučit se...

5. listopadu 2026  9:03

Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...

4. listopadu 2026

Svět obrů stojí nelegálně, stavební úřad atrakci nikdy nepovolil. Nepřípustné, říká

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Stavební úřad v Třeboni rozhodl, že areál v Chlumu u Třeboně nemá potřebná povolení, navíc je v rozporu s územním plánem. Podle firmy je verdikt šikanózní, hodlá se proti němu odvolat a plánuje...

4. listopadu 2026

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:21

Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který se mění na Novou Lineckou čtvrť. Práce vyjdou na téměř 2,1 miliardy korun bez daně, zařízení má být...

4. listopadu 2026  9:27

O místo v týmu si napsala na Instagramu. Malá Japonka s velkou chutí na svíčkovou

Premium
Volejbalistka Kanon Miyakiová, hrající na pozici libera, je historicky první...

Projížděla sociální sítě, až se zastavila u obrázku tehdy nově vznikajícího volejbalového týmu žen v Českých Budějovicích. V České republice, v Evropě a tisíce kilometrů od jejího domova v Japonsku....

3. listopadu 2026

V Táboře si o adventu zabruslí, v Budějovicích už znají svůj vánoční strom

Vánoční strom z Českých Budějovic v Budějovicích

V Písku chystají adventní kino či vánoční mašinku. Do Českých Budějovic dorazí zvonkový průvod i Eliška z Princezny ze mlejna, adventní neděle zpestří světelná show. Oblíbená jsou také kluziště,...

3. listopadu 2026  14:34

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

2. listopadu 2026  14:44,  aktualizováno  3. 11. 12:19

Přístup jako z Mrazíka. Trenéra Písku těší: Můžeme se rovnat s každým v lize

Trenér Jan Čech udílí hráčům Písku pokyny.

„Před nikým se neponižuj a nad nikoho se nepovyšuj.“ Takovou radu dostává Ivánek od maminky v kultovní pohádce Mrazík, než se nafoukaný mladík vydá do světa. Stejný přístup ordinuje trenér píseckých...

3. listopadu 2026  10:01

S odpady to nejlépe umí ve Chvalšinách, Vyšší Brod si chválí čipy na popelnicích

Všechny popelnice jsou osazené čipy, ve kterých je načtená identifikace...

Jihočeská města a obce se snaží snižovat produkci komunálního odpadu. Nejlépe se to daří ve Chvalšinách, Rudolfov jako první v kraji zavedl třídění kuchyňského odpadu včetně živočišných zbytků. Vyšší...

3. listopadu 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×