V Památníku Jana Žižky postaru vybudují archeoskanzen za 50 milionů

„Na hektarovém pozemku vznikne zemanský dvůr a selské stavení včetně zázemí,“ uvedl ředitel Jihočeského muzea František Štangl. Trocnovský Památník Jana Žižky je totiž pobočkou tohoto muzea v Českých Budějovicích, jehož zřizovatelem je kraj.

Muzejníci v Trocnově právě dokončili výměnu dožilého a ostudného veřejného osvětlení a chystají přípojku elektřiny pro soubor středověkých venkovských staveb. Krajští radní už schválili výběr dodavatele a uzavření smlouvy na stavbu se sedlčanskou firmou S-B.

„Zhotovitele archeoskanzenu se nám podařilo vybrat až napotřetí. Předchozí dvě zadávací řízení jsme museli zrušit kvůli výraznému překročení předpokládané ceny. Tentokrát jsme vybírali ze sedmi uchazečů,“ řekl náměstek hejtmanky Pavel Hroch.

Sedlčanská firma postaví archeoskanzen za 47 milionů korun s DPH, což je o něco méně než cena stanovená projektantem. „Pro nás je důležité, že tato firma má zkušenosti s výstavbou a budováním skanzenů, podílela se i na Muzeu vesnických staveb ve Vysokém Chlumci,“ upřesnil Štangl.

Za projektem Archeoskanzenu Trocnov stojí pražský architekt Petr Dostál, jehož ateliér se zabývá projektováním a rekonstrukcí historických staveb a na jihu Čech má za sebou například opravu a adaptaci Vlašského dvora v Českém Krumlově.

„Konzultantem mu byl architekt Jiří Škabrada, náš přední specialista na výzkum historických staveb. V tandemu to dávali dohromady tak, aby vše odpovídalo současným požadavkům a zároveň dnešní úrovni vědomostí a znalostí, jak se tenkrát stavělo, z jakých materiálů, jaký byl sklon střech i jak vypadalo vnitřní vybavení domácnosti,“ popsal šéf Jihočeského muzea.

Interiéry středověkých venkovských staveb budou vybaveny replikami věcí, které lidé v té době používali. Kdyby do nich muzejníci umístili sbírkové předměty, museli by je zavřít do vitrín. A to nechtějí, záměrem je, aby se příchozí mohli všeho dotýkat a zažít si bydlení našich předků na vlastní kůži.

„V novém areálu bude i replika husitského vozu, která ho ozvláštní a oživí,“ podotkl Štangl. Pokud vše půjde hladce, muzeum předá staveniště firmě už v květnu a všechny budovy by měly stát do čtyř let. Stavba archeoskanzenu je jednou z největších investic Jihočeského muzea, zaplatí ji kraj.

Do budoucna chtějí muzejníci doplnit svou trocnovskou pobočku ještě budovou se zázemím, tedy s pokladnami, prodejem suvenýrů, vzdělávací místností a toaletami.

„Ještě bychom chtěli do Trocnova přinést živou kulturu, divadelní představení a koncerty. K tomu potřebujeme vytvořit jednoduchý amfiteátr, který by mohl vzniknout na místě zaniklého rybníka v těsné blízkosti expozičního objektu,“ plánuje Štangl.

V Památníku Jana Žižky z Trocnova je i budova muzea s novou expozicí věnovanou slavnému vojevůdci, husitství a jeho vlivu na bavorském území včetně naučné stezky po okolí. Žižkův areál v Trocnově, který je národní kulturní památkou, je celoročně volně přístupný.