Kasteláni váhají s přípravou adventních akcí, bojí se covidových omezení

Organizátoři kvůli horšící se epidemiologické situaci váhají, zda a v jakém rozsahu program chystat. Jasno by mělo být podle kastelána Jana Mikeše nejpozději v příštím týdnu. Sám ale možnosti, že by se program konal v plné variantě z let minulých, moc šancí nedává.

„Situace se zatím jen horší, čísla nakažených rostou, není velká naděje, že by se to změnilo. Ale uvidíme, jak se vše vyvine a jaký bude přístup nové vlády,“ zamýšlí se Mikeš.

Pracovníci zámku zatím pokračují v přípravách úspornější varianty. Ve hře je i možnost zrušení všech interiérových akcí. Na třetím nádvoří by tak zbyly jen trhy za zvuku koled bez doprovodných akcí a atmosféra nazdobeného zámku.

„Což nás ale vede k otázce, jestli má cenu něco pořádat takto polovičatě. Měli jsme vždy bohatý program i ve vnitřních prostorách, ať už to byla taneční vystoupení, pohádky, koncerty či mše. To všechno zřejmě omezíme,“ uvažuje kastelán, který vidí další problém i v případných sankcích za nedodržení vládních nařízení.

Rozsah příprav vánočního programu řeší i vedoucí správy hradu Nové Hrady Jan Smolík. „Omezili bychom ho na prohlídky, které jsme schopni limitovat. Doprovodné akce jsme ani nechystali, protože by to mohl být problém. Chybí nám i tak informace, co bude vůbec v prosinci možné,“ vadí Smolíkovi.

„Nevíme, jestli se máme do příprav pustit, nebo je úplně zrušit. Chystáme zatím věci, které se dají připravit, aniž by s nimi souvisely nějaké finanční náklady, a vyčkáváme,“ popisuje.

V Třeboni plánovali hrané prohlídky, zrušili je

Otevření vyzdobeného zámku s připomínkou schwarzenberských Vánoc v letech 1895 až 1922 plánuje od posledního listopadového víkendu zámek Třeboň.

„Interiéry budou vybavené staročesky, vánočně. Program ale mít nebudeme. Nevíme, jestli bude možné nějaké akce organizovat. V tuto chvíli jsou u nás v plánu jen dvě, které chystají jiní pořadatelé. Tou první je 2. prosince koncert skupiny Broln a 20. prosince nás čeká živý betlém,“ informuje kastelán Vít Pávek.

Také v Třeboni měnili původní plány. Poslední adventní víkend chtěli oživit kostýmovanými hranými prohlídkami s herci. „Je to vázané na zapůjčení kostýmů, učení se hereckých textů a podobně. Rovnou jsme záměr odpískali, abychom ve velkém neplánovali něco, co nakonec nebude. V tomto termínu tak budou klasické večerní prohlídky nasvíceným zámkem při svíčkách, ale bez herců a kostýmů,“ zmiňuje Pávek.

Na zámku Hluboká připravují pro návštěvníky o třetím adventním víkendu vánoční prohlídku kuchyně, na jejímž konci si návštěvníci mají užít poprvé pohoštění v zámecké podobě. „Záleží ale na tom, jestli nám to epidemiologická situace dovolí,“ je i v tomto případě opatrný kastelán Martin Slaba.

V zámku, kde trvá sezona i přes zimu, plánují jen krátkou přestávku mezi Vánocemi a Silvestrem. Od úterý do neděle je zde možné absolvovat klasickou zimní prohlídkovou trasu.

A také v tomto směru se projevila pandemie covidu. „V zimě vždy dominovaly organizované skupiny ze zahraničí, zejména z Ruska a Číny. Teď chybí, a tak je to u nás v mnohem volnějším režimu. Lidé mají šanci projít si trasu v příjemných malých skupinkách s průvodcem a mít ho trochu pro sebe,“ hodnotí Slaba.