Novými jihočeskými památkami jsou cihlová škola i vodojem navržený Kotěrou

Lukáš Marek
  10:59
Národní památkový ústav (NPÚ) představil pět jihočeských objektů, které se ve druhé polovině loňského roku dostaly na seznam kulturních nemovitých památek. Patří mezi ně budova základní školy v Netolicích, vodojem v Třeboni, kaple v Ratibořci, venkovská usedlost ve Vacovicích a soubor poutní kaple Panny Marie Pomocné a křížové cesty v Rožmitále na Šumavě.
Buddhistická jurta je v Třeboni pod bývalou vodárenskou věží. Tu v roce 1909 postavili podle architekta Jana Kotěry. (3. září 2025) | foto: Petr Lundák, MF DNES

V Netolicích na Prachaticku mají základní školy na třech místech a každá je úplně jiná. Nejmladší bývala nejdříve školkou a je z přelomu 70. a 80. let minulého století. Pak novorenesanční budova z roku 1911, kde je druhý stupeň i jídelna a vedle stojí moderní pavilon s učebnami.

Nejstarší z roku 1863 se nachází na Starém Městě, původně to byla chlapecká škola a dnes je tam i městská knihovna. A teď je z ní nová nemovitá jihočeská památka.

„Nově prohlášené památky rozšiřují státem chráněný památkový fond o objekty, které reprezentují různé typy staveb i architektury v jižních Čechách. Každý z nich má své místo v historickém vývoji regionu a zaslouží si systematickou ochranu,“ uvedl ředitel českobudějovického pracoviště NPÚ Daniel Šnejd.

Nová netolická památka je novogotická dvoupatrová stavba, která je podle památkářů kvalitním příkladem veřejné architektury a schwarzenberské stavební produkce s typickými cihlovými prvky. Dochovala se z větší části v autentickém stavu, včetně historických kleneb, vaznicového krovu, tříramenného kamenného schodiště i řady řemeslných detailů. Objekt je významnou součástí městské památkové zóny v Netolicích.

Jurtu, která v Mongolsku sloužila jako putovní chrám, vystavují v Třeboni

Stovky místních mají na školu spoustu vzpomínek, často velmi roztomilých. „Bydlela tam paní školnice a měla na zahradě malou želvu, to byla pro nás tehdy taková atrakce,“ zmínila například Eva Havlová z Netolic.

Už v polovině července 2025 pak za památku prohlásili vodárenskou věž v Třeboni. Modernistický vodojem z roku 1909 je postavený podle projektu známého architekta Jana Kotěry. Jedná se o výraznou dominantu východní části města. „Stavba představuje významné dílo architektury geometrické moderny industriálního charakteru na území jižních Čech a dokládá Kotěrův přínos i v oblasti technické architektury,“ podotkli památkáři.

Turistů na jihu Čech v létě přibylo, včetně Asijců. Pomohlo klidnější počasí

Třetí nově chráněný objekt se nachází v okrese Strakonice a je to venkovská usedlost číslo popisné pět ve Vacovicích. Areál je v historickém jádru obce. Je celkově velmi dobře zachovalý, a to včetně původně použitých materiálů a historických konstrukcí.

„Nejhodnotnější částí je špýchar s dřevěnými prvky datovanými do poloviny 15. století a do počátku 18. století. Usedlost tak představuje autenticky dochovaný hospodářský celek, který odpovídá na otázky týkající se raně novověkého venkovského osídlení,“ vyzdvihli památkáři.

Ke konci minulého roku za kulturní památku prohlásili rovněž soubor poutní kaple Panny Marie Pomocné a křížové cesty v Rožmitále na Šumavě na Českokrumlovsku. Barokní kaple z první poloviny 18. století vznikla v souvislosti s rozvojem mariánské úcty v jihočeském pohraničí. Spolu s křížovou cestou z poloviny 19. století vytváří v tamní krajině výrazný sakrální celek.

Jižní Čechy mají nové památky, parní mlýn v Třeboni i šumavskou roubenku

A 2. prosince se stala kulturní památkou výklenková kaple Nejsvětější Trojice v Ratibořci na Písecku. Drobná klasicistní stavba z první poloviny 19. století je příkladem lidové architektury tohoto období.

Celkově v roce 2025 přibylo na seznam 11 jihočeských nemovitých kulturních památek. Ke konci loňského roku jich tak na území kraje bylo 5 108. V kraji je také 37 národních kulturních památek či sedm městských a 16 vesnických památkových rezervací.

