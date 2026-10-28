Žena se zřítila z několika metrů na skálu, záchranáři ji vyzvedli pomocí lan

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče a uložení do celotělové vakuové matrace byla zraněná žena vyzdvižena pomocí lanovém podvěsu a v doprovodu lékaře transportována na nedalekou louku, kde již stála sanitka. Poté se vrtulník vrátil pro zdravotnickou záchranářku, která byla rovněž vyzvednuta pomocí podvěsu,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.
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Chlapec brzdil svůj pád ze skály, podle lékařů přežil se štěstím
Po vyšetření pacientky v sanitce lékař rozhodl o jejím pozemním transportu do českobudějovické nemocnice. Během náročného zásahu záchranáři úzce spolupracovali se zasahujícími hasiči.