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Žena se zřítila z několika metrů na skálu, záchranáři ji vyzvedli pomocí lan

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  13:50
Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...

Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko přístupného zalesněného terénu ji dostávali záchranáři a hasiči. (28. října 2026) | foto: ZZS JČK

Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...
Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...
Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...
Žena na Prachaticku spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z těžko...
6 fotografií
Záchranáři ve středu ráno zasahovali u pádu ženy v těžko přístupném zalesněném terénu u Frantol na Prachaticku. Žena spadla z několikametrové výšky na skalní plotnu. Z místa ji pomocí lan přepravil vrtulník letecké záchranné služby. Do nemocnice v Českých Budějovicích ji pak odvezla sanitka.

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče a uložení do celotělové vakuové matrace byla zraněná žena vyzdvižena pomocí lanovém podvěsu a v doprovodu lékaře transportována na nedalekou louku, kde již stála sanitka. Poté se vrtulník vrátil pro zdravotnickou záchranářku, která byla rovněž vyzvednuta pomocí podvěsu,“ uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Václav Burian.

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Po vyšetření pacientky v sanitce lékař rozhodl o jejím pozemním transportu do českobudějovické nemocnice. Během náročného zásahu záchranáři úzce spolupracovali se zasahujícími hasiči.

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