Nehoda se stala v sobotu 18. července. Cirkusový stan stál ve městě nedaleko sportovní haly a sokolovny při Vltavotýnských slavnostech, které se konaly od 15. do 18. července.
Část tribuny se sedícími návštěvníky se podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury zřítila před představením v poslední den slavností krátce po 18. hodině.
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Při slavnostech v Týně nad Vltavou se zhroutila tribuna, dva lidé se zranili
Záchranáři po události převezli do nemocnice podle mluvčího záchranné služby Vojtěcha Míry dva zraněné, přičemž oba byli při vědomí.
„Přibližně čtyřicetiletý muž utrpěl lehké poranění dolní končetiny. Další nezletilý byl také zraněný lehce,“ řekl krátce po události Míra.
Co bylo příčinou pádu tribuny, policisté nadále vyšetřují. „Žádají další návštěvníky zmíněného cirkusového představení, kteří se ještě nepřihlásili na obvodním oddělení Týn nad Vltavou k podání vysvětlení, aby tak učinili v co nejkratší možné době. Využít mohou telefonní číslo 974 227 801,“ doplnil Bajcura.