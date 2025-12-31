Muž v Táboře vypadl ze šestého patra, s těžkými zraněními přežil. V bytě se slavilo

Autor:
  21:45
Kriminalisté v Táboře vyšetřují pád muže ze 6. patra. V bytě tou dobou probíhala oslava. Muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho zdravotníci letecky transportovali do nemocnice v Českých Budějovicích.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Roman Gřegoř, Záchranná služba Moravskoslezského kraje

„Muž pád přežil, utrpěl však velmi vážná zranění. Všechny okolnosti na místě prověřují nyní policisté,“ řekl pro redakci iDNES.cz mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

K zraněnému muži povolalo zdravotnické operační středisko krátce před sedmou hodinou večerní posádku Letecké záchranné služby Jihočeského kraje.

Marný boj o život. V Praze zemřel po pádu z okna paneláku desetiletý chlapec

„Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ho záchranáři ve velmi vážném stavu transportovali na anesteziologicko-resuscitační oddělení českobudějovické nemocnice,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření. (29....

Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod...

Muž v Táboře vypadl ze šestého patra, s těžkými zraněními přežil. V bytě se slavilo

Ilustrační snímek

Kriminalisté v Táboře vyšetřují pád muže ze 6. patra. V bytě tou dobou probíhala oslava. Muž utrpěl velmi vážná zranění, se kterými ho zdravotníci letecky transportovali do nemocnice v Českých...

31. prosince 2025  21:45

S děsivým dortem Češka uspěla v Anglii. Chtěla jsem hezký horor, ne krev a střeva, říká

Premium
Cukrářka a pekařka Lucie Charvátová založila firmu Crazy Cakes a vyrábí...

Mně vždycky chutnalo sladké, říká pětatřicetiletá Lucie Charvátová z Otěvěku u Borovan na Českobudějovicku. Než se dostala k pečení dortů, starala se například o krokodýly. Letos zazářila na...

31. prosince 2025

Pět hasičů se zranilo při zásahu u požáru sauny na Českokrumlovsku

Pět hasičů utrpělo zranění při hašení sauny v domě s apartmány na náměstí v...

Pět hasičů skončilo v nemocnici poté, co při úterním požáru sauny v Horní Plané na Českokrumlovsku utrpěli zranění. Měli různé popáleniny nebo se nadýchali kouře. O vývoji situace novináře...

31. prosince 2025  9:17

Nymburk vyhrál rekordním rozdílem, ke 131 bodům bere i prvenství v základní části

Nymburští basketbalisté slaví výhru 131:43 nad Olomouckem.

Basketbalisté Nymburka deklasovali v posledním letošním ligovém kole Olomoucko rekordním rozdílem 131:43 a zajistili si s předstihem prvenství v základní části soutěže. Jen o pět bodů jim uteklo...

30. prosince 2025  21:29,  aktualizováno  22:34

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

Plzeň nám pomůže do ligy, věří majitel fotbalového Táborska ve spolupráci

Petr Kolář, šéf klubu FC Lom Tábor

V létě se mu ulevilo, když udržel výkonného ředitele Martina Vozábala i přes velký zájem brněnské Zbrojovky. V polovině sezony už o něj ale majitel fotbalového Táborska Petr Kolář i celý klub přišel....

30. prosince 2025  13:03

OBRAZEM: Sto padesát postaviček, hrad i koněspřežka. To je Rouhův betlém

Rouhův betlém ve Velešíně na Českokrumlovsku je přes svátky turistickým...

Mlýnské kolo klape, opodál muž řeže na pile dřevo, hasiči se snaží zachránit stodolu, kterou zachvátily plameny, nebo v malovaném sklípku vinař koštuje úrodu. A ještě mnohem více toho uvidíte v...

30. prosince 2025  10:02

Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

Spolkový dům Slavie v centru Českých Budějovic při slavnostním otevření. (29....

Po rozsáhlé proměně za 900 milionů korun představilo v pondělí vedení Českých Budějovic nové Kulturní a kreativní centrum Slavie. Vzniklo přestavbou více než 150 let staré budovy v centru města. Pod...

29. prosince 2025  16:37

Na skládce se převrátil popelářský vůz, spolujezdec podlehl zraněním

Při nehoda popelářského vozu zemřel spolujezdec.

Kriminalisté z Jindřichova Hradce vyšetřují neštěstí, které se stalo v pondělní odpoledne na skládce u Otína. Převrátil se tam popelářský vůz, spolujezdec při nehodě zemřel.

29. prosince 2025  15:37

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Mladší generace se vrací ke kupování cédéček a elpíček, říká podnikatel

Premium
Když Daniel Chalupa s kolegou před 30 lety otevřeli Music Center, prodávali...

Daniel Chalupa je jedním z majitelů Music Centra na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Provozují ho už třicet let. „Teď už nejde postavit obchod jen na cédéčkách,“ říká. Zákazníci...

29. prosince 2025

Promítání i hra pro děti. V šumavské Kvildě po opravě otevřeli vytížené infocentrum

Za vstupním prostorem zůstává expozice tvořená 3D exponáty zvířat s novým...

Infocentrum v šumavské Kvildě – jedno z nejstarších a zároveň nejnavštěvovanějších informačních center – je znovu otevřené po rozsáhlé rekonstrukci vnitřních prostor. Stála přes 2,5 milionu korun....

29. prosince 2025  10:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.