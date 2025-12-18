Tragédie v písecké firmě. Po pádu do nádrže jeden muž zemřel, druhý je zraněný

Autor:
  11:49
Tragicky skončil pád dvou mužů do odkalovací nádrže ve středu odpoledne v jedné z píseckých firem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden muž nehodu nepřežil, druhého odvezli záchranáři do písecké nemocnice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová upřesnila, že do areálu firmy dorazily tři pozemní posádky z Písku i vrtulník leteckých záchranářů.

„Přednemocniční neodkladnou péči záchranáři poskytli jednomu muži a transportovali ho do písecké nemocnice. Druhý muž bohužel zemřel ještě před vyproštěním. Podrobnější informace nebudeme sdělovat,“ konstatovala Vrkočová.

Po pádu do cisterny s louhem zemřel zaměstnanec, další je poleptaný

„Na místě zasahovala písecká profesionální jednotka, která zachraňovala a vyprošťovala dvě osoby z hloubky čtyř nebo pěti metrů. Hasiči museli použít lezecký materiál a lezecké techniky,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Na místo podle ní dorazilo do deseti hasičů.

Zjistit, co se na místě tragédie ve skutečnosti stalo, nyní musí policie. „Případ si převzali písečtí kriminalisté, kteří prošetřují veškeré okolnosti,“ uvedla bez dalších podrobností písecká policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

Rohy, kožichy i kontaktní čočky. Navštívili jsme největší sraz krampusáků v Česku

Přípravy na čertovské řádění. Srazu se jako vystupující zúčastnila s rodinou i...

Vítejte v pekle. A kdo si nepohlídá děti, tomu je čerti klidně odnesou. S tímto varováním vyrazilo v sobotu v podvečer mezi diváky na českobudějovickém výstavišti zhruba čtyřicet účinkujících skupin....

V Českých Budějovicích hořel byt v panelovém domě. Jeden člověk zemřel

Hasiči likvidovali požár na sídlišti Vltava v ČB

V Českých Budějovicích na sídlišti Vltava propukl v neděli večer požár v bytě v sedmém patře panelového domu. Hasiči z domu evakuovali 30 lidí a oheň se jim podařilo dostat rychle pod kontrolu....

Mladý řidič havaroval na Písecku čelně do stromu, vrtulník přiletět nemohl

Dvaadvacetiletý řidič havaroval nedaleko Milevska s mercedesem do stromu....

Dvaadvacetiletý řidič havaroval v sobotu ráno nedaleko Milevska na Písecku s mercedesem do stromu. Nehodu oznámil jiný šofér, který si havarovaného vozu všiml. Přivolaní hasiči mladíka z auta museli...

Tragédie v písecké firmě. Po pádu do nádrže jeden muž zemřel, druhý je zraněný

Policie (ilustrační foto)

Tragicky skončil pád dvou mužů do odkalovací nádrže ve středu odpoledne v jedné z píseckých firem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeden muž nehodu nepřežil,...

18. prosince 2025  11:49

Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Pro dodávku obřího nákladu při stavbě malého modulárního reaktoru u Jaderné elektrárny Temelín bude nutné upravit plavební trasy a silnice za čtyři miliardy korun. Vše má být připravené tak, aby...

18. prosince 2025  9:20

Obchvat odvede auta z centra Kaplice. I přes povodně ho dokončili dřív

V Kaplici dokončili stavbu druhé etapy obchvatu. Nová komunikace za 293 milionů...

Kolony aut denně projíždějí centrem Kaplice na Českokrumlovsku. Velká část řidičů ani do města nepotřebuje, nemají však na vybranou, jiná cesta není. To se ovšem změnilo dnes odpoledne, kdy se...

17. prosince 2025  16:23

Jolanda i Petr Muk. Nové trolejbusy v Českých Budějovicích dostaly jména

Českobudějovický dopravní podnik si pořídil 21 nových trolejbusů. (17. prosince...

Do ulic Českých Budějovic vyrazí v nejbližších dnech 21 nových trolejbusů. Dopravní podnik tím završil nejdražší objednávku ve své historii, když dohromady nakoupil 35 vozidel Škoda 33Tr. Cestující,...

17. prosince 2025  14:41

Maskovaní zloději nakradli vltavíny a šperky za více než milion, brzy je chytili

Dva zloději vykradli prodejnu šperků a drahých kamenů v Českém Krumlově....

Českokrumlovských kriminalistům se v krátké době podařilo objasnit krádež velkého množství vltavínů a šperků z nich vyrobených. Dopustila se jí dvojice mužů, po nichž v jednom z krumlovských obchodů...

17. prosince 2025  9:18

Vědci našli padesát výpustí do Lipna. Chybí ale peníze na rozbor, co z nich teče

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Vědci z Biologického centra našli na březích Lipna padesátku odhalených výpustí. Na výzkum toho, co jimi odtéká do jezera, jim ale chybí peníze. Ředitel centra Libor Grubhoffer upozorňuje na...

16. prosince 2025  16:03

Kontumace v první lize. Tábor nasadil až příliš hokejistů na střídavý start

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Hokejisté Tábora přišli o dva body za výhru nad Pardubicemi B 2:1 po samostatných nájezdech v 29. kole první ligy. V dresu nováčka nastoupil nepovolený počet hráčů na takzvané střídavé starty a Český...

16. prosince 2025  15:12

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:41

Města ruší novoroční ohňostroje kvůli novému zákonu. Jen Protivín se ho nevzdá

Novoroční ohňostroje mají pravidelně v Protivíně na Písecku.

Většina měst v Jihočeském kraji ohňostroj neplánuje i kvůli novému zákonu. Uspořádají ho jen v Protivíně, kde starosta slibuje, že bude udělaný tak, aby splňoval podmínky nové legislativy. Třeboň a...

16. prosince 2025  12:16

Situace Jihočeského divadla je vážná, balet i opera jsou v nouzi

Jihočeské divadlo stojí na břehu Malše v centru Českých Budějovic.

Soubory Jihočeského divadla v Metropolu končí a budou se mačkat v historické budově u Malše. Náhradní řešení jsou pouze dočasná. Jak postupovat ohledně kulturních budov v Českých Budějovicích, nově...

16. prosince 2025  9:03

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Písecký basket slaví 30 let. Současnost? Sen u čtvrtého piva, tvrdí prezident

Utkání k oslavě 30 let od založení píseckého klubu mělo slavnostní úvod.

Písečtí basketbalisté oslavili výročí 30 let od založení klubu výhrou nad USK Praha 95:79. Prezident sršňů Miroslav Janovský a sportovní ředitel Jan Čech si váží toho, kam se klub dostal. Mají další...

15. prosince 2025

Lidé preferují jako vánoční stromky jedle, „pichláče“ už netáhnou, tvrdí pěstitel

Prodej vánočních stromků na parkovišti u karlovarského OC Varyáda. (29....

Někdo dává přednost borovici vysoké až ke stropu, jiné rodině stačí malá jedlička. Tisíce vánočních stromků už čekají na zájemce. Jihočeští prodejci a pěstitelé tento rok nezdražovali, nebo jen...

15. prosince 2025  15:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.