Lékař rozhodl, že transport pacienta po schodišti z bytu v panelovém domě by s ohledem na jeho zdravotní stav mohl vést ke zhoršení obtíží, a zvolil šetrnější variantu.
Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu
„Na místo proto vyjela výšková technika hasičů z Jindřichova Hradce se speciální plošinou určenou pro transport pacientů s vyšší hmotností. S ohledem na situaci byla současně vyslána také další sanitka vybavená speciálními nosítky,“ upřesnil okolnosti sobotního zásahu mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra.
Aby bylo možné přiblížit plošinu k oknu, bylo nutné upravit prostor v okolí domu, včetně demontáže satelitní antény. Pacienta následně pomocí plošiny bezpečně transportovali na zem.
Záchranáři po celou dobu monitorovali jeho stav, lékař mu podal léky na stabilizaci oběhu a zmírnění dušnosti a po stabilizaci pacienta převezli na anesteziologicko-resuscitační oddělení jindřichohradecké nemocnice. Hasiči asistovali i při jeho následném přesunu ze sanitního vozu při předání v nemocnici.